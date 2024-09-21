"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

“Türkiye olmadan olmaz”

Faruk ÇAKIR
21 Eylül 2024, Cumartesi
Avrupalı idareciler zaman zaman, “Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliğini öngörmek imkânsız” derler. Bu ve benzeri sözler Türkiye’yi idare edenlerin de fazlaca hoşuna gider ve “Bakın, Avrupa bize muhtaç” diye övünürler.

Bir devletin, başka bir devlet nezdinde övülmesi elbette önemlidir, ancak hangi noktadan övüldüğü de bir o kadar mühimdir. Avrupa ülkeleri “Türkiye dünya örnek oldu. Hak, hukuk ve adalet yolunda çok hızlı yol aldı. İslam dünyasına da örnek oldu” demiş olsaydı elbette bu beyan çok çok daha önemli olurdu. Bunun yerine ülkemizin sadece ‘askerî gücü’ sebebiyle övülmesi acaba bizi ne kadar sevindirmeli?

Nitekim, görevden ayrılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı ve on yıllık görev süresini değerlendirdiği konuşmasında üye devletleri ittifakın kurucu değerlerine ve transatlantik ilişkilerin devamlılığına sahip çıkmaya çağırmış. Stoltenberg veda konuşmasında, Avrupalılar için “NATO olmadan kıtada güvenlik olmadığını” belirterek, “Güney’de Türkiye, Kuzey’de Norveç ve Batı’da ABD, Kanada ve İngiltere olmadan Avrupa kıtasının güvenliğini öngörmek imkânsızdır,” demiş.

İlgili haberde şu bilgiler de var: “Barış için bedel ödemeye istekli olmalıyız,” diyen NATO Genel Sekreteri, üye devletlerin gelecek yıllarda GSYH’nin yüzde 2’sinden çok daha fazlasını savunmaya harcamak zorunda kalacaklarına işaret etti. İkinci ders olarak “özgürlüğün serbest ticaretten daha önemli olması” olduğunu ifade eden Stoltenberg, Rusya’ya enerji bağımlılığı geliştirilmesine benzer bir hatanın Çin ile yapılmaması gerektiğini vurguladı. “Askeri gücün diyalog için ön koşul olması” olduğunu dile getiren Stoltenberg, Ukrayna’dan bahsederken ülkenin NATO’ya her zamankinden daha yakın olduğunu vurguladı ve ittifakın kapısının açık olduğunu ve Ukrayna’nın katılacağını belirtti. Stoltenberg, “Ukrayna’ya daha fazla silah vererek Putin’in istediğini güç kullanarak elde edemeyeceğini anlamasını sağlayabilir ve bunu o kadar maliyetli hale getirebiliriz ki, böylece Ukrayna’nın egemen demokratik bir ulus olarak var olma hakkına sahip olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktır,” ifadelerini kullandı. Stoltenberg NATO’nun başında geçirdiği on yılın ardından bu ayın sonunda Genel Sekreterlik görevinden ayrılacak. Stoltenberg yerine eski Hollanda başbakanı Mark Rutte, 1 Ekim’de Genel Sekreterlik görevini devralacak. (tr.euronews.com/, 20 Eylül 2024)

Avrupa ve dünya liderlerinin “Türkiye olmadan olmaz” sözlerini biraz ihtiyatla karşılamak ve esas zenginliğin “Hak, hukuk ve adaleti yerleştirmiş ülke olmak olduğunu” görmek durumundayız. Buna ilave olarak askeri gücün de olması elbette “nurun ala nur” olur. Fakat “hak, hukuk ve adalet”de arzu edilen seviyeye çıkamayan bir ülkenin sadece “askeri güç” ile övünmesi ve övülmesi çok da arzu edilen bir durum olmasa gerek. Bizden kısa bir hatırlatma... 

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kirli savaşı bitirin - Dünya, başta Filistin olmak üzere her yerde barış istiyor

    Menderes ve arkadaşları için mevlid

    282 milyon açlıkla karşı karşıya

    “Kayıp nesil riski” uyarısı

    ‘Vergide adalet istiyoruz’

    Şimşek, kabahati deprem ve EYT’ye attı

    “Tökezledik” itirafı

    Yeni anayasa isteyen yok

    Cammu Keşmir’e yeniden eyalet statüsü verilecek

    Sudanlıların barışa ihtiyacı var

    Suikast için fabrika kurmuş

    Kana bulanmış para istemem

    Su tasarrafu için bu yöntemden vazgeçilmeli

    İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

    İnsanlığa yeni tehdit

    Gazze’de iki günde bir yemek yeniyor

    Ücretsiz beslenme öncelikli olmalı

    Şimdi de askıda defter, kalem

    Taşımalı eğitimin kaldırılması çocukları okuldan koparacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlk 4 maddedeki o ifade kalkmalı
    Osman ZENGİN

    Bulutlara selâm söyleyin; “Bunlar Allah’ın misafirleridir” deyin!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kemalizm Sosyal Darwinizmin içindedir”
    Genel

    Bu kirli savaşı bitirin - Dünya, başta Filistin olmak üzere her yerde barış istiyor
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var ve bâkîdir; merak çekmeyiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Ali KAYA

    Siyasî tarafgirlik (2)
    Mustafa Soykan

    Kızım Fâtıma da olsa...
    Raşit YÜCEL

    Mehmet Özel ve Ünal Gülyılmaz ağabeyimize rahmet
    M. Said ZEKİ

    Adalet ve liyakat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.