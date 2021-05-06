"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Vadiden bakış

Faruk ÇAKIR
06 Mayıs 2021, Perşembe
Yanlış hatırlamıyorsam 1980’lerde alternatifsiz yayın yapan TRT şöyle haberler verirdi:

“Cumhurbaşkanı, ‘yaz dönemi çalışmaları’ için (meselâ) Okluk Koyu’na gitti. Cumhurbaşkanı, bu süre zarfında misafirlerini de burada ağırlayacak ve ziyaretçilerle burada görüşecek.”

Bu haberlerle millete şu mesaj verilmek istenirdi: Cumrurbaşkanı çok çalışkan. Tatilde bile çalışıyor. 

Biz de bundan kinaye, ‘tatil’ ifadesi yerine ‘yaz dönemi çalışmaları’ demeyi tercih ediyoruz. Bu cümleden olarak bir müddet çalışmalarımızı Çayeli, Senoz Vadisi’nde devam ettireceğiz inşallah. 

Virüs saygını pek çok iş kolunda çalışma şartlarını değiştirdi. En başta eğitim artık okullarda değil, evlerde ve ‘uzaktan’ yapılır hale geldi. Gazetecilik de ‘uzaktan’ iş yapmaya belki de en elverişli mesleklerden biri. Dolayısıyla artık çalışanlar yayın kuruluşlarının merkezinde bulunması gerekmiyor. İnternet imkânlarının gelişmesi ile medya zaten bu yönde hızlı bir şekilde değişiyordu, ama virüs salgını bu değişimi çok hızlandırdı. Çünkü yayın kuruluşlarının merkezinin bulunduğu ilde olanlar dahi, ‘iş yerin’e gitmiyor, gidemiyor ve gitmesi de icap etmiyor. Artık toplantılar dahil pek çok iş ‘internet üzerinden’ yapılır hale geldi. 

Yeni durumdan istifade ile biz de nasip olursa ‘yaz dönemi çalışmaları’nı bir müddet Senoz Vadisi’nde devam ettirmeye çalışacağız. Bazı okuyucularımız vadimizden ve köyümüzden bahsetmeyi ‘reklâm’ olarak görebilir. Ancak dünyanın her yerinden artık köyler şehirlere tercih ediliyor. Elbette köyler bazı imkânlardan mahrum, ama öte yandan sahi olduğu büyük avantajlar da var. Şehirdeki çok lüks mahalleler haricinde hangi evde sabahları kuş sesi ile uyanabilirsiniz? Uzmanların da ifadesine göre köyler, virüslerin yayılması bakımından da daha korunaklı. Çünkü insanların otobüs gibi kapalı mekânlarda bir araya gelmeleri icap etmiyor. Çalışmak için tarlasına gidenler yolda sadece kedilere ve kuşlara rastlayabilir. Dolayısı ile köylerimiz eski yıllara nisbetle daha cazip hale gelmiş durumda.

Köylerimiz cazip, ama yıllardan beri şehirlerde yaşayanların köye dönmesi de kolay değil. En başta yılların ihmali sebebiyle ‘baba evleri’ bakımsız durumda. Bu mesele bir şekilde halledilse, bu defa insanların yeniden köy hayatına alışması meselesi var. Şehirde geçinmenin zorlukları olduğu gibi köyde geçinmenin de kendisine has sıkıntıları vardır. Hem bedenen çalışmak icap ediyor, hem de köy işlerini yapabilmek gerek. Neredeyse yarım asırdır köylerden uzak kalan insanların yeniden aynı hayat şartlarına alışması kolay değil. Emekliler için köy hayatı cazip görünse de onun da kendisine has zorlukları var.

Devlet ve sivil toplum kuruluşlarına da bu hususta büyük görevler düşüyor. İmkânı olanların köyde yaşamasının bir şekilde teşvik edilmesi gerekir. Uzun dönemli düşünülerek iyi bir planlama yapılırsa belli sayıda bir nüfus yeniden köylerde yaşamayı tercih edebilir. Meselâ, köyümüzde kış aylarında boşalan evler, bu seneki koronavirüs salgını sebebiyle boşalmadı. Bazı ‘emekli’ komşularımız kış aylarında da büyük şehirlere dönmedi ve kış boyunca köyde yaşadı. Sorulduğunda memnuniyetlerini dile getiriyor ve sıhhatleri elverdiği müddetçe bundan sonra köyde kalacaklarını söylüyorlar. Türkiye’nin pek çok meselesi yanında bir de ‘köy meselesi’ var ve buna da bir çare bulmak hepimizin menfaatinedir. Köy hayatının zorlukları yanında kolaylıkları da vardır vesselâm.

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devler Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı: Manchester City - Chelsea

    "Bence ikinci bir referandum sorumsuzluk olur"

    Bozkır'dan Ermenistan'a 'soykırım' cevabı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 356 vefat daha

    Müslüman çalışanlarıyla empati kurabilmek için oruç tuttu

    Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

    Kanada'da Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubu için onaylandı

    İlker Başbuğ hakkında dava açıldı

    Yurtdışından gelenlere hac ibadeti yasaklanabilir

    AB savunma bakanları Brüksel'de toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    Bilinçsiz ilaçlama sebep oldu

    'Balıkçıların korkulu rüyası haline geldi'

    Myanmar'da gözaltına alınan gençlerin kaybolduğu iddia edildi

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

    Somali'de binlerce kişi sel sebebiyle yerinden oldu

    Almanya’da ''aşırı sağ'' alarmı!

    Hangi ülkede ne kadar aşı yapıldı?

    Bakan Akar operasyonlar hakkında bilgi verdi

    Vaka sayısı en çok azalan 5 şehir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geçim için de seçim şart
    Cevher İLHAN

    Cenâzede Risaleden duâ okunması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılık saplantısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet’ten, milletine Anayasa
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Vatan Gazetesi’nin yalanlarına verilen cevaplar
    Süleyman KÖSMENE

    Gönüllere şifa: Kaside-i Bürde
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hatme-i hacegân tarzı” nedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    “Ermeni mahallesinden başka..”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.