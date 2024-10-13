"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Tehlike uyarısı

Faruk ÇAKIR
13 Ekim 2024, Pazar
Ülkemizde çocukların, gençlerin ve bir bütün olarak ailenin tehlike ve tehdit altında olduğunu hepimizi biliyor ve görüyoruz.

Esasında Türkiye’yi idare edenler de ‘tehlike’nin farkında. Ancak çare noktasında gereken adımların atıldığını da söylemek mümkün değil. 

İstanbul Aile Vakfı adına yapılan bir açıklamada aileler internet bağımlılığı konusunda uyarılmış. Vakıf Başkanı Üner Karabıyık, gençler arasında hızla yayılan internet bağımlılığının uyuşturucu kadar tehlikeli olduğunu söyleyip şöyle devam etmiş: “Özellikle (...) dijital platformlarda bu bağımlılığın daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Gençlerin bu platformlarda uzun süre maruz kaldığı içerikler, ebeveynlerin yetersiz kontrolü ile birleştiğinde ciddi sonuçlara yol açıyor.” (AA, 10 Ekim 2024)

Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılan bir yüksek lisans tezinin internet bağımlılığının aile ilişkileri üzerindeki olumsuz etkisini açıkça gösterdiğine dikkat çeken Karabıyık, “Araştırma, 2019 yılında İzmir’deki bir Anadolu Lisesi’nde 196 ergen ve ebeveynleri üzerinde gerçekleştirildi. Sonuçlar, ebeveynlerle kurulan sağlıklı ve güçlü ilişkilerin, ergenlerdeki internet bağımlılığını önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor. (...) Araştırma, anne ve babayla ilişkisi zayıf olan ergenlerde internet bağımlılığı puanlarının arttığını gösteriyor. Özellikle erkek ve annesi lise mezunu olan ergenlerde internet bağımlılığı oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Bu bağımlılığın önlenmesinde aileler kilit bir rol oynuyor. Sağlıklı ebeveyn-ergen ilişkisi, internet bağımlılığını önleyici bir kalkan olarak işlev görüyor” değerlendirmesinde bulunmuş. 

İnternet alışkanlığına karşı ‘aile’nin öne çıkması elbette önemlidir. Her türlü zararlı alışkanlığa karşı ailelerin kilit rol oynadığını çok sayıda uzman da ifade ediyor. Peki o halde ‘aile’yi nasıl muhafaza edebileceğiz? Mevcut halde sorumsuz medya anlayışı ile aile korunabilir mi ki dolaylı olarak çocuklar ve gençler de korunabilsin?

Uyarıların hepsi haklıdır. Ancak Türkiye’yi idare edenlerin bu uyarılara kulak vermediği de ortada. Ara sıra gündeme gelmiş olsa bile, TV’lerdeki ‘çirkin yayın’ların dolu dizgin devam etmesi büyük bir hata ve büyük bir ‘yanılgı’ değil mi? “Dünyayı kurtarma” iddiasıyla yola çıkan siyasetçiler, “aile”yi kaybettiklerini görmüyorlar mı? Bu kadar tepki ve itiraza rağmen, adını dahi anmaktan imtina edilmesi gereken programların her gün birbiriyle yarışması esas ve büyük tehkilelerden biri değil mi?

Haklı olarak internet vasıtalarındaki tehlikeye dikkat çekiliyor. Fakat en az onun kadar ve belki daha da tehlike olan TV yayınları niçin ‘eleştiri radarı’na girmesin? TV yayınları ile tahrip edilen ‘aile’ internet vasıtasıyla bataklığa çekilen çocuk ve gençlere el uzatabilir mi? Mevcut TV yayınları ile aileyi korumak ve kuvvetlendirmek mümkün mü?

TV’lerdeki çirkin yayınlara ses çıkarmayan “Türkiye idarecileri” dolaylı olarak ‘müstehcen yayıncı’ sayılmazlar mı?

Lütfen uzmanların ikazları dikkate alınsın ve her türlü çirkinliğe karşı birlikte mücadele edilsin...

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Gazze’deki soykırımı saklıyor

    Türk-İş: Dayanma gücümüz kalmadı

    Gazze’nin kuzeyinde ambulanslar hizmet veremiyor

    Suç örgütleri çocuklara bir ‘tık’ kadar yakın

    Milletin gündemini konuşamayan bir Türkiye var

    Gelir uçurumu 14.5 kat büyüdü

    104 ülkeden İsrail'e karşı Guterres’e destek

    Silah sayısı 10 yılda 10 kat arttı

    Toplumsal olaylar ruh sağlığını etkiliyor

    İsrail, tıbbi malzeme ve gıda girişini engelliyor

    Ortadoğu'da uzun bir süre barış zor

    Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak

    70 bin 835 TL kazanmıyorsanız yoksulsunuz

    Kiralarda yükseliş devam etti

    Kokarca istilası kontrolden çıktı

    İspanya'dan dünyaya bir çağrı daha: İsrail'e silah satışlarını acilen durdurun

    Sürücü belgesini yenilemeyenler için süre daralıyor!

    Binlerce Gazzeli Cibaliya Mülteci Kampı'nda mahsur kaldı

    Almanya'da Mevlana Camisi sevinci: Coşkuyla, dualarla ibadete açıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu hizmet ortada kalmaz
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay’a yapay zekâdan dersler
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, elbette dinsiz, başıboş yaşamaz ve olamaz
    Sami CEBECİ

    İslâm Birliği ve İran’ın durumu
    Mehmet KARA

    Yeni bir “çözüm süreci” mi?
    Zafer AKINCI

    Önceliklerimizi koruyabilmek
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kimlikli siyasîler ve Kemalizm
    Faruk ÇAKIR

    Tehlike uyarısı
    Muhammet ÖRTLEK

    Ürdün seçimleri ve yükselen Siyasal İslam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.