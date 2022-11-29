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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Terör tuzağını bozmak gerek

Faruk ÇAKIR
29 Kasım 2022, Salı
Herkesin bildiği üzere ülkemizin en büyük problemlerinden biri de terördür.

Terörün ekonomiye, sosyal hayata, siyasete velhasıl her yere ve her şeye doğrudan zarar verdiği bir gerçek. Buna rağmen ‘terör tuzağı’nı bozabilmiş değiliz.

Türkiye’yi tehdit eden terör, şehirlerde patlatılan bombalarla sınırlı değil. Yabancı ülkeler tarafından da desteklenen terör örgütleri adeta ülkemizle savaş halindedir. Ara sıra yavaşlasa da bu saldırılar yıllardan beri devam ediyor ve yüzlerce ve binlerce güvenlik görevlisi ve vatandaşımızın şehit olmasına sebep oluyorlar.

Terör örgütlerine karşı verilen mücadele neredeyse yarım asra yaklaşıyor. Bu mücadelede hedefe ve maksada ulaşıldığı söylenebilir mi? Çok defa “Artık terörün beli kırıldı” benzeri bilgiler verildiği halde, terör örgütleri tam olarak devreden çıkarılabilmiş değil. 

Bu mücadelenin nasıl ve hangi metotlarla yapılacağı da tartışma konusu. Bazıları kulağa hoş gelen ve hislere hitap eder şekilde, “Asacaksın, keseceksin; terör biter” diyor. Sakin akılla, Türkiye ve dünya gerçeklerini göz önüne alarak konuşanlar ise “Terörün çıkış sebebini iyi tahlil etmeli. Dünya ülkelerini de yanımıza alarak terörün kökünü kurutmalıyız” diyor. Tabii ki “asmak, kesmek” kulağa hoş geliyor ve kolay olduğu zannediliyor. Terörün çıkış sebeplerini tespit edip, o sebepleri ortadan kaldırmak, bir anlamda ‘bataklığı kurutmak’ teklifi ise uzun, zor ve dolambaçlı tercih olarak görülüyor. Neticede kolay olduğu düşünülen ‘asmak, kesmek’ yolu tercih edildiği için teröre kalıcı çare bulunabilmiş değil. 

Çok yakında bir siyasi parti liderine bu yönde bir soru soruldu ve çare olarak ‘kafasına sıkmak’tan bahsedildi. Bu soruya cevap veren siyasi parti lideri de, “Bak, yıllardır bu mesele çözülmediğine göre başka yollar demek lazım” benzeri tespitlerde bulunarak; başka bir ülkedeki terör örgütünün silah bırakmasına Türkiye’nin arabulucu rolü oymadığını ve şimdi o ülkenin huzura kavuştuğunu hatırlattı. Peki, başka ülkelerin huzura kavuşmasına aracı olabilen bir Türkiye, kendisini tehdit eden bir örgütü devre dışı bırakamaz mı? Mutlaka bırakır, ancak uygun yol ve metodla hareket edilebilirse. Bunun bir yolu da bu örgütleri destekleyen ‘dış güç’leri ikna ederek desteklerini çekmelerini temin etmekten geçer. Çünkü terör bir ülke için değil, her ülke için tehlike ve tehdittir. Hür dünya ülkelerini, terörün ortak tehdit ve ‘düşman’ olduğuna ikna etmek gerekir. Bunun için hak, hukuk ve adaletin tam olarak tecelli ettiği bir sisteme mutlaka kavuşmak şarttır. Bu noktadaki hatalar görülmez ve yanlışta ısrar edilirse problemi çözmek nasıl mümkün olsun?

Netice itibarıyla “Büyük Türkiye” terörü ve terör örgütlerini devre dışı bırakarak gündeminden çıkarmak mecburiyetindedir. Samimi olarak istenirse bunun yapılması mümkündür. “Terör niye bitmiyor?” diye sormak ve sorgulamak icap eder, vesselam.

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