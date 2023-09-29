Türkiye’ye kaybettirmekten bezmediniz mi?

Hukuksuzluk ve keyfiliğin hem millete hem de devlete zarar verdiğini görmek istemeyen şimdiki idareciler, ısrarla yanlışları savunmaya devam ediyor.

Milletin gözünün içine baka baka diyorlar ki, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları bizi bağlamaz.”

Peki bunu neye dayandıracak söylüyorlar? Elbette keyfiliğe ve yürürlükteki anayasa aykırı olarak. AİHM çoğu zaman olduğu gibi yine bir defa daha Türkiye aleyhine karar verdi. Şimdi bazı safdiller, “Vay, Türkiye aleyhinde olduğuna göre bu karara itiraz etmek doğrudur” diye düşünebilirler. İyi de AİHM daha önce ve başka konularda “Türkiye aleyhinde” karar verdiğinde onları desteklemiş olmanızı nasıl izah edeceksiniz? Bir yerde haksızlık varsa, hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa ona karşı çıkmak doğru olandır. “Bizdendir, bizimdir, bizin desteklediğimiz siyasetçidir, camiye gidiyor” diye bir kişi ya da kurumun ‘yanlışları’ desteklenebilir mi? “Bizde de mahkemeler var. Bizim mahkemelerin verdiği kararlar doğrudur. Avrupa’daki mahkemeler bizi ‘kıskanıyor’, o sebeple aleyhimizde karar veriyor” şeklinde düşünenler; geçmiş yıllarda “bizim mahkemeler”in mesela; başörtüsü aleyhinde verdikleri kararlar hakkında ne düşünmüşlerdi? “Bizim mahkemeler”in verdiği kararlara karşı AİHM’de, Avrupa’da hak arayanlar arasında Türkiye’yi şimdi idarede edenler de yok muydu? O zaman doğru karar verdiğine inanılan Avrupa’daki mahkemeler şimdi yanlış karar mı vermiş oluyor? Bu kadar çelişki Türkiye için bile fazla değil mi?

Konu ile ilgili haberde özetle şu bilgiler var: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); mahkum olan bir öğretmenin 2020 yılında açtığı bireysel davada, Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi. AİHM’in açıklamasına göre Strasbourg Mahkemesi’ne bu konuda 8 bin 500’e yakın başvuru yapıldı. Avukat Doğan Erkan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. maddesine göre bu kararın kesinlikle bağlayıcı olduğunu belirterek, “Bireysel başvurularda karar, hakları ihlal edilen birey üzerinden verilmiş görünse de, kanunilik ve adil yargılanma hakkı ihlali tespitleri benzer davalarda emsal ve uygulanır olmalıdır. AİHS’i (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) en üst mahkeme olarak kabul etmiş oluyoruz ve bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesi’nin bile üstünde kabul etmiş oluyoruz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine imza atarak ve Anayasa 90. maddeyi yürürlüğe sokarak. Fakat uygulamada (...) kimi mahkemeler, siyasilerin de kapı açmasıyla, sanki AİHM’in süren bir davada verdiği diğer ihlal kararlarını uygulamak zorunda değilmişler gibi niyetli bir yorum yaptılar.”

Türkiye hukuksuzlukla, AİHM ve yeri geldiğinde Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uygulamayarak ‘iyi bir yer’e gidemeyeceği her geçen gün biraz daha anlaşıldığın halde; Türkiye’yi idare edenlerin bu inadını nasıl yorumlamak lazım? Acaba bu idareciler Türkiye’ye ve milletimize kaybettirmekten bezmediler mi? Hukuksuzluk ve adaletsizlik yetmedi mi?