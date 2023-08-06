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6 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Turist istemeyen Avrupa

Faruk ÇAKIR
06 Ağustos 2023, Pazar
Biz haklı olarak ‘çok turist çekmekle’ övünürken, bazı Avrupa ülkeleri turist istemiyor. Turist istememek bir bakıma da ‘para’ istememek anlamına gelmez mi? O halde para ile övünmek de artık anlamını kaybediyor.

İsterseniz önce ilgili habere özetle bakalım: “Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Belediye Meclisi, ziyaretçi sayısını sınırlamak ve kirliliği azaltmak için yolcu gemilerinin şehir merkezine girişini yasakladı. BBC’nin haberine göre, söz konusu karar, şehirdeki günlük yoğun turist akışı olarak bilinen ‘kitle turizmini’ kısıtlamayı ve kirliliği düşürmeyi hedefliyor. Her yıl sayıları 100’ü aşan yolcu gemisinin başkentte demirlemesinin şehrin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olmadığı kaydediliyor. Meclis üyesi ve Demokrat 66 (D66) Partisinin grup lideri Ilana Rooderkerk, şehrin merkezindeki kruvaziyer tipi yolcu gemilerini, ‘şehrin üzerine bir anda inen bir tür çekirge belası’ olarak niteledi. Şehir merkezinden uzaktaki diğer limanlar için de benzer bir karar verilmesi değerlendirilse de konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021’de yapılan araştırmada, büyük bir yolcu gemisinin bir günde 30 bin adet kamyonla aynı seviyede nitrojen oksit ürettiği ortaya çıkmıştı. Yılda 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Amsterdam, son yıllarda, günlük ziyaretçi sayısını azaltmak için bazı adımlar atıyor. 2018’de ise, şehrin merkezinde fotoğraf çekimi için yoğun talep gören (Ben Amsterdam’ım/ I Amsterdam) yazısını kaldırma kararı almıştı.” (AA, 21 Temmuz 2023)

Bakınız, biz ‘daha çok turist gelsin’ diye uğraşırken; Avrupa’nın zengin ülkeleri ‘turist gelmesin’ noktasına ulaşmışlar. Demek ki mesele sadece ‘para’ değil. Avrupa’nın bunu anlaması için epey zaman geçti. Belki zamanda biz de öğreneceğiz. Dolayısı ile yapılan işlerin ‘en büyük, çok büyük, dünyanın en büyüğü’ olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Her iş için, “Ne ölçüde insana hizmet ediyor?” sorusunu sormak gerekir. İnsana hizmet etmeyen ‘büyük’lerin kimseye bir faydası olmaz. 

Daha önce de bazı Avrupa şehirleri, “geceleri uçakların uçmaması için havaalanlarını uçuşlara kapatma kararı” almıştı. Bütün bunlar “önce insan” anlayışının neticesidir. Bizde ise halen “en büyük yol, en büyük köprü, en büyük havaalanı” yarışı var. Bu “büyük”lerin başka yerde olmaması, bunları yapamamaları değil; ihtiyaç duymamalarıdır. 

Mesela, geçen gün THY Yönetim Kurulu Başkanı; (bilmana ve özetle) “Amerika’ya giden bir yolcunun yemeğinin bize maliyeti 50 dolar. THY yolcu başına 35 dolar ancak kazanıyor. Bunu değiştirmeliyiz. İstanbul sadece ‘aktarma şehir’ olmaktan çıkmalı” anlamanda açıklamalar yapmıştı. (Aktaran: Güntay Şimşek, Habertürk, 20 Temmuz 2023)

Büyük köprü, büyük liman ve benzeri yapılarla övünürken Türkiye ve dünya gerçeklerini görmezden gelmeyelim vesselam.

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