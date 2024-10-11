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11 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Türkiye kadar insanını israf eden ülke yok!

Faruk ÇAKIR
11 Ekim 2024, Cuma
Ülkemizin sokakları da çok renkli. ‘Kral çıplak’ diyenler ekseriyetle ‘sokak röportajları’nda ortaya çıkıyor. Mayıs ayında yapılan bir sokak röportajında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cemal Başaran’ın tespitleri de bu bakımdan dikkat çekici.

İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Cemal Başaran, sokakta yürürken kendisine uzatılan mikrofona özetle şunları söylemiş: “Türkiye kadar insanlarını israf eden bir ülke dünyada yok. Herkesin cebinde cep telefonu var değil mi? Şu anda kullandığımız teknoloji 5G. Peki 5G’yi kim keşfetti? (Kendisiyle konuşan muhabire soruyor) Sen buranın evladısın. 5G’yi icad eden Erdal Arıkan, Bilkent Üniversitesinde profesör. Amerika’da benim ev arkadaşımdı, MIT Üniversitesinde. 5G’yi Türkiye’de buldu. Sonra ne oldu? Çin, makaleyi buldu. Gitti, 600 milyon dolar yatırdı bu makaleye. Sonra Çin o işten 500 milyar dolar kazandı. Prof. Dr. Erdal Arıkan, doktorasını bitirdi hemen Türkiye’ye döndü. Önce ODTÜ’deydi, oradan da Bilkent Üniversitesi’ne geçti. Görüyor musun, adam Ankara’da oturuyor. 5G’yi icad ediyor. Ve Türkiye’nin bundan haberi yok. Çin’deki adam Erdal’ın makalesini buluyor, okuyor ve 600 milyon dolar yatırıyor. Sonra bundan 500 milyar dolar para kazanıyor 10 senede. Buna sen ne dersin? Türkiye’de ne pırlantalar var biliyor musun? Aklın durur... Devlet başkanından tut, sokaktaki vatandaşa kadar kimsenin haberi yok bunlardan. Dünyanın en iyi ekonomistlerinden 3 tanesi Türk. İki tanesi Harvard Üniversitesinde, biri MIT’de. Türkiye’de durdur birini sor, ya da git Meclis’de sor, kimse bilmez tanımaz; haberleri bile yoktur bunlardan. Bunlar dünyanın en iyi ekonomistleri arasında sayılan kişiler. Dünyada 10 ya da 20 tane ‘en iyi ekonomist’ varsa, bunlar onların arasında sayılıyor. Bütün dünyada, Amerika’da saygı gören adamlar. Ama burada onların varlığını bile bilmiyorlar. Ve onlar her yıl burada, Türkiye’ye tatile geliyorlar. Bu sokaklarda benim gibi dolaşıyorlar, kimse tanımıyor onları. Bizim memleket bu işte. Ben 39 senedir Amerika’dayım, Türkiye kadar insanlarını israf eden bir ülke yok dünyada.” (@kendinemuhabir, [Sokak Röportajları], 17 Mayıs 2024)

Doğrusu biz de 5G’yi Türkiye’de çalışan bir ilim adamının keşfettiğini duymamıştık. Bilkent Üniversitesi’nin sitesinde bu mesele şöyle özetlenmiş: “Prof. Arıkan’ın başarısı / 5G teknolojisi üzerinde Amerika ve Çin arasında kıran kırana süren teknolojik yarışta Çinli Huawei firmasının çalışmalarında Prof. Erdal Arıkan’ın ‘Polar Kodlama’ yöntemini kullandığını açıklaması Türkiye için büyük gurur kaynağı olmuştur. Temmuz 2018’de, Huawei firmasının geliştirdikleri 5G teknolojisinde bir Türk bilim adamı Prof. Erdal Arıkan’ın Polar Kodlama yöntemini kullandığını açıklaması Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Erdal Arıkan’ın büyük başarısını perçinlemiştir. Düzenlenen ödül töreninde Huawei firmasının Kurucu Başkanı Ren Zhengfei Prof. Erdal Arıkan’a üzerinde “Polar Kodlamanın Babası” yazılı altın bir plaket takdim etmiştir. Bu ödül öncesinde Prof. Erdal Arıkan ulusal ve uluslararası çok kıymetli ödüller kazanmıştır. Temmuz 2018 sayısında, 5G üzerindeki teknolojik rekabet Amerikan Forbes Dergisi’nde haberleştirilmiştir.” (https://w3.bilkent.edu.tr/www/prof-arikanin-basarisi/)

“İsrafa son verilsin” derken, “insan israfı”nı da listeye ilave etmek gerek, vesselam.

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