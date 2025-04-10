"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Türkiye için fırsat nerede?

Faruk ÇAKIR
10 Nisan 2025, Perşembe
Alışılmışın dışında bir siyaset yürüten ABD Başkanı Donald Trump, aldığı bir kararla hem ülkesini, hem de dünyayı yeni bir krize sürükledi.

Türkiye’deki siyasetçiler söz dinlemediğine göre Amerika’daki siyasetçilerin söz dinlemesini beklemek de olmaz. Biz sadece böyle kararların doğru olmadığını ifade ederiz. “Yabancı liderler” için tartışmaya ihtiyaç olmasa gerek.

Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Trump, yeni bir gümrük vergisi listesi yayınladı ve bu liste ülkelere göre değişiyor. En yüksek vergi Çin’e karşı uygulanırken Türkiye yüzde 10 gibi bir gümrük vergisine tabi tutuluyor. Böyle olunca da iş dünyası temsilcilerimiz nispeten düşük olan bu vergi oranının ülkemiz için fırsat olabileceğini ifade etmeye başladılar.

İş dünyasından bir temsilci, ABD’nin uygulayacağı gümrük tarifeleri sebebiyle ABD’li ithalatçıların Çin veya Vietnam gibi yüksek tarifeli ülkeler yerine Türkiye’ye yönelebileceğini belirterek, “Coğrafî konumumuz, genç ve dinamik iş gücümüz, güçlü sanayi altyapımız ve lojistik avantajlarımızla yeni yatırımları çekme potansiyelimizi iyi değerlendirmeliyiz” ifadesini kullanmış. Söz konusu tarifelerin Türkiye için fırsat penceresi açabileceği ifade edilen açıklamada, dünya ticaretinde yepyeni bir dönemin başladığını ve tedarik zincirinin yeniden şekillendiğine dikkat çekilmiş.

İlgili açıklamada şu görüşler de dile getirilmiş: “Öte yandan, Çin’in ve diğer Asya ülkelerinin ABD pazarındaki kayıplarını telâfi etmek için Türkiye’nin güçlü olduğu Avrupa ve diğer pazarlara yönelmeleri durumunda ihracatçılarımızın daha çetin bir rekabet ortamıyla karşılaşması risklerini de dikkate almalıyız.” (AA, 7 Nisan 2025)

Bu tespitlerde doğruluk payı olabilir. Ancak Türkiye için esas ve kalıcı fırsatın “hak, hukuk ve adalet yolu”nu tercih olduğunu acaba ne zaman anlayacağız? Kısa dönemli pazar kapmak yerine uzun dönem için ülkemizi ‘yatırımlar için cazibe merkezi’ hâline getirmek çok daha kârlı olmaz mı? Trump ya da başka bir idareci o koltukta belli bir süre oturacağına göre hedefleri kişilere göre ilân etmek isabetli olur mu? Başka bir ABD başkanı, başka bir “gümrük vergisi listesi” ilân edebilir. O hâlde Türkiye’nin kalıcı menfaatinin uzun dönemli cazibe merkezi olmasından geçtiğini görmek durumundayız. Bunun yolu da “hukuk ve adaletin iyi işlediği ülke” olmaktan geçer. 

Öyle ise geçici fırsatlar peşinde koşmayı bırakıp esas meseleyi görmek icap eder. Gerek iş dünyası ve gerekse sivil toplum kuruluşları “hak, hukuk ve adalet” çağrıları yapmaktan geri durmamalı ve Türkiye’yi idare edenleri bu yönde ikâz etmelidir. 

Lütfen Türkiye için fırsatın “hak, hukuk ve adalet yolu”nda olduğunu görelim...

Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump yönetimi, Çin'e tarifeleri artırdı, diğer ülkelere 90 gün süreyle durdurdu

    'Emekliyim, mutsuzum'

    İsrail basını: Netanyahu “küçük düşürüldü”

    Uysal: İktidar, çiftçimizi sefil ediyor

    TTB: Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar kabul edilemez

    Katliam varken nasıl normalleşme olacak?

    “Demokrasi sadece yenenlerin sevindiği bir düzen değil”

    Özdağ hakkında yeni iddianame

    Tek yol demokrasi

    Trump, ilaç sektörünü de sarsacak

    KKTC'de liselerde başörtüsü serbest bırakıldı

    Mülâkat mağdurları: Bu zulme son verin

    Tarım işi ihtiyarlara kaldı, gençler tarımdan kaçıyor

    Sürücülere mühim tavsiye: Jant deyip geçmeyin tedbirinizi alın

    ABD'den Çin'e yüzde 104 oranında tarife

    Husiler: ABD'ye ait İHA'yı düşürdük

    AB, ABD'ye karşılık vermeye hazır

    Guterres: Gazze bir ölüm tarlasına dönüştü

    Böyle mi olmalıydı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ey bîinsaflar!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beşinci Şuâ’daki Serasker
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet ve Cehennem şu an mevcut mudur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İktisadım var da ekonomi kötü!
    Abdurrahman AYDIN

    Sosyal medyada değil, Mele-i A’lâ’da gündem olmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Kaç baba çocuğuna tebliğ etti?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur okuyanların akıl ve mantığı kuvvet bulur
    Çetin ACAR

    Zübeyir Gündüzalp ve Ford’un serveti
    Cevher İLHAN

    Dış destekli iç operasyonların akıbet(sizliğ)i

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.