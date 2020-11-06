"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

‘Taşıyıcı kolon’ sağlam olmalı

Faruk ÇAKIR
06 Kasım 2020, Cuma
Deprem ülkesiyiz, ama değilmiş gibi davranıyoruz. Hemen her depremde insanlar ölüyor, binalar yıkılıyor ve tedbirsiz olduğumuz ortaya çıkıyor. Buna göre gerekli tedbirleri almadan yola devam ediyoruz. Bu tavrımız olsa olsa ‘cahil cesareti’ şeklinde isimlendirilebilir.

‘Kolon’la söze başlayınca, konunun deprem ve sonrasında yaşanan tartışmalar olduğu akla gelebilir. Hayır, konumuz deprem değil ‘hak, hukuk ve adalet’ olsun. Ancak konumuzun depremle dolaylı olarak bir ilgisi vardır. Nasıl ki depremlere karşı binalar ve bilhassa ‘taşıyıcı kolon’ların sağlam olması icap eder; aynı şekilde ülkemizin ‘büyük, huzurlu ve zengin’ olması için de ‘hak, hukuk ve adalet’in o ölçüde sağlam ve güvenilir olması gerekir.

“Adalet mülkün temelidir” sözünü bilmeyen ve doğruluğunu tasdik etmeyen yoktur. Her fırsatta bu söz ve tesbit hatırlatıldığı halde idareciler nedense duymazdan geliyor. Bu bakımdan aynı gerçeği bir de “taşıyıcı kolon’la ifade etmek belki daha faydalı olur.

Türkiye Adalet Akademisi ile Bilkent Üniversitesi arasında imzalanan “Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü”nde de hukuk olmadan hiçbir şeyin ‘iyi’ olmayacağı hatırlatılmış. 

Akademiden yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreninde konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, hâkim-savcılar ile hâkim-savcı adayları ve akademi personelinin hukuk ana bilim dalında güçlenebilmesi adına bu protokolün imzalandığını ifade etmiş. 

İyi bir adalet sisteminin varlığının nitelikli hukuk eğitimi almak ve devamında meslek içindeki eğitimleri sürdürülebilir kılmaktan geçtiğini aktaran Özdemir, bunun için bir alanda uzlaşmanın sağlanmasını hedeflediklerini söylemiş. 

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da hukukun ülkelerin en önemli kavramı olduğunu, hukuk olmayan bir ülkede hiçbir alanda ilerleme kaydedilemeyeceğini hatırlatmış. (AA, 4 Kasım 2020)

“İyi bir adalet sistemi nitelikli hukuk eğitimi”ne bağlı ise, ülkemiz bu noktada üzerine düşeni yapabilmiş midir? Bazı hukuk fakültesi öğretim üyeleri mevcut durumun iyi olmadığını, hukuk eğitiminde her geçen yıl daha geri düşüldüğüne dikkat çekiyor. Ayrıca, hukukun en temel prensiplerinin uygulamada dikkate alınmadığı da başka bir şikâyet konusu. Dolayısıyla mevcut tablo ‘mülk’ün ‘taşıyıcı kolon’unun sağlam olmadığı yorumlarına yol açıyor.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atalar’ın “hukuk olmayan bir ülkede hiçbir alanda ilerleme kaydedilemeyeceğini” hatırlatmış olması da çok çok çok önemlidir. Asıl ‘burası mühim’ denilmesi gereken yer budur. Hak, hukuk ve adalet; ülkeler ve milletler için hem ‘temel’dir hem de ‘taşıyıcı kolon’dur. Hak, hukuk ve adalet ‘kolon’unun hangi niyetle olursa olsun ‘kesen’ devlete ve millete zarar vermiş ve ‘deprem’e yol açmış olur. 

‘Taşıyıcı kolon’ları kesmeye değil, takviye etmeye ihtiyacımız var vesselâm.

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dönüşüm rant değil, afet odaklı olmalı

    'Ahlâk çökerse ekonomi de, hukuk da çöker'

    'Adalet yok, devlet yönetilemiyor'

    6 milyon öğrenci EBA'dan yararlanamıyor

    Sivasspor, Karabağ'ı 2-0'la geçti

    İzmir depreminde yıkılan binalara ilişkin 9 şüpheli hakkında karar

    İstifa etmişti... Kosova Cumhurbaşkanı, Lahey'de gözaltına alındı

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19'a ilişkin yeni genelge

    Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi

    Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan işçiler dualarla uğurlandı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 81 vatandaş daha vefat etti

    Süleyman Soylu'nun koronavirüs tedavisi evde devam edecek

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1196 ölüm daha

    'Batı Şeria yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor'

    Trump Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

    Fransa Macron'a güvenmiyor

    Fransa’da 'kuş gribi' endişesi

    Lufthansa Grubu 2 milyar avro zarar açıkladı

    Bakan Kurum: Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231

    İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklar artık bitsin
    Genel

    'Ahlâk çökerse ekonomi de, hukuk da çöker'
    Ahmet BATTAL

    Nerde bu kanun
    Genel

    'Adalet yok, devlet yönetilemiyor'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Rakamlarla Cehennemde sonsuzluk
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ın rahmeti musîbetlere nasıl müsaade ediyor?
    Faruk ÇAKIR

    ‘Taşıyıcı kolon’ sağlam olmalı
    Genel

    6 milyon öğrenci EBA'dan yararlanamıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.