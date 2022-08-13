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13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türkiye konuşursa krizler biter

Faruk ÇAKIR
13 Ağustos 2022, Cumartesi
Türkiye konuşunca krizlerin biteceği söyemek büyük çoğunluk itiraz görebilir.

Tabii ki bahsedilen konuşma, ‘yanlışa vaktin ve zamanında itiraz etmek’ olarak anlaşılmalı. Gerek sivil toplum kuruluşlarının temsiliciler ve gerekse hukukçular, işinin ehli uzmanlar gördükleri yanlışlara ilk günden itiraz etmiş ve konuşmuş olsalar işleri bu kadar içinden çıkılmaz hal alır mıydı?

Haksızlık karşısında susmak ‘dilsiz şeytan’ olmaya benzetildiği halde, büyük çoğunluğun susmayı tercih etmesi acaba esas kriz değil mi? Hakka taraftar olmak, yanlışa itiraz etmek her halde iyi bir eğitimle mümkün olur. Ülkemizde bunca haksızlık yaşandığı halde ‘büyük hukukçular’ın dahi susması, her şey yolunda gibi davranması ekonomik krizlerden daha yıkıcı değil mi?

Türkiye’den binlerce kişiyi temsil ettiğini ilan eden sivil toplum kuruluşları var. Bu kuruluşlar, tensil ettiği insanların hakkını, hukukunu samimi olarak savunsa ve bir yanlışlık olduğunda; hemen, ilk gün itiraz edebilse yanlışların katlanarak devam etmesi mümkün olur muydu? 

Hukukta, eğitimde, ekonomide bunca hata yapılırken işin ehli insanların susması, ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ tavrı sergilemesi işleri içinden çıkılmaz hale soktu. Oysa herkes bilir ki, yanlışlar ve hatalar karşısında susmak çere değildir. Türkiye’nin yapması gereken ‘Konuşan Türkiye’yi tesis etmek olmalı. Herkes kendi imkanları ölçüsünde gördüğü yanlışa, israfa, hataya, haksızlığa itiraz etmiş olsa; hatalar ve yanlışlar bu kadar yaygınlaşır mıydı?

Ekonomi noktasındaki yanlışlara kısmen itiraz edilse de, hak, hukuk ve adalet noktasındaki yanlışlar karşısında daha fazla suskunluk tercih ediliyor. Çünkü ekonomideki hatalı kararlar kişilerin ‘cep’lerin doğrudan etkiliyor. Hak, hukuk ve adalet sahasındaki yanlışlar ise daha çok ‘başkasını’ etkilediği için ilgisiz kalınıyor. Yüzlerce hukuk fakültesinin olduğu bir ülkede, idarecileri ve karar alıcılara; “Birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz” prensibi dahi hatırlatılmıyorsa o ülkede krizler sona erebilir mi?

Susanlara sıra geldiğinde konuşanlar çoğalıyor, fakat ekseriyetle geç kalınmış oluyor. Hem konuşulmalı hem de bu konuşmalar ve yanlışlara itirazlar vaktinde yapılmalı. Söylenen her doru söz, haklı ikaz mutlaka bir taraftar bulur ve insaf ehlini harekete geçirir. Böylece ekonomik krizler de dahil olmak üzere siyasi, sosyal ve diplomatik krizler de çözülür ve sona erer.

Neredeyse yarım asır önce “Konuşan Türkiye” kampanyası açılmış bir ülkede, yeniden ‘konuşma, yanlışlara itiraz etme’ kampanyalarının açılmasına ihtiyaç duyulması da ayrı bir ‘kriz’ olsa gerek.

Konuşalım, yanlışlara itiraz edelim ki krizler sona ersin vesselam.

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