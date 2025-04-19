Trump’lar varsa, Obama’lar da var!

Gazze’de yaşananlar sadece İslâm dünyası için değil, bütün dünya için bir ‘ölçü’ oldu. Büyük ölçüde ‘iyi’ler ve ‘kötü’ler birbirinden ayrıldı ve tablo çok daha netleşti. Dolayısı ile toptancı bir anlayışla ülkeleri itham etmenin doğru olmadığı da görüldü.

Avrupa’nın pek çok ülkesinde “İslâm dünyası”ndan daha fazla Filistin meselesini gündemde tutan “insaflı insanlar” var. Daha bir iki gün önce, Fransa’nın başşehri Paris’te çok sayıda Fransa vatandaşı ve turist, Eyfel Kulesi’nin yakınında bir araya gelmiş ve Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla eylem yapmış. Paris’in simgesi olan Eyfel Kulesi’nin yakınında bir araya gelen öğrenciler, ellerinde “Barış”, “Adalet”, “Dostluk” yazılı pankartlarla Gazze’de yaşanan katliamı protesto etmişler.

Dünyadaki siyasetçi ve idareciler için de Gazze ‘turnusol kâğıdı’ vazifesi yaptı. Kim ne imiş daha net anlaşıldı. (Kısa bilgi: Turnusol kâğıdı, sıvıların asit ya da alkali olduğunu anlamak için kullanılan bir üründür.)

Mesela, Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin hedef aldığı ve 2.2 milyar dolar değerindeki fonu dondurulan Harvard Üniversitesi’ne destek mesajı yayımlamış.

İlgili haber şöyle: Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin Harvard’ı hedef almasının ve üniversitenin fonlarının dondurulmasının ‘hukuka aykırı’ olduğunu söyledi. Donald Trump yönetiminin Filistin’e destek gösterileriyle gündeme gelen Harvard Üniversitesi’ni hedef almasını eleştiren Obama, okul yönetimine destek mesajı attı. Obama, Harvard yönetiminin tutumunu savunarak, akademik özgürlüğün korunması gerektiğini vurguladı. Obama, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Harvard, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil etti. Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard’daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı.” (aa.com.tr, 15 Nisan 2025)

Harvard Üniversitesi yönetiminin bu süreçte sergilediği duruşu öven Obama, diğer üniversitelerin de benzer şekilde hareket etmesini umduğunu belirtti.

Kısaca ne olduğunu hatırlayalım: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’ne ayrılan 2,2 milyar dolarlık federal fonu dondurduğunu duyurmuştu. Harvard Üniversitesi, açıklamanın hemen öncesinde Beyaz Saray’ın taleplerini reddetmişti. Trump yönetiminin gönderdiği talepler listesi, kampüslerde antisemitizmle mücadele gerekçesiyle hazırlanmıştı.

Her yönüyle ibret alınması gereken bir gelişme değil mi?