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30 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Üniversitelerin derdi

Faruk ÇAKIR
30 Aralık 2021, Perşembe
Türkiye’yi idare edenler her ile bir üniversite açmakla övünüyorlar.

Elbette üniversite sayısının artması ve daha çok öğrencinin üniversitelerde okuması sevinilecek bir durumdur. Fakat ülkemizdeki üniversite sayısının çok olması tek başına övünülecek bir durum değil. Bu sayı, beraberinde eğitim kalitesini de getirebiliyorsa bin defa alkışlamak icap eder.

Gerçi idareciler eğitim konusunda iyi durumda olmadığımızı ara sıra yaptıkları konuşmalarda kendileri de itiraf ediyor. Zaafın ve eğitimdeki yetersizliğin görülmüş olması takdir edilir. Fakat bu tesbitin devamında doğru olan adımların atılmaması samimiyet sorgulaması yapılmasına da yol açar.

İlkokullardan başlamak üzere üniversitelere kadar eğitimin her kademesinde zaaflar, sıkıntılar ve yetersizlikler vardır. Bunların tesbiti ve çözümü için herkese vazife düşüyor. Bilhassa üniversiteler bir bakıma işleri icabı bu konularla çok daha fazla ilgilenmeli ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bunca üniversite faaliyet gösterirken eğitimin sıkıntıları ve çareleri konusunda yeterli çalışmalar yapıldığını söylemek zordur. Böyle çalışmalar yapılıyor ve kamuoyu ile paylaşılmıyorsa o da yine üniversitelerin kabahat defterine yazılır.

YÖK Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Trabzon’da düzenlenen “2030’a Doğru Küresel Dünyada Yükseköğrenim” konulu konferansta yaptığı konuşmada, yükseköğretimindeki rakamları sıralamış: Öğretim elemanı sayısı yaklaşık 180 bin. Profesörlerin sayısı 30 bin 759. Üniversitelerde 8,5 milyon öğrenci, (kız öğrencilerin oranı yüzde 48). 105 bin civarında doktora yapan, 304 bin civarında da yüksek lisans yapan akademik kadro var. (aa, 28 Aralık 2021)

Övünülen bir nokta da, ‘yabancı öğrenci’ sayısı: Türkiye’de 2001 yılında 16 bin olan uluslar arası öğrenci sayısının, 2021’de 240 bin dolayına ulaşmış. Komsuoğlu, “Uluslar arası öğrencilerde son derece başarılıyız. Bu sayı ile UNESCO’nun verilerine göre dünyada 10, Avrupa’da 5. öğrenci kabul eden ülkeyiz” değerlendirmesinde bulunmuş.

Yükseköğretimde geçmişe göre çok şey değiştiğini dile getiren Komsuoğlu, “Ama temel değişmemesi gereken şeyler var. Hümanist bir gençlik yetiştirmek, insancıl bir gençlik, kalbi kendi toplumuna açık olan, birbirini seven ve sayan gençlik yetiştirmek” diye konuştu.      

Rakamlar bir yana, ama üniversitelerin yetiştirmesi beklenen ‘kalbi kendi toplumuna açık, bir birini seven ve sayan, değerlerine önem veren’ nesiller yetiştirilebiliyor mu? Farklı kelimelerle ifade edilse bile ‘işinin ehli, güvenilir, temiz, dürüst, liyakatli’ gençler yetiştirme hedefine ne kadar yakın ya da ne kadar uzağız? Bu hedefe ulaşamayan bir üniversite eğitimi, başka konularda çok iyi olsa bile yeterli olur mu?

Sayılar, anketler, araştırmalar, hedefler iyi olabilir, ama önemli olan neticedir. “Bazı ülke nüfusu kadar öğrencimiz var, genç nüfusa sahibiz, yabancı öğrenci sayımız çok arttı, bir şehir nüfusu kadar profesörümüz var” gibi tesbitler başarılı sayılmak için yetmez. 

Üniversitelerin derdini en başta üniversiteler tesbit etmeli ve çareleriyle birlikte ortaya koymalı. İdareciler de akıllı adımlarla bu dertleri çözmeli vesselâm.

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