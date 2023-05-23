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23 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Üniversitelerimizin yeri

Faruk ÇAKIR
23 Mayıs 2023, Salı
Cehalet, en büyük düşmanlarımızdan biri olduğuna göre eğitime çok ehemmiyet vermek gerektiği açıktır. Bu vesile ile hemen ‘diğer’ düşmanları da hatırlayalım: Fakirlik ve ihtilaf.

Ekonomi ve siyaset konuşan Türkiye’nin eğitimi yeterince konuşmadığı, tartışmadığı ve çareler aramadığı belli. TV ekranlarındaki tartışma programlarının kaçında ve kaç dafa eğitim konuşuldu? Peki, cehaleti yenmek için ‘marifet’e, bilgiye, eğitime ihtiyacımız olduğu halde niçin bu yönde çalışmalar yapmıyoruz?

Ülkelerin eğitim durumunu gösteren ‘tablo’lardan biri de üniversitelerin durumudur. İdareciler ne kadar “Eğitim sisteki iyidir, çok başarılıdır” dese de, araştırmalar bu iddiayı desteklemiyor. Mesela, Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), dünya genelinde 2 bin üniversiteyi performanslarına göre sıraladığı geleneksel raporunu yayınlamış.

Habere göre, 2023 yılı dünya üniversiteler sıralamasında Türkiye’den 55 üniversite yer almış. İki bin üniversitenin sıralandığı rapora göre, geçen yıla göre Türkiye’deki 17 üniversite sıralamada yerini yükseltmiş, ikisi yerini korumuş, 36’sıysa alt sıralara gerilemiş. Türk üniversitelerinin düşüşündeki ana faktörün, iyi finanse edilen kurumların yoğun küresel rekabetinin ortasında yapılan araştırmalarda gösterdikleri düşük performans olduğu kaydedilmiş. Türkiye’deki üniversitelerin dünya çapındaki rakiplerine karşı rekabet etmek için mücadele verdiği, ancak 2023 sıralamasına giren Türk üniversitelerinin yaklaşık üçte ikisinin gerilediği belirtilmiş. 

Haberde şu bilgiler de var: “2023 yılı ilk 2000 sıralamasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, istihdam edilebilirlik ve araştırma performansı göstergelerindeki düşüşlerle 32 sıra gerileyerek 627 sıraya indi. Hacettepe Üniversitesi 14 sıra yükselerek 638’inciliğe yükselirken, Ankara Üniversitesi 665’inci sırasını koruyarak 678’inci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi’ni ve 687’nci sıradaki İstanbul Üniversitesi’ni geride bıraktı. Türkiye de ilk onda yer alan üniversitelerden İstanbul Teknik Üniversitesi 735, Ege Üniversitesi 935, Çukurova Üniversitesi 964, Marmara Üniversitesi 970 ve Gazi Üniversitesi 973’üncü sırada yer aldı.” (voaturkce.com, 19 Mayıs 2023)

Acaba üniversitelerdeki bu ‘geri düşüş’ün sebebi nedir? Bu konu da başlı başına incelenmesi gereken bir meseledir. Mutlaka başka faktörler de vardır, ama “hak, hukuk ve adalet”in olmadığı yerlerde üniversitelerdeki eğitim kalitesi de düşer. Ülkelere bir ‘fabrika’ olarak bakılırsa, bir ‘çark’taki arızanın; diğer çarkları ve dolayısı ile fabrikayı etkilememesi mümkün değil. Hak, hukuk ve adalet yolunda ilerleyelim ki eğitim sistemimiz de düzelsin...

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