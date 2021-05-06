Vadiden bakış

Yanlış hatırlamıyorsam 1980’lerde alternatifsiz yayın yapan TRT şöyle haberler verirdi:

“Cumhurbaşkanı, ‘yaz dönemi çalışmaları’ için (meselâ) Okluk Koyu’na gitti. Cumhurbaşkanı, bu süre zarfında misafirlerini de burada ağırlayacak ve ziyaretçilerle burada görüşecek.”

Bu haberlerle millete şu mesaj verilmek istenirdi: Cumrurbaşkanı çok çalışkan. Tatilde bile çalışıyor.

Biz de bundan kinaye, ‘tatil’ ifadesi yerine ‘yaz dönemi çalışmaları’ demeyi tercih ediyoruz. Bu cümleden olarak bir müddet çalışmalarımızı Çayeli, Senoz Vadisi’nde devam ettireceğiz inşallah.

Virüs saygını pek çok iş kolunda çalışma şartlarını değiştirdi. En başta eğitim artık okullarda değil, evlerde ve ‘uzaktan’ yapılır hale geldi. Gazetecilik de ‘uzaktan’ iş yapmaya belki de en elverişli mesleklerden biri. Dolayısıyla artık çalışanlar yayın kuruluşlarının merkezinde bulunması gerekmiyor. İnternet imkânlarının gelişmesi ile medya zaten bu yönde hızlı bir şekilde değişiyordu, ama virüs salgını bu değişimi çok hızlandırdı. Çünkü yayın kuruluşlarının merkezinin bulunduğu ilde olanlar dahi, ‘iş yerin’e gitmiyor, gidemiyor ve gitmesi de icap etmiyor. Artık toplantılar dahil pek çok iş ‘internet üzerinden’ yapılır hale geldi.

Yeni durumdan istifade ile biz de nasip olursa ‘yaz dönemi çalışmaları’nı bir müddet Senoz Vadisi’nde devam ettirmeye çalışacağız. Bazı okuyucularımız vadimizden ve köyümüzden bahsetmeyi ‘reklâm’ olarak görebilir. Ancak dünyanın her yerinden artık köyler şehirlere tercih ediliyor. Elbette köyler bazı imkânlardan mahrum, ama öte yandan sahi olduğu büyük avantajlar da var. Şehirdeki çok lüks mahalleler haricinde hangi evde sabahları kuş sesi ile uyanabilirsiniz? Uzmanların da ifadesine göre köyler, virüslerin yayılması bakımından da daha korunaklı. Çünkü insanların otobüs gibi kapalı mekânlarda bir araya gelmeleri icap etmiyor. Çalışmak için tarlasına gidenler yolda sadece kedilere ve kuşlara rastlayabilir. Dolayısı ile köylerimiz eski yıllara nisbetle daha cazip hale gelmiş durumda.

Köylerimiz cazip, ama yıllardan beri şehirlerde yaşayanların köye dönmesi de kolay değil. En başta yılların ihmali sebebiyle ‘baba evleri’ bakımsız durumda. Bu mesele bir şekilde halledilse, bu defa insanların yeniden köy hayatına alışması meselesi var. Şehirde geçinmenin zorlukları olduğu gibi köyde geçinmenin de kendisine has sıkıntıları vardır. Hem bedenen çalışmak icap ediyor, hem de köy işlerini yapabilmek gerek. Neredeyse yarım asırdır köylerden uzak kalan insanların yeniden aynı hayat şartlarına alışması kolay değil. Emekliler için köy hayatı cazip görünse de onun da kendisine has zorlukları var.

Devlet ve sivil toplum kuruluşlarına da bu hususta büyük görevler düşüyor. İmkânı olanların köyde yaşamasının bir şekilde teşvik edilmesi gerekir. Uzun dönemli düşünülerek iyi bir planlama yapılırsa belli sayıda bir nüfus yeniden köylerde yaşamayı tercih edebilir. Meselâ, köyümüzde kış aylarında boşalan evler, bu seneki koronavirüs salgını sebebiyle boşalmadı. Bazı ‘emekli’ komşularımız kış aylarında da büyük şehirlere dönmedi ve kış boyunca köyde yaşadı. Sorulduğunda memnuniyetlerini dile getiriyor ve sıhhatleri elverdiği müddetçe bundan sonra köyde kalacaklarını söylüyorlar. Türkiye’nin pek çok meselesi yanında bir de ‘köy meselesi’ var ve buna da bir çare bulmak hepimizin menfaatinedir. Köy hayatının zorlukları yanında kolaylıkları da vardır vesselâm.