‘Taşıyıcı kolon’ sağlam olmalı

Deprem ülkesiyiz, ama değilmiş gibi davranıyoruz. Hemen her depremde insanlar ölüyor, binalar yıkılıyor ve tedbirsiz olduğumuz ortaya çıkıyor. Buna göre gerekli tedbirleri almadan yola devam ediyoruz. Bu tavrımız olsa olsa ‘cahil cesareti’ şeklinde isimlendirilebilir.

‘Kolon’la söze başlayınca, konunun deprem ve sonrasında yaşanan tartışmalar olduğu akla gelebilir. Hayır, konumuz deprem değil ‘hak, hukuk ve adalet’ olsun. Ancak konumuzun depremle dolaylı olarak bir ilgisi vardır. Nasıl ki depremlere karşı binalar ve bilhassa ‘taşıyıcı kolon’ların sağlam olması icap eder; aynı şekilde ülkemizin ‘büyük, huzurlu ve zengin’ olması için de ‘hak, hukuk ve adalet’in o ölçüde sağlam ve güvenilir olması gerekir.

“Adalet mülkün temelidir” sözünü bilmeyen ve doğruluğunu tasdik etmeyen yoktur. Her fırsatta bu söz ve tesbit hatırlatıldığı halde idareciler nedense duymazdan geliyor. Bu bakımdan aynı gerçeği bir de “taşıyıcı kolon’la ifade etmek belki daha faydalı olur.

Türkiye Adalet Akademisi ile Bilkent Üniversitesi arasında imzalanan “Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü”nde de hukuk olmadan hiçbir şeyin ‘iyi’ olmayacağı hatırlatılmış.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreninde konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, hâkim-savcılar ile hâkim-savcı adayları ve akademi personelinin hukuk ana bilim dalında güçlenebilmesi adına bu protokolün imzalandığını ifade etmiş.

İyi bir adalet sisteminin varlığının nitelikli hukuk eğitimi almak ve devamında meslek içindeki eğitimleri sürdürülebilir kılmaktan geçtiğini aktaran Özdemir, bunun için bir alanda uzlaşmanın sağlanmasını hedeflediklerini söylemiş.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da hukukun ülkelerin en önemli kavramı olduğunu, hukuk olmayan bir ülkede hiçbir alanda ilerleme kaydedilemeyeceğini hatırlatmış. (AA, 4 Kasım 2020)

“İyi bir adalet sistemi nitelikli hukuk eğitimi”ne bağlı ise, ülkemiz bu noktada üzerine düşeni yapabilmiş midir? Bazı hukuk fakültesi öğretim üyeleri mevcut durumun iyi olmadığını, hukuk eğitiminde her geçen yıl daha geri düşüldüğüne dikkat çekiyor. Ayrıca, hukukun en temel prensiplerinin uygulamada dikkate alınmadığı da başka bir şikâyet konusu. Dolayısıyla mevcut tablo ‘mülk’ün ‘taşıyıcı kolon’unun sağlam olmadığı yorumlarına yol açıyor.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atalar’ın “hukuk olmayan bir ülkede hiçbir alanda ilerleme kaydedilemeyeceğini” hatırlatmış olması da çok çok çok önemlidir. Asıl ‘burası mühim’ denilmesi gereken yer budur. Hak, hukuk ve adalet; ülkeler ve milletler için hem ‘temel’dir hem de ‘taşıyıcı kolon’dur. Hak, hukuk ve adalet ‘kolon’unun hangi niyetle olursa olsun ‘kesen’ devlete ve millete zarar vermiş ve ‘deprem’e yol açmış olur.

‘Taşıyıcı kolon’ları kesmeye değil, takviye etmeye ihtiyacımız var vesselâm.