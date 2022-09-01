Tasarrufa çağrı devri

Yaşadığımız ekonomik sıkıntının bir çaresi de, israfa son verip tasarrufa yönelmek olduğu halde bu kolay çözümü aklımıza getirmiş değiliz. Devlet ve millet olarak bir bakıma israf yarışındayız.

Önümüzde bir seçim var ve muhtemelen bu seçim, partilerin birbiriyle israf yarışı yapmasına yol açacak. Acaba şimdiden bu israfa karşı ortak bir çalışma, ortak bir karar alınabilir mi? Sokakların bayrak ve afişlerle süslenmesi, duvarların aday isimleriyle dolması acaba israfa bir örnek değil mi?

Ayrıca, hemen her seçim öncesinde olduğu gibi kaldırımların yenilenmesi yoluyla büyük bir israf kapısı da açılacak mı? Eğer böyle bir adım atacak olan varsa, şimdiden ona itiraz ettiğimizi bilsinler. Nitekim, şimdiden Ankara’dan ‘kaldırım yenileme israfı’ ile ilgili haberler duyuluyor. Sosyal medyada yer alan paylaşımda şöyle denilmiş: “Belediyeleri kim yönetirse yönetsin, kaldırım saplantısından çıkamıyorlar. Oysa ne çok yolda ne çok çukur var. Buradakini kim yapıyor bilmiyorum ya. @ankarabbld ya da @cankayabelediye. Kırdıkları kaldırımın nesi var? Bir çok yerde kaldırım yokken! Her yere yayıldı çalışma.” (@Caliskan2016, 29 Ağustos 2022)

Aynı mesajla birlikte paylaşılan videoya bakılırsa, kırılan kaldırım taşları dün yapılmış gibi sağlam. Sağlam taşları kırıp yeni taşları döşemek hangi akılla, hangi insafla, hangi ‘millete hizmet anlayışı’ ile izah edilebilir?

Türkiye’yi idare edenler israf konusunda birbiriyle yarışırken, bize göre ekonomisi çok daha sağlam olan mesela Almanya ne yapıyor? Almanya’da idareciler ve kamuoyu, önümüzdeki kış aylarında hangi tedbirleri alıp ne ölçüde enerji tasarrufu yapabileceklerini tartışıyorlar.

İlgili haberdeki bilgiler şöyle: “Almanya’da hükümet, kış mevsimine girmeden önce kamu binalarında ısıtma ve aydınlatmayı kısıtlayan bir dizi enerji tasarrufu önlemini onayladı. Hükümet, uygulamaya girecek önlemlerle doğal gaz kullanımını yüzde 2 azaltmayı planlıyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu önlemlerin iki yılda hanehalkları, şirketler ve kamu sektörü için 10,8 milyar euro daha az harcama yapılmasını sağlayacağını açıkladı. Uygulamanın asıl amacı, Ukrayna’daki savaşla birlikte çok sayıda yaptırım uygulanan Rusya’dan ithal edilen doğal gaza olan bağımlılığı azaltmak. Hükümetin onayladığı plana göre Eylül ayından itibaren, hastaneler dışında kalan kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak; girişlerde, koridorlarda ve bekleme odalarında ısıtma tamamen kapatılacak. Devlete ait heykel ve anıt eserler, estetik kaygılarla ışıklandırılmayacak, dükkânların geceleri ışıklandırma yapması engellenebilecek. Almanya’da halka da kendi tasarruf önlemlerini nasıl alabileceği anlatılacak.” (bbc. com/turkce, 25 Ağustos 2022)

Almanya’nın attığı bu tasarruf adımını biz niye atmayalım?