"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türkiye’nin geleceği

Faruk ÇAKIR
18 Nisan 2019, Perşembe
Tabiî ki ümitsiz değiliz, ama Türkiye’nin mühim, büyük ve çetin problemlerle karşı karşıya olduğunu da kabul etmek lâzım.

Dertleri öncelik sırasına göre dizmek ve bunları birlikte çözmekten başka çaremiz de yoktur.

İstanbul Cevahir Otel’de düzenlenen bir programda “Geleceğin Türkiye’sinde Ekonomi” raporu kamuoyuna sunuldu. İlke İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından hazırlanan rapor Murat Taşdemir, Etem Hakan Ergeç, Hüseyin Kaya ve Özer Selçuk imzasını taşıyor. 

Raporun sunumu öncesinde kısa bir konuşma yapan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, başta pek çok uzmanın da dikkat çektiği gibi ‘yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu’ ifade etti. 

Torlak’ın “Aksi halde sadece günü kurtarmış oluruz. Yapısal reformları hayata geçirmek kaçınılmaz. Bu saatten sonra Türkiye’nin ‘Ben kapalı ekonomi olacağım’ deme imkânı yok. Moral ve motivasyonu da yapısal reformlarla ayakta tutabiliriz” demesi dikkat çekiciydi.

Komisyonun hazırladığı raporun sunumunu yapan Prof. Dr. Murat Taşdemir, bilhassa uzun dönemli büyüme ihtiyacı, sosyal adalet ve bunları sürdürebilmek noktalarına işaret etti. İnsan kaynağı olmadan bu hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Taşdemir, raporun ‘gelecekten nasıl bir Türkiye istiyoruz’ sorusuna cevap aradığını belirtti.

Taşdemir, Türkiye ekonomisinin geleceğin dünyasına hazırlanabilmesinin şartlarını şöylece özetledi:

* Ekonominin üretim kapasitesindeki artışı ifade eden ve beşerî sermaye, teknoloji, verimlilik gibi yapısal faktörlere bağlı olan uzun dönem büyüme hedeflenmelidir.

* Bireylerin eşit haklara ve eşit fırsatlara sahip olmaları temin edilmelidir. Ekonomik büyüme gelecek nesillerin refahından ödün vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.

* Beşerî sermayeyi arttırmak için ahlâkî değerleri güçlü bireyleri yetiştirecek bir eğitim sistemi kurulmalıdır.

* İnşaat sektörü gibi sektörler yerine daha verimli ve stratejik sektörler tercih edilmeli.

* Kamuda şeffaflık, söz hakkı ve hesap verilebilirlik arttırılmalıdır. Vergi sistemi adil hale getirilmeli.

* İslâmî finansın Türkiye ekonomisindeki payı ve niteliği arttırılmalıdır. Tarım ve hayvancılık, enerji, savunma ve bilişim sektörlerine özel önem verilmelidir.

Dile getirilen tekliflerin hepsi önemli, ama özellikle “ahlâkî değerleri güçlü kişileri yetiştirecek bir eğitim sistemi”ne duyulan ihtiyacın ifade edilmiş olması dikkat çekici. Hangi mesele olursa olsun neticede iş dönüp dolaşıp eğitim sistemine geliyor. O halde her şeyden önce bu meseleye el atmak gerekmez mi?

Kurumsal yapımızın iyi durumda olmadığına da işaret eden Prof. Taşdemir, Türkiye’deki gelir eşitsizliğini de büyük dertler arasında saydı. 

Fırsat eşitliğinin ilkokuldan başladığını ifade eden Taşdemir, “Mesele üniversite imtihanında fırsat eşitliği sunmak değil. Nüfusumuz da yaşlanıyor. Kamuda şeffaflık şart. Vergi sistemi de adil olmalı” tesbitlerini de seslendirdi.

Konuşmasını rakamlarla ve grafiklerle destekleyen Prof. Dr. Taşdemir’in işaret ettiği bu dertlere itiraz eden çıkar mı? Kamunun şeffaf olmadığı, gelir dağılımının adaletsiz olduğu ve adil bir vergi sistemi olmadığı inkâr edilebilir mi?

Sunumu dinlerken Türkiye’yi idare edenleri boşuna ve boş yere övündüğünü bir defa daha anlamış olduk. 

Övünmeyi sonraya bırakarak dört elle dertlere çare arayalım derim, vesselâm.

Okunma Sayısı: 1133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.