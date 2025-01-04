"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Ümit bize, umutsuzluk başkasına

Faruk ÇAKIR
04 Ocak 2025, Cumartesi
Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada ümit kıran hadiselerin çoğunlukta olduğu söylenebilir.

Hele hele İslam ülkelerindeki idarecilerin ekseriyetle meşveretle iş yapmak yerine ‘millete rağmen’ icraatlar yaptığını görmek ümit kıran hareketler olarak görülebilir. 

Ancak bütün bu olumsuz tabloya rağmen uzun dönemde ve son tahlilde “iyiler ve iyilikler”in kazanacağını; dolayısı ile ümitvar olmak icap ettiğini görmek gerekir. 

“İslâm âleminin bunca sıkıntısı varken nasıl ümitli olalım?” diye bir soru akla gelebilir. Elbette ‘hal ve gidiş’ ümit kırıcı haberlerle dolu. Fakat unutmayalım ki her gecenin bir sabahı vardır ve günün en karanlık vakti, aynı zamandan aydınlığın başlayacağına en yakın zamandır. Ümitsizliği ‘başka kapı’lara kovmak vazifemiz olmalı. 

Tabiî ki ümit kavramı söz konusu olduğunda Bediüzzaman Hazretlerinin mesajlarını hatırlamamak mümkün değil. Herkesin ümitsizlik girdabına düştüğü vakitlerde Bediüzzaman, “Evet, ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sadâ İslâmın sadâsı olacaktır!” demiştir. (Tarihçe-i Hayat, s. 144-145)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de, 2024’te ümidin zor bulunduğunu belirterek “En karanlık günlerde bile ümit, değişim yapma gücüne sahip” demesi dikkat çekici bir mesaj olarak kayıtlara geçti.

Yeni yıl için (2025) bir video mesaj yayımlayan Guterres, savaşların korkunç boyutta acı ve yerinden edilmeye sebep olduğuna işaret ederek, eşitsizlik ve bölünmüşlüklerin gerginlik ve güvensizliği tetiklemeye devam ettiğini kaydetmiş. Aktivistler, gençler, yaşlılar ve insanî yardım çalışanlarının “ümit ışığı” olduğunu hatırlatan Guterres, mesajında şunu da ifade etmiş: “(2025 konusunda) Ancak ben, herkes için daha barışçıl, eşit, istikrarlı ve sağlıklı bir gelecek için çalışanlarla birlikte duracağıma söz veriyorum. Birlikte 2025’in yeni bir başlangıç olmasını sağlayabiliriz. Ancak bunu, bölünmüş bir dünya olarak değil, birlik içinde hareket eden uluslar olarak yapabiliriz.” (www.aa.com.tr, 30 Aralık 2024)

Yine hatırlanacağı üzere Bediüzzaman, Tiflis’te ‘tartıştığı’ Rus polisine şöyle der: “Âlem-i İslâmda üç nur, birbiri arkası sıra inkişafa başlıyor... Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek... Bu kışın devamına ihtimâl verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır.” (Sünûhat, s. 203-210)

Evet, ümit kıran hadiseler yaşansa da inanıyoruz ki ‘şu baskıcı perde’ yırtılacak, ‘kış’tan sonra ‘bahar’ gelecektir. O halde ümitsizlik başkalarına, ümitvar olmak bize... Ümitsizliği kovalım ki kapımızda ‘ümit çiçekleri’ açsın inşallah.

Okunma Sayısı: 338
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hayal kırıklığı sırası emeklide

    Çadırlar da İsrail’in hedefinde

    Dönüş yapan Suriyeliler desteklenmeli

    Su Politikaları Derneğinden ‘müsilaj’ uyarısı

    İşçiye ara zam yapılmalı

    Kira artış oranı belli oldu

    Tutuklama emrinin infazı askıya alındı

    ‘Beta Kuşağı’ dönemi başlıyor

    Hac masraflarını devlet karşılıyor

    Trump: ABD tüm dünyada alay konusu

    Şara, terör örgütü PYD ile Şam’da görüştü

    Yıllık enflasyon verileri: TÜİK: % 44,38 - ENAG: % 83,40

    İnsanlık dersi verdi

    Emeklilerin gözü TÜİK’te

    Köprünün üstüne eyvallah, ya altı?

    Emekliler yılının bitmesini kutladılar

    "Suriye'nin toprak bütünlüğü tam anlamıyla yeniden tesis edilmeli”

    Rusya: Avrupa'ya Rus gazının kesilmesinin sorumlusu ABD'dir

    İmha edilecekler

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Bu zâlim yönetim!..”
    Genel

    Hayal kırıklığı sırası emeklide
    Ahmet Said Aydil

    Arzuya fikir kılıfı giydirmek
    Faruk ÇAKIR

    Ümit bize, umutsuzluk başkasına
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğruluğun ölmesi...
    H. Muharrem OKUR

    Ekonomi ve şükür
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım
    Faruk ÇAKIR

    Ümit bize, umutsuzluk başkasına
    Genel

    Çadırlar da İsrail’in hedefinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.