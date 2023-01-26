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26 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Valiler kimi temsil eder?

Faruk ÇAKIR
26 Ocak 2023, Perşembe
Seçim mevsiminin yaklaşmış olması bazı devlet idarecilerinin ‘siyasi yanlış’lar yapmasına yol açıyor.

Devleti temsil eden memurların, siyasi parti temsilcisi gibi davranması en başta devlete zarar verdiği gibi, temsilcisi gibi davrandıkları siyasi partilere de zarar verir ve veriyor.

İllerdeki valilerden başlayarak en ücra köşedeki bir memura kadar her ‘kamu görevlisi’, vatandaşlar arasında ayırım yapmadan hareket etmek durumundadır. Ayrıca bu memurlar siyasi görüşlerini işlerine karıştırmadan, onları açığa çıkamadan milletle muhatap olmalıdır. Bunun aksi her davranış hem devlete hem millete ve hem de ‘siyasi davranan’ memurlara zarar verir.

Bir valinin, herhangi bir siyasi partinin reklamını yapması uygun olur mu? Tabii ki ülkemizdeki yeni sistem ‘parti işi’ ile ‘devlet işi’ni iç içe girer şekle getirmiş. Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir parti başkanı olması ‘siyaset yapmak’ isteyen valilerin elini kuvvetlendirmiş oluyor. Aynı zamanda bir parti başkanı olan cumhurbaşkanının bir konuşmasını, bir mitingini paylaşmak, güya ‘devlet işi’ sayılıyor. Peki, paylaşılan o mitingde yapılan konuşma bütün millete mi hitap ediyor yoksa bir partiye mi? 85 milyonun cumhurbaşkanı olan bir siyasetçinin, “Benim partime oy verin. Diğer partiler çok kötüdür” demesi ve mesela bu mealdeki bir konuşmayı paylayan vali ya da başka bir memur siyasete bulaşmış olmaz mı?

Bu şekilde siyasi mesajlar paylaşan vali ya da başka memurlar, yaptıklarının kanunlara uygun olduğunu ileri sürebilirler. Velev ki kanunlara uygu olsun, vicdanlara uygun olur mu? Siyasi görüşünü açık eden bir memur, başka siyasi görüşlere mensup olan vatandaşlara adaletle hükmedebilir mi?

Siyasi parti reklamı yapan memurlar, bu davranışlarının destekledikleri partiye ‘bir oy’ dahi getirmeyeceklerini görmüyorlar mı? 2023 yılında kim, bir valinin paylaştığı haber ya da reklamdan etkilenip o siyasi partiye oy verir? Olsa olsa bu ‘reklam’la o vali ya da memur, iktidarın gözüne girer ve kendisine siyasi bir koltuk bulabilir. Böyle davranan memurlar özü itibarıyla millete de zarar vermiş olur. Devlet imkanlarını kendi menfaati için kullanıp ‘siyasi menfaat’ elde etmek tasvip edilebilir mi?

Tabii ki mesele sadece memurlarla sınırlı değil. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu da bu hataya düşüyor. Düşünün ki görünüşte herkese eşit mesafede olan bir iş adamları derneği; bir toplantısında sanki herkes onlar gibi düşünüyor anlayışıyla ‘karar’lar alıyor. Bir dernek ya da bir sivil toplum kuruluşu ‘Ben filan partiyi desteklemek için yola çıktım’ diye açıkça ilan etmediği sürece; siyasi parti şubesi gibi davranamaz ve davranmamalı. Böyle davrananlar en önce kendi ayaklarına balta vurmuş olur vesselam.

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