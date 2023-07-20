Tasarrufu ertelemek niçin?

Ekonomik kriz olsa da olmasa da Türkiye’nin “israf denizi”nde yüzmesi kabul edilebilir bir durum değildi.

Sıkıntılar ayyuka çıkıp da zam dalgası ardı ardına gelince, iktidar bilmecburiye ‘tasarruf genelgesi’ yayınladı. Böyle bir genelgenin yayınlanması elbette doğrudur, ama yeterli olacağı çok şüphelidir.

Haberler göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı bildirilmiş. (AA, 17 Temmuz 2023)

Umumi kanaat, bu genelgenin arzu edilen nisbette hayata geçemeyeceği yönünde. Çünkü böyle bir genelge ilk defa yayınlanmıyor. Daha önce de benzer genelgeler yayınlandı ve uygulama tam tersi oldu. Zaten tasarruf genelgeleri dikkate alınmış olsa bunca yıl “israf denizi”nde yüzmeye devam edilir miydi?

Hakikaten devletteki israf önlenebilse büyük bir kâr oryaya çıkar. Tabii ki neyin israf olduğunu iyi tespit etmek gerekir. Belki Türkiye’yi idare edenlerin aklına gelmemiştir ya da gelmiş olsa bile itirazlar olur diye uygulanması düşünülmeyen önemli tasarruf kalemleri vardır.

Sosyal medyada paylaşılan teklif şöyle: “Türkiye’de 50.000 muhtar var. Mevcut teknolojik imkânlarla, muhtara gerçekten gerek yok. Çok ciddi tasarruf sağlanabilir. Hepsine maaş, muhtar evi… Benim son 20 yıldır muhtarla hiçbir işim olamadı, yerini dahi bilmem.” (@Triger Osman, 17 Temmuz 2023) [Bir bilgi paylaşımı: “Muhtar sayısı köy ve mahalle toplam 57.000” (Ahmet Zahteroğulları, @azahterogullari, 17 Temmuz 2023)]

Bu görüşe katılanlar da var, itiraz edenler de. Bir görüş şöyle: “Uzak köyleri kısmen anlarım ama şehir merkezlerinde çoğu muhtar ihtiyaç yok gibi geliyor.”

Netice itibarıyla her konu uygun zeminlerde konuşulup tartışılmalı ve bir kuruşun dahi israf olmamasına gayret gösterilmelidir. Çoğu kişinin kızacağı iki tasarruf teklifini de biz tekraren gündeme taşıyalım:

1- Bazı köyler kış aylarından tamamen boşalıyor. O halde bu köylerde en azından kış aylarında sokak lambaları yanmasın. Ya da sokak lambaları yıl boyu yanmasa ne olur? Şimdi herkesin cebinde ‘cep telefonu-el lambası’ var. Bu adım atılsa büyük tasarruf sağlanır. Misal: Çayeli, Senoz Vadisi köyleri kış aylarında tamamen boşalıyor.

2- Aynı şekilde boşalan köylerdeki camilere imam ataması yapılmasın. Elbette cuma namazı ve cenaze gibi zaruri ihtiyaçlar için ilçe merkezlerinde yeterli sayıda imam hatip bulunsun. İhtiyaca göre gönderilsin ama işi merkezde, ilçede olsun. Ayrıca bazı camilerde 2 imam hatip ya da 2 müezzin var. Çok büyük merkezi yerler hariç (İstanbul’un büyük camileri gibi) camileri 2 imam tayin edecek kadar zengin miyiz?

Kızmak yok, konuşa konuşa nerelerden tasarruf imkânı varsa onları araştırıp bulalım ve uygulayalım. Madem israf haramdır, o halde tasarruftan başka çere yok.

Son teklif: “İsraf Önleme ve Tasarruf Bakanlığı” kurulsun. Ama bu da yeni bir israf kapısı olmadan, çoğunluğu ‘gönüllü çalışanlar’dan ibaret olsun. Evet, konuşa konuşa israfı önleyecek çareleri bulabiliriz ve bulmalıyız vesselam.