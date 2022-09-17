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17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Üniversite krizine çözüm teklifi

Faruk ÇAKIR
17 Eylül 2022, Cumartesi
Türkiye öyle bir krize sürüklendi ki, bir bakına okuyan da pişman okuyamayan da.

Elbette okumak sadece iş sahibi olmak için yapılmaz. Fakat okumak isteyen bir öğrencinin ‘ekonomik sebeplerle’ bunu yapamaması, en başta idareciler olmak üzere hepimizin sorumlu olduğu bir tablodur.

İfade edilen rakamlara göre üniversiteyi kazandığı halde 100 binden fazla öğrenci okula kayıt yaptırmamış ya da yaptırmış olsa da okuyamayacağını belirtmiş. Bu tabloyu ve bu neticeyi hafife almamak gerekir. 100 bin öğrenci demek, neredeyse her 10 öğrenciden birinin ekonomik sebeplerle üniversite eğitimi alamamış olması anlamına gelir. 

Mesele bir kişiyi da bir kurumu kınamakla geçiştirilebilecek bir durum değil. Elbette ki en büyük sorumlu, siyasi iktidardır. Fakat bunun yanında başta sivil toplum kuruluşları ve vakıflar da bu tablodan dolayı sorumludur. Acaba, eğitim ve öğrencilerle ilgilenmek maksadıyla kurulduğunu ilan eden STK ve vakıflar, bu vaatlerini yerine getiriyor mu? Maddi imkânsızlık yüzünden okulundan geri kalan kaç öğrenciye bu vakıflar ve dernekler el uzattı?

Haberlere bakılırsa eğitime destek olmak niyetiyle yola çıktığını ilan edilen STK’lar, bu hedeften büyük ölçüde uzaklaşmış durumdadır. Bazı dernek ve vakıflara ait öğrenci yurtları öğrencilerden yüklü miktarda para talep ediyor. Elbette onlar da ayakta kalmak için maddi gelire ihtiyaç duyuyor, fakat bu ihtiyacı ‘mütedeyyin zengin’ler karşılayamaz mı?

Maddi imkânsızlık yüzünden üniversiteye gidemeyen öğrenci sayısı 100 bin değil de 10 bin olmuş olsa yine de bu tablo ile övünülemez. Her fırsat ve imkânda ifade edildiği üzere, Türkiye gibi ‘zengin’ bir ülkede, bir öğrenci dahi ‘para’sızlık yüzünden okulunu, eğitimini yarıda bırakıyorsa bunun mesuliyeti 80 milyonun üzerinde olur.

Bazı siyasi partiler, okula gidemeyen öğrencilerin durumunu haklı olarak gündeme taşımışlar. Elbette bu önemli bir gayrettir. Fakat olması gereken, bunun da bir adım ilerisine gitmek ve okula gidemeyen öğrencilerin okula gidememe sebeplerini bizzat araştırıp tespit etmeleridir. Bu yapılabilse ve ortaya çıkan tablo kamuoyu ile paylaşılsa, muhtemeldir ki bu öğrencilerin en azından bir kısmı yapılan desteklerle yeniden okullarıyla buluşabilir.

Tabii ki bu konuda en büyük vazife, iş adımı derneklerine düşer. Keşke adını anmaya ihtiyaç olmayan büyük iş adamı/ iş insanı dernekleri ortaya çıkıp, “Kurulan bir komisyon, gerçekten parasızlık yüzünden okula gidemeyen öğrencileri tespit etsin. Biz bunların yarısını ya da çoğunu okutmayı taahhüt ediyoruz” dese... Uzak bir ihtimal gibi görünse de Türkiye’nin zengin insanları bunu yapabilir. Hani yüzde yüz, hatta yüzde 600 kâr eden ve büyüyen iş adamları, iş insanları, iş kadınları? Kazandıkları paraları böyle hayırlı işlerden harcamayıp da ne yapacaklar?

Partilen, STK’lar, dernekler ve vakıflar bir araya gelsin ve bu meseleye ortak bir çare bulsun deriz. Zor gibi görünse de bu adım atılabilir. Hatırlatması bizden...

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