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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

UNICEF’den al haberi

Faruk ÇAKIR
09 Nisan 2023, Pazar
Geniş bir bölgeyi etkileyen Kahramanmaraş merkezli (6 Şubat 2023) büyük depremin yaraları henüz sarılabilmiş değil.

Elbette 10 milyondan fazla insanı etkileyen depremin yaralarının bir ya da iki ayda sarılması mümkün değil. Fakat, bölgede yaşanan bazı sıkıntıların yeteri kadar dile getirilmemesi ve gündem olmaması dikkat çekici. 

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Türkiye’yi ve Kuzey Suriye’yi sarsan iki büyük depremden iki ay sonra, 2,5 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, çocukların yoksulluk ve çocuk işçiliği riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda açıklama yapmış.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis’in tespiti şöyle: “Çocukların hayatları depremler yüzünden altüst olmuş durumda, insani yardım hızlıca ve verimli bir şekilde yerine ulaştırılmış olsa da, milyonlarca çocuğun yakın gelecekteki durumları belirsiz. Ailelerin hayatlarını idame ettirmek için sahip oldukları kapasite ve imkânlar, yaşanan felaketten ciddi oranda etkilendi. İyileşme sürecinde çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla destek hayati önem taşıyor.” (6 Nisan 2023 tarihli bülten)

Açıklamada dikkat çekilen başka noktalar da var: “Ailelerin, toparlanmak ve hayatlarını yeniden inşa edebilmek için daha uzun vadeli desteğe ihtiyaçları var. Çocukların, bu felaketin etkilerini önümüzdeki yıllarda ve hatta 20 ila 30 yıl sonrasında hissetmemesi için toparlanmaya yönelik çabaların odağına ve merkezine yerleştirilmeleri gerekiyor. (...) UNICEF (360.000 çocuğa ulaşmak üzere) çocuk felci aşılarının, (283.000’den fazla çocuğa ulaşmak üzere) difteri ve tetanoz aşılarının tedarik edilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’nı destekliyor. UNICEF ayrıca ekstra tıbbi malzeme ve ekipman sağlıyor. (...) UNICEF ayrıca çocuklar, ergenler ve aileler için 10 ilde 37 destek merkezi de kurdu. Bu merkezlerde psikososyal destek, telafi eğitimlerine, ödev desteğine ve koruma hizmetlerine erişim sağlanabiliyor. (...) Depremler, okul çağında olan yaklaşık 4 milyon çocuğun hayatını etkiledi. Bunlar arasında 350.000 mülteci ve göçmen çocuk da var. Yaklaşık 1,5 milyon çocuk, depremden etkilenen bölgelerde eğitime geri döndü. 250.000 çocuk ise eğitimlerine devam edebilmek için ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Geri kalan öğrencilerin çoğu ise, depremden en çok etkilenen illerdeki örgün eğitim kurumları halen açılmadığı için henüz sınıflarına dönemedi. UNICEF, 1.170’den fazla okulun onarımı için finansal destek veriyor ve Millî Eğitim Bakanlığını, geçici tedbirler çerçevesinde destekliyor. (...) UNICEF ayrıca uluslararası topluma, çocukların en savunmasız grupta oldukları gerçeğini gözetmeleri ve ödenek verirken, çocuk merkezli müdahaleleri ve toparlanma sürecini onların ihtiyaçlarını karşılamak için önceliklendirmeleri konusunda çağrıda bulundu.”

Deprem bölgesinden haberler geliyor, ama çocukların karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çeken ‘resmî açıklamalar’ pek duyulmuyor. Bu mesele en az deprem evleri yapmak kadar mühimdir, unutmayalım...

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