Türkiye’nin tercihi

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma meselesi yıllardan beri tartışılır.

Çok inişli ve çıkışlı bir “AB süreci” yaşandı ve yaşanıyor. Türkiye’yi idare edenler bazen müjde verdi, bazen de “Süreç bitmek üzere” anlamına gelen olumsuz haberler paylaştılar.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın AB süreci ile ilgili değerlendirmeleri bu bakımdan mühim. Kaymakcı, 2019’da Türkiye-AB ilişkileri ve 2019-2024 dönemi için Türkiye’nin AB yönetiminden beklentileri konusunda medya kuruluşlarının (Ankara) temsilcilerine değerlendirmelerde bulunmuş.

Geçen yıl AB içinde en önemli konulardan birinin İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılma süreci olan Brexit’in oluşturduğunu belirten Kaymakcı, Brexit’in nasıl gerçekleşeceğinin Türkiye açısından önem taşıdığına dikkat çekmiş.

Kaymakcı, 2019’da yeni Avrupa Parlamentosu’nun oluştuğunu hatırlatarak, parlamentonun Türkiye ile ilişkilerinde yeni isimlerin görevlere başladığını, yeni Türkiye raportörü ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı gibi kişileri Türk tarafının şu anda olumlu değerlendirdiğini de hatırlatmış.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Eğer AB gerçekten jeostratejik ve küresel bir aktör olmak istiyorsa bizim Türkiye olarak böyle bir AB içinde önemimizin ve yerimizin güçlü olduğunu düşünüyoruz” tesbitinde bulunmuş.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın şu tesbitleri de önemli: “Bütün bunlara rağmen Türkiye tam üyelikte kararlı. Türkiye, reform sürecinde kararlı. Umarız 2020’den itibaren reform sürecimiz yeniden canlanır ve AB üyelik sürecinde ilerleriz. Türkiye’nin AB’ye üye olmama lüksü yok. Avrupa Kıt’ası’nda olup Avrupa ile aynı tarihi, geleceği, kültürü, ekonomiyi, ticareti ve siyasî yapıyı paylaşıp Avrupa’nın karar alma mekanizması haline dönüşmüş AB’ye üye olmama lüksümüz yok. Aksi halde Türkiye’nin çıkarlarını korumakta zorlanırız. Bizim için bu önemli bir süreç. Türkiye gerçekten Avrupa ve ötesinde güçlü bir aktör olmak istiyorsa AB üyeliği bizim için kaçınılmaz bir nokta. Tabiî bunun gereklerini de yapmamız lâzım. Reform sürecini hızlandırmamız, canlandırmamız lâzım. Bu reformlar bizi üyeliğe götürmeden önce Türkiye’nin yararına olan reformlar ve geçmişte olduğu gibi bunları canlandırmayı önümüzdeki aylarda ve özellikle yeni AB yönetiminin sergileyeceği yaklaşım çerçevesinde ilerletme arzusundayız.” (AA, 17 Aralık 2019)

“Türkiye’nin AB’ye üye olmama lüksü yok. Aksi halde Türkiye’nin çıkarlarını korumakta zorlanırız. Tabiî bunun gereklerini de yapmamız lâzım. Reform sürecini hızlandırmamız, canlandırmamız lâzım” diyen Kaymakcı’yı en başta Türkiye’yi idare edenler dinlemesi icap etmez mi? “Türkiye’nin AB’ye üye olmama lüksü yok” ise her fırsatta “AB neymiş? Biz kendi işimizi yaparız” benzeri açıklamalar yapanlar yanlış yapmıyor mu? “Reform sürecini hızlandırmamız, canlandırmamız lâzım” ise niçin hep başkalarını suçluyoruz? Üzerimize düşenleri yapmadan başka ülkeleri suçlamak Türkiye’nin AB yolunu açmaya yeter mi?

Türkiye’nin hak, hukuk ve adalet yolunda ilerlemekten başka tercihi olmamalı. Bu yolda ilerlemeyi kolaylaştıracak her türlü adımı bir gün dahi gecikmeden atmak gerekir. Akıl için yol birdir, inat edilmesin vesselâm.