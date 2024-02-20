Türkiye’nin Gazze imtihanı

Gazze’de devam eden İsrail zulmünü durdurmak için kimin elinden ne geliyorsa onu yapmak durumundadır.

Zulme itirazın en alt mertebesi, zalime buğz etmek ve ona destek olmamaktır. Bunun yolu da, hukuk çerçevesinde “Zulmünü son ver. Senin zulmüne ortak değiliz. Sen haksızsın” demek olsa gerek.

Dünyadaki pek çok ülkede yaşayan insanlar bu noktada iyi bir imtihan verirken; Türkiye’de yaşayanların bu imtihanı kaybetme ihtimali bile var. Haklı olarak pek çok noktada tenkit ettiğimiz Avrupa ve Amerika’da yaşayan insanlar Filistin ve Gazze için sokaklara çıkıp zulme itiraz seslerini yükseltirken biz bunu tam anlamıyla yapabilmiş değiliz. Daha da ötesi, Türkiye’yi idare edenlerin İsrail’e ihracat yapmasını neredeyse alkışlayanlar bile var. Onlara göre savaş ve zulüm ayrı, ticaret ayrı. Nasıl oldu da “Müslüman millet”imiz zalimlerin zulmü için bahane üretir duruma düştü ya da düşürüldü?

Çoğu zaman ifade edildiği üzere bilhassa diplomaside bir değil, belki bin adım sonrasını hesaplamak ve ona göre adım atmak icap eder. Peki, Türkiye’yi idare edenlerin böyle yaptığını söylemek mümkün mü? İsrail ile devam eden ilişkiler bunun böyle olmadığı ortaya koymadı mı? Benzer şekilde Mısır devleti ile ilişkiler konusunda da büyük bir çelişki yaşanmadı mı?

Dünyanın çeşitli ülkelerinden İsrail zulmüne karşı yapılan yürüyüş haberleri geliyor. Benzer itirazların bütün İslam ülkelerinden de gelmesi icap etmez miydi? Elbette, İslam ülkelerinden de itiraz sesleri geliyor, fakat bu ses Avrupa’dan yükselen itiraz seslerinden çok daha gür olması icap etmez miydi?

Mesela, İspanya’da hem de sol görüşlü partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla, aralarında bakanların da olduğu binlerce kişi Filistin’e destek için gösteri yapmış. “Filistin’e özgürlük. Cezasızlığa hayır. Katliama son verin” başlığıyla kent merkezinde organize edilen yürüyüşe katılan binlerce kişi, uluslararası topluma “Artık yeter. Sözü bırakın harekete geçin” çağrısı yapmış.

Haber şöyle devam ediyor: “Bu bir savaş değil soykırım”, “Filistin’e özgürlük”, “Hemen ateşkes” sloganları atan ve bu ifadelerin olduğu pankartlar taşıyan İspanyollar, İsrail’in Gazze’yi işgalinin ve bombalamasının, ayrıca Refah bölgesine saldırı planının durdurulmasını istedi. (...) Bu arada, gösteriye katılan İspanyollardan Paz Ruiz yaptığı açıklamada, “Sadece İspanya değil tüm hükümetler, güç, para ve korkudan dolayı İsrail’e karşı seslerini çıkaramıyor. Hükümetler konuşmaya gelince çok şey söylüyorlar ama iş eyleme geçtiğinde verdikleri sözler uçup gidiyor. Biz artık boş sözler değil eylem bekliyoruz” ifadelerini kullandı.” (AA, 17 Şubat 2024)

Ülkemizden de inanılması zor şöyle bir bilgiye ne dersiniz: Cumartesi (17 Şubat 2024) günü Rize’de düzenlenen mitinge boynundaki “Filistin atkısı” ile katılmak isteyen bir vatandaş miting meydanına alınmadı.”

Muhtemelen bu ‘haber’ “büyük gazete ve TV’ler”de yer almadı ya da al(a)mayacak. Peki, bu doğru bir anlayış mı? Türkiye bu imtihanı kazanmalı vesselam.