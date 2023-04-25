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25 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Üç güzel haber

Faruk ÇAKIR
25 Nisan 2023, Salı
Allah’a şükürler olsun ki, mübarek Ramazan ayı boyunca bütün dünyadan güzel haberler geldi. Temennimiz ve duamız, bu güzel haberlerin Ramazan ayıyla sınırlı kalmaması ve her gün yeni ve güzel haberler duymamızdır.

Aynı gün duyulan üç haberden ilki Londra’dan gelmişti. Habere göre İngiltere Futbol Milli Takımının maçlarının oynadığı Londra’daki Wembley Stadı’nda toplu iftar programı düzenlenmiş. “Ramazan Çadırı Projesi” tarafından ülkede geleneksel hale getirilen “Açık İftar” etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Türkiye’nin Londra Büyükelçisi ve Londra’nın Brent ilçesi Belediye Başkanı ve yüzlerce kişi katılmış. İftar programında “Açık İftar” programlarının dünyaya sevgi ve farklılıklara saygı mesajı verdiğine dikkat çekilmiş. İngiltere Futbol Milli Takımının Teknik Direktörü Gareth Southgate de gönderdiği video mesajla Müslümanların ramazan ayını ve bayramını kutlamış. İftarın ardından stadyum içindeki bir salonda ramazan ayı ve oruçla ilgili konuşmaların yapıldığı bir panel düzenlenmiş. (AA, 16 Nisan 2023)

İkinci güzel haber Berlin’den. Orada da farklı bir güzelliğe imza atılmış: Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Berlin Şehitlik Camisi’nde çocuklar için özel iftar programı düzenledi. Berlin Şehitlik Camisi’nin salonunda gerçekleştirilen ve ana teması dayanışma olan iftar programına çok sayıda çocuk katıldı. Programda, iftardan önce Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve çocuklar için masalara hediyeler konuldu. (AA, 16 Nisan 2023)

Senegal’den ise, pek de alışık olunmayan güzel bir haber geldi. “Hıristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı” başlıklı güzel haber şöyle: Senegal’in başkenti Dakar’da Hıristiyan toplumu, orucunu yolda açmak zorunda kalan Müslümanlara iftariyelik dağıttı. Senegal’de faaliyet gösteren Hıristiyan derneği “La Main du Coeur (Kalbin eli)” tarafından bu yıl 3’üncüsü organize edilen programda, Hıristiyan gençler, orucunu yolda açmak zorunda kalan Müslümanlara iftariyelik ikram etti. Dakar’ın Grand Dakar ile Colobane mahallesi ve civarında toplanan Hıristiyan gençler, iftar vakti bölgeden geçen araç ve yayalara su, hurma, sandviç ve kahve dağıtımı yaptı. Farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok sivil top001lum örgütünün de destek verdiği organizasyonda 4 bin iftariyelik dağıtıldı. (AA, 16 Nisan 2023)

Her geçen gün daha fazla ‘güzel haber’lerle karşılaşıyor olmamız “ümitvar” olmak için iyi bir vesile. Bu güzel haberler arttığı müddetçe Avrupa, Amerika ve dünyanın diğer ülkelerindeki “İslamdan korku” sona erecektir. O halde güzel haberlerin artması için herkes ve hepimiz elimizden geleni yapmak durumundayız. “Yabancı ülke”lerle kavga yerine, onlara İslamın güzelliklerini göstermek en faydalı yoldur. Bunu yapabildiğimiz ölçüde korkular sona erecek ve belki de AB üyelik yolu da açılacak. 

İnşallah hep güzel haberlerle karşılaşırız...

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  • S.topuz

    25.4.2023 08:21:48

    ..."Hem de tarih bize bildiriyor ki: Ehl-i İslâm'ın temeddünü, hakikat-i İslâmiyete ittiba'ları nisbetindedir. Başkalarının temeddünü ise, dinleriyle makûsen mütenasibdir (Ters orantılı). Hem de hakikat bize bildiriyor ki: Mütenebbih olan beşer, dinsiz olamaz. Lâsiyyema (Özellikle) uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzed olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanmış bir beşer, kâinatın tehacümüne (Saldırılarına) karşı istinad edecek ve gayr-ı mahdud âmâline (emellerine) neşv ü nema verecek ve istimdadgâhı olacak noktayı -yani din-i hak olan dane-i hakikatı- elde etmezse yaşamaz. Bu sırdandır ki; herkeste din-i hakkı bulmak için bir meyl-i taharri uyanmıştır. Demek istikbalde nev'-i beşerin din-i fıtrîsi İslâmiyet olacağına beraatü'l-istihlal (Güzel bir alâmet, işaret) vardır."... Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat - 83

  • S.topuz

    25.4.2023 08:14:45

    "Halbuki edyan-ı saire müntesibleri (Diğer Dinlere inananlar) mutlaka fevc fevc (Guruplar, bölükler halinde), muhakeme-i akliye ile ve bürhan-ı kat'î ile daire-i İslâmiyet'e dâhil olmuşlar ve olmaktadırlar. Eğer biz, doğru İslâmiyet'i ve İslâmiyet'e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil olacaklardır. Hem de tarih bize bildiriyor ki: Ehl-i İslâm'ın temeddünü (Medenîleşmesi, uygarlaşması), hakikat-i İslâmiyete ittiba'ları (tabi olması) nisbetindedir."... Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat - 83

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