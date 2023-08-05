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5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Trafik kurallarına uyalım!

Faruk ÇAKIR
05 Ağustos 2023, Cumartesi
Bilhassa büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu artık insanları canından bezdirmiş durumda.

Özel aracı olup da şehirler arası seyahat edenler de, yollarda kesilen cezalardan yana sıkıntılı. Hele bazı yollar var ki ceza kesilmesi konusunda uluslar arası şöhrete sahip olmuş. 

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, şehirler arası yaptığı bir yolculukla ilgili ‘yol notları’nı sosyal medyadan paylaşmış. Bu notlar, geniş bir kitlenin derdini dile getiren tespitler. 

Aktaş’ın mesajları şöyle: “Kendi aracımla Ankara’dan Antalya’ya gelirken gözlediğim sorunları sıralamak isterim. Bölünmüş yolda 110 +%10, yani 121 km hızla gidilirken hızın bir anda 90’a ve neredeyse 50’şer metre aralıklarla 70 ve 50’ye düşürülmesi yönünde işaretler var.

“Yasal hız limitinde giderken bile 100 m. içinde 50 km’ye inilmesi mümkün değil. Siz durabilseniz bile arkadaki aracın çarpma riski çok fazla. Peki hız niye 50 km’ye düşsün isteniyor. Bir kısmı yerleşim yeri yakınında ama bir kısmı adeta dağ başında yaya geçitleri var da ondan.

“Bütün yol boyunca bu şekilde belki 30-40 yaya geçidi ve hız düşürme uyarı levhası gördüm ama bir tek yaya görmedim. Ayrıca tali yol bağlantıları için de hızın benzer şekilde düşürülmesi gerekiyor. Bu kurala uyulmadığının, uyulamadığının sanırım herkes farkında.

“Ama asıl sorun trafik ışıkları. 110-120 km hızla giderken 20-30 m. ötedeki yeşil ışığın bir anda sarıya ve anında kırmızıya döndüğünü düşünün. Durmanız mümkün değil. Bu ışıklara saniye koymak ve yeşil yanarken bile sürücülerin hazırlıklı olmasını sağlamak pek zor olmasa gerek.” (@Alaattin_Aktas, 1 Ağustos 2023)

Türkiye’nin neresinde olursa olsun özel aracıyla şehirler arası yolculuk yapıp da bu tespitlere hak vermeyenler olabilir mi? Benzer sıkıntıları biz de ‘Karadeniz Sahil Yolu’nda yaşıyoruz. Hatta bu hususta, okuyucularımızı da meşgul ediyoruz. Aktaş’ın ifade ettiği gibi ‘dağ başları’ndaki hız levhaları bazen trafiğin aksamasına yol açıyor. 

Kabul edileceği üzere trafikteki kurallar, sürücülere ‘ceza yazmak’ için değil; trafik güvenliğini temin etmek için olmalı. Maden bu kadar şikâyetler oluyor, ilgililerin bu meseleyi masaya yatırmasında fayda yok mu?

Bu mesele tartışıldığında gündeme getirmeye çalıştığımız bir teklifimiz var: Sürücülerin yollarda yaşadığı sıkıntıyı tespit etmek için bir ‘heyet’ kurulsun. Bu heyette trafikten bir yetkili, bir milletvekili ve bir medya mensubu bulunsun. Bu heyet, yollardaki trafik levhalarına ‘tam riayet’ ile bir yolculuk yapsın. Bakalım ‘yetkililer’ bu yolculuğun makul olduğunu düşünecekler mi? Yoksa yollardaki uygulama hatalarını fark edip, düzeltilmesi için adım mı atacaklar?

Karayolundan seyahat etmeyen, etse de önceden yolları boşaltan ‘idareciler’in yaşanan sıkıntıyı tespit edip çözüm bulması mümkün değil. Çünkü onlara göre yollar çok iyi... Seyahat etmemişler ki bilsinler...

Trafik kuralların uyalım elbette. Fakat kurallar da ‘sürüş güvenliğini temin edecek şekilde’ olsun. Sürücülere ‘ceza yazmak için’ değil.

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