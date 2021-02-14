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14 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

Üniversiteler önemli mi?

Faruk ÇAKIR
14 Şubat 2021, Pazar
Bir süredir üniversitelere rektör tayinleri tartışılıyor.

Esasında buna tartışma demek bile zor. Çünkü kanunlarda yapılan değişiklikler sonrası üniversitelere rektör tayini netice itibarıyla cumhurbaşkanına bırakılmış durumda. Her ne kadar YÖK ‘aday listesi’ gönderiyor olsa da bu liste bir ‘seçim’e dayanmıyor. 

Üniversitelere rektör tayininde yetkinin bir kişide olması iyi bir kural olmuş olsaydı, acaba üniversite eğitiminde başarı olan ülkeler de böyle yapmaz mıydı? ‘En başarılı üniversiteler’in bulunduğu ülkelerde rektörlerin ‘tek kişi’ tarafından değil, daha çok seçime dayalı olarak ‘çok kişi’nin tercihiyle belirlenmesi tasadüf olabilir mi?

Amerika’da, Michigan Eyalet Üniversitesinde çalışan (Prof. Dr.) Timur Kocaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “ABD’de üniversite rektörleri nasıl seçilir?” sorusuna cevap vermiş. Bu cevabın bir kısmı şöyle: 

“Bizdeki gibi hükümet/devlet ataması yoktur, sonra öyle bir üniversitenin bütün öğretim üyelerinin topluca sandığa gidip adaylardan biri için oy kullanmak da yoktur! Yani bu işin politik (siyasi) yönü yoktur. İster devlet üniversitesi, ister özel vakıf üniversitesi olsun, üniversite rektörlerini (ABD’de başkan “president” denir) o üniversitenin kendi mütevvelli heyeti ile üniversite öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcilerinden kurulmuş kurul birlikte seçer. (...) O Üniversite öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcilerinden oluşan kurul başvurudaki adayların dosyalarını inceleyerek adayları önce 10 kişiye, sonra da 3-4 kişiye indirirler, o az sayıdaki adayı Üniversite Mütevelli Heyeti (çoğunlukla tanınmış başarılı akademisyenler, işkişileri ve politikacılardan oluşur)’e gönderir. Mütevvelli Heyeti o seçilmiş adayları inceleyerek onu 3 kişiye indirir ve üçüne de ayrı ayrı günlerde üniversiteye çağırarak birer konuşma yapmalarını ve bu üniversiteye neler kazandıracaklarını anlatmaları istenir. (...) Her aday ayrıca hem Üniversite öğretim üyelerinin kurulu üyeleri ve Mütevvelli Heyeti üyeleriyle ayrı ayrı toplantılarda tekrar terletilir, didik didik edilir. (...) Bütün bu basamaklarda ne o üniversitenin bulunduğu Eyaletin Başkanı (Governor) karışır, ne de ABD’nin Başkanı (president) karışır! (...) Sonra üzülüyoruz neden bir Türk üniversitesi yeryüzündeki 300 üniversite arasına giremiyor, küçücük İsviçre, o beğenmediğimiz İran bile ilk 500’e 3’er üniversite sokabiliyor diye! Neden Türkiye’den bir Aziz Sancar çıkmıyor da, Türk olan Aziz Sancar ancak Amerika’daki bir üniversitede araştırma yaparak Nobel alıyor? (...) Neden mi, işte yukarıda anlattım neden olduğunu? (facebook.com/timur.kocaoglu.1, 10 Şubat 2021)

Ülkemizde de üniversite rektörlük seçimleri bunun gibi ya da buna benzer şekilde yapılsa kim ne zarar görür? Hele hele özel üniversitelerin rektör seçimlerinde bile katı kurallar olması ya da o üniversiteyi kuran kişilerin yetkisi olmaması doğru mudur?

Daha iyi bir üniversite eğitiminin sağlanabilmesi için hür zemin, hür tartışma, hür konuşma, hür seçim ve adaletli rekabet gerekli değil mi?

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