Terörü bitirmek mecburiyetindeyiz

Arka arkaya duyulan iki haberle ciğerlerimiz dağlandı. Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmalarda (22 ve 23 Aralık 2023) iki günde 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ederken, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Türkiye’nin terörle mücadelesi neredeyse yarım asra yaklaşıyor. Bu zaman zarfında terörle mücadele noktasında büyük mesafeler alınmış olsa da bu beladan kalıcı olarak kurtulabilmiş değiliz. Mesele çok çetin, çok çetrefilli ve çok boyutlu bir mesele olduğu için ‘ortak akılla çare’ aranması en doğru olanıdır. Türkiye’yi idare edenlerin bunu tam anlamıyla yapabildiğini söylemek kolay değil.

Bir defa tartışma konusu olmayan mesele, terörün kesin olarak sona erdirilmesi gereğidir. Ancak bu hamasetle değil; akılla hareket ederek, ehil olanlardan bilgi almak suretiyle ve dünyadaki iyi örnekleri göz önüne alarak yapılabilir.

Mesele sadece Türkiye’yi idare edenlerin söylerine kulak vermekle halledilebilmiş olsaydı şimdiye kadar çoktan terörün kötü kazınmış olmalıydı. Halen böyle sinsi saldırılar olabiliyorsa demek ki eksik yapılan bir şey vardır.

Bazıları aksini iddia etmiş olsa da, terörle mücadelenin netice vermesi ‘hak, hukuk ve adalet’ yolunu tercih etmekle mümkündür. Nitekim bu yolun takip edildiği dönemlerde terör bitme noktasında gelmiş, ancak araya giren ‘ifsat komiteleri’nin tuzaklarıyla terör yeniden alevlenmiştir.

Terörün her çeşidinin kesin olarak sona ermesi için meselenin TBMM gündeme gelmesi, belki de birkaç gün sürecek oturumlarla açıkça konuşulması ve tartışılması icap eder. İcap ediyorsa gizli oturum, ihtiyaç duyuluyorsa ‘canlı yayın’larla mesele millete de mal edilmeli ve hadise dört başı mamur bir şekilde masaya yatırılmalıdır.

Böyle bir çalışma da tek başına yeterli olmaz. Bu konuda ilgisi ve bilgisi olan yerli ve yabancı uzmanlar bir masa etrafında toplanmalı ve kesin çözüm yolları aranmalı ve bulunmalıdır. Ayrıca mümkün olursa her üniversite, her sivil toplum kuruluşu ve benzeri teşekkürler bu meseleyi gündemine almalı kendilerince çareler tesbit edip idareciler sunmalı. Böyle geniş çerçeveli bir ‘meşveret ve şura’dan çıkan kararlar; Türkiye’yi idare edenlerce kararlı bir şekilde uygulanmalı ve terör kesin olarak sona erdirilmeli.

Kanlı terör örgütlerinin “Büyük Türkiye”nin önünde engel olması, bu koşuda “çelme” takmasına mutlaka mani olunmalıdır. Akıl için bir olan böyle bir yolu tercih etmeyip başka yollara tevessül etmek isteyenler Türkiye’ye sadece zaman ve emek kaybettirmiş olur.

Yarım asra yaklaşan bu mücadele yapılan hatalardan ders ve ibret almak ve benzer hataları tekrar etmemek gerekmez mi? Bir akılla değil, mümkün ise milyon akılla düşünelim ve bu belaya karşı kalıcı çare bulalım...