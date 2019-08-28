Üniversitelerdeki vahim tablo

Eğitim meselesi her gün konuşulsa yine de israf olmaz. Madem ‘cehalet’ üç düşmandan biridir, bu büyük düşmana karşı mücadele yolu olan ‘marifet’ için atılacak adımlar, yapılacak çalışmalar fazla olmaz.

İnanması zor olduğu için “eğer doğru ise” kaydını düşmek gereken önemli bir bilgi var: ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) verilerine göre 78 üniversiteye bağlı 273 bölümde profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi yokmuş. Üstelik bu bölümler toplam 14 bin 421 öğrenci kontenjanına sahip.

Bu bilgi ya idareciler tarafından yalanlanmalı ya da bir gün dahi kaybetmeden bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde kararlı adımlar atılmalı. Elbette bir öğretim üyesi bir ayda, bir yılda yetiştirilemez. Fakat bu ‘açık’ların nasıl meydana geldiği de düşünülmeli.

Üniversite eğitiminin tabana yayılması, her ile bir üniversite açılması gibi çalışmalar elbette Türkiye’nin menfaatinedir. Ancak kabul etmek gerekir ki üniversite açmak sadece bina ve teçhizat temin etmekle mümkün olmaz. Önceliği eğitim kadrosu yetiştirmeye hasretmek gerek. Kadro olduktan sonra ‘çadır’larda dahi eğitim mümkün olur.

Üniversite sayıları artarken öğretim üyelerinin yeterli olmadığı noktasında ciddî ikazlar dile getirildi. O günlerde bu tenkitlere cevap veren idareciler, “Göç yolda düzelir. Hele üniversiteler açılsın öğretim üyesi de bulunur” mealinde konuşmalar yaptı. Bu konuşmaların üzerinden neredeyse 20 yıl geçti ve bugün gelinen noktada ciddî bir öğretim üyesi kadrosu eksikliği hissediliyor.

Üniversitelerde profesör demek ‘işin ehli’ anlamına gelir. Bir işte, bir meslekte, bir bölümde ‘işin ehli’ yoksa o bölümde, o fakültede arzu edilen kalitede bir eğitim mümkün olur mu? Elbette mesele diploma meselesi değil. Bilhassa sosyal bilimlerde ünvanı olmayıp da ehil olanlar da vardır. Ancak bunların da yeterli olmadığı her halde inkâr edilemez. Bu mesele Türkiye’nin halletmesi ve çözüme kavuşturması gereken önemli meselelerden biridir.

Acaba bu kadro yetersizliğinin ‘beyin göçü’ ile de alâkası var mıdır? İdarecilerin de kabul ettiği üzere tahminlerden daha fazla ehil kişi başka ülkelere gidip orada çalışmak istiyor. Üniversitelerdeki kadro yetersizliğinin bir sebebi de bu olabilir. Aynı şekilde önümüzdeki yıllarda iyi çalışma şartları bulamayacağını düşünen yeni mezun öğrenciler de akademik kariyer için yabancı ülke ve üniversiteleri tercih ediyor. Eğer kolay yolu tercih edip, yurt dışında çalışmak isteyenleri suçlayacak olan varsa bu tavrın Türkiye’ye bir faydası olmayacağını da görmelidir. Tam aksine “Ne oldu da bu gençler Türkiye’deki üniversiteler yerine yabancı üniversiteleri tercih ediyorlar?” diye düşünülmeli.

Ülkemiz ‘beyin göçü’ verecek kadar zengin değildir. Bugünden isabetli adımlar atılabilirse belki gençlerimizi buralarda tutma imkânı buluruz. Bunu yapmayıp yanlışta ısrar devam edersek önümüzdeki yıllarda daha fazla sıkıntı çekebiliriz. Böyle bir neticeyi de kimsenin istediğini tahmin etmiyoruz.

Tabiî ki ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmenin yolu bellidir. Kimileri duymak istemese de bunun yolu hak, hukuk ve adaletin hükmetmesine bağlıdır. Hak, hukuk ve adaletin mükemmel şekilde işlemediği bir sistemde kimse kariyer yapmak istemez.

Hele hele işin ehil olana değil de torpilli olana verildiği bir sistemde eğitimin düzelmesi mümkün değildir. Bu tablo bile idarecileri şok etmiyorsa başka ne şok edebilir ki?