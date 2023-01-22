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22 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Vasiyetimiz hazır mı?

Faruk ÇAKIR
22 Ocak 2023, Pazar
Ülkemizde çok yaygın olmasa da, İslami kaynaklara göre vasiyet hazırlamak da bir vazifedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm), Müslümanlara vasiyetlerini sağlıklı günlerinde hazırlamalarını tavsiye etmiştir.

Merhum Abdurrahim Zapsu’nun, evlatları tarafından yeni baskısı yapılan “İslam Tarihi” adlı kitabının başında yer alan vasiyetname, örnek bir vasiyetname olarak görülebilir. Vasiyetnamede namaz ve haramdan uzak durulması noktasındaki tavsiye özellikle dikkat çekici.

İşte o vasiyetname: 

“Bismillahirrahmanirrahim

1. Birkaç günden beri rahatsızım. Bu akşam rahatsızlığım daha fazlalaştı. Kendimden korktuğum için bu vasiyetnameyi yazmayı gerekli görüyorum. 2. Gerek evlatlarım ve gerekse refikam bana haklarını helal etsinler. Ben ise onlara haklarımı bir tek şartla helal ediyorum. Şartım, düzenli namaz kılmalarıdır. 3. Ben, İslam Tarihi’nin gerek birinci ve gerekse ikinci cildini yazmakla Allah’in huzuruna inşallah mücahid olarak gittiğimi ümit ediyorum. 4. Bütün varislerime vasiyetim bu iki cilt kitaba ehemmiyet versinler, (gerek satışına ve gerekse tekrar taleplerde) ihmal etmesinler. Çünkü bu kitabın onların ve benim ahiretime faydalı olacağı kanaatindeyim. 5. Maddi olarak oturduğum evin yarı hissesinden başka mevcut bir mal varlığım yoktur. İki cüzdanımda 100 lira kadar vardır ki bunların 25’ten 50 lirasını sadaka olarak zekât niyetiyle bir fakire veriniz. 6. Gerek evin yarı hissesinden ve gerekse kitaplardan elde edilecek gelirin taksimi Şeriat-ı İslamiye’ye göre olacaktır. 7. Mütalaa kitaplarım satılmasın, muhafaza edilerek imkân olduğu takdirde Medine-i Münevvere’ye kütüphaneye vakfedilsin. Bu resmen mümkün olmazsa zayi olmaması için okunabilecek, memleketimde bir yere vakfedilsin. 8. Ehl-i Sünnet dergisi koleksiyonlarının tam olanlarından her birisi bir evladıma aittir. 9. Cenab-ı Hakk, Habib-i Edibi hürmetine hepimize dünya ve ahiret saadetini nasip etsin. Evlatlarım, Kur’an’ı öğrenmeğe çalışınız. Sizin bana hediyeniz ancak Kur’an okumaktır. Ve namazınızı kılarak oruçlarınızı bırakmamaktır. İmkân buldukça maddi ve manevi olarak iyilikler yapınız. Haramdan katiyen sakınınız. Helali kazanmaya gayret ediniz. 10. Kimsenin ırzına, namusuna, malına göz dikmeyiniz. Allah’tan korkunuz. Peygamber aleyhis salatu ve’sselamdan utanınız. Cenab-ı Hakk sizin ve benim dünya ve ahiretimi mamur etsin. Evlatlarınızı da Allah’ın emirlerine alıştırınız. Es-selamualeykum ve rahmetullahu ve berekatuhu. 4 Cemaziyelahir 1377 - 26.12.1957, İstanbul Abdurrahim Zapsu”

Bediüzzaman’ın Rusya’da esarette iken kampı teftişe gelen kumandana ayağa kalkmaması hadisesini ilk defa Abdurrahim Zapsu, neşrettiği mecmuada duyurmuştur. Bu vesile ile hepsine Allah’dan rahmet dileriz. Namaz hassasiyeti ve haramdan kaçmak hususundaki hassasiyetin hepimize örnek olmasını temenni edelim.

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