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21 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye’yi idare edenlere...

Faruk ÇAKIR
21 Ekim 2021, Perşembe
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, derneğin İstanbul’da düzenlenen bir toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunmuş.

Türkiye’nin küresel gerilimden etkilendiğine dikkat çeken Özilhan, konuşmasında şöyle bir tablo çizmiş: “Şimdi bir ucunda ABD’nin, diğer ucunda Çin’in olduğu yeni bir çift kutuplu dünyaya, yeni bir soğuk savaş dönemine girip girmeyeceğimizi tartışıyoruz. Jeopolitik açıdan kritik bir coğrafyada yer alan ülkemiz, küresel mimarideki bu gerilimden ziyadesiyle etkileniyor. (...) Önlem almakta gecikmek, bugün doğal kaynakları özensiz tüketmenin maliyetini gelecek kuşaklara ödetmek anlamına geliyor. Bu, yanlış olduğu gibi artık devam ettirilebilir bir yaklaşım da değil. Şu andaki ekonomi modelini baştan ayağa değiştirmemiz, (...) gerekiyor.”

“Ötelenen sorunların kartopu misali büyüdüğünü görüyoruz” da diyen Özilhan açıklamalarına şunları da ilâve etmiş: “Büyümeli ve kişi başı gelirimizi arttırmalıyız. (...) Ancak büyüme kadar büyümenin nasıl sağlandığı da önemli. Karşı karşıya olunan tehditler dikkate alındığında, büyümenin sadece hızlı değil, aynı zamanda istihdam sağlayan, yeşil ve âdil bir büyüme olması gerektiği ortaya çıkıyor.”

Peki, sadece TL’nin değeri mi düşüyor? Özilhan dolaylı olarak buna da cevap vermiş: “Düşen sadece TL’nin değeri değil; su rezervlerimiz, birbirimize güvenimiz, ihracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı, mutluluk ve huzurumuz da geriliyor. (...) Faiz ve enflasyonun yanı sıra emisyonları, hava, su ve toprak kirliliğini de azaltmak gerekiyor. Üretimin, tüketimin, yatırımların artmasına ihtiyaç duyduğumuz kadar, hak ve özgürlük alanlarının genişlemesine de ihtiyaç duyuyoruz. (...) Küresel ticaret ve finans akımlarından aldığımız pay kadar akademik, bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalardaki payımızı da önemsiyoruz. Kısacası, daha güzel bir gelecek istiyoruz.” (ankahaber.net, 19 Ekim 2021)

TÜSİAD’ın yaptığı bir çalışmaya atıfla, “şu üç öneriyi çok önemsiyorum” diyen Özilhan, bunları da şöyle sıralamış: 

“1- Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması çerçevesinde devletin tüm işlemlerinde hukukla bağlı olması ve etkin hak arama özgürlüğünün güvence altında olması; 2- Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi; bütün vatandaşlar için tüm hak ve özgürlük alanlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarında geliştirilmesi; siyasette ötekileştirme, ayrımcılık ve nefret söylemleri ile mücadele edilmesi; 3- Kuvvetler ayrılığını güçlendirmek için denge ve denetleme mekanizmalarıyla yargısal denetimin güçlendirilmesi; şeffaf, hesap verebilir, daha az merkeziyetçi ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının yerleşik hale getirilmesi.”

Türkiye’yi idare edenler, “Bu teklifler, çağrılar ve yollar Türkiye’yi krizden çıkarmaz, daha iyi noktalara götürmez” diyebilir mi? Diyemediklerine göre ‘akıl için yol bir’ olan doğru tavsiyelere kulak verilmeli vesselâm.

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