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12 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Vatandaşın hakkını kim koruyacak?

Faruk ÇAKIR
12 Mart 2022, Cumartesi
Keyfiliğin hüküm sürdüğü bir yerde işlerin düzelmesi mümkün olmaz. Ülkemizde en çok şikâyet edilen konulardan biri de vatandaşı mağdur eden keyfi uygulamalardır. Pek çok şirket bu yolla haksız kazanç elde ederken; buna karşı gerekli tedbirleri almayan idareciler de milletin ahını almış oluyor.

Bu hususta en çok şikâyet edilenler arasında telefon ve internet hizmeti veren şirketler bulunuyor. Bu firmaların verdiği hizmeti almak çok kolay, ancak sona erdirmek tam bir çile. Ayrıca sözleşmelere yerleştirilen bazı maddeler sebebiyle nihayetinde müşteri her zaman ‘haksız’ oluyor. Bu sebeple dile getirilen şikâyetler karşısında idarecilerin çare arayışına girmemeleri de ayrı bir yanlışlık.

Cep telefonu abonelerine gelen sürpriz faturalar buna bir örnek. Diyelim ki 50 TL’lik bir pakete abone olmuşsunuz. Bir bakıyorsunuz ki 150 TL’lik fatura gelmiş. Zor da olsa ‘müşteri temsilcisi’ne ulaştığınızda mutlaka ‘müşteri’ olarak siz haksız durumda olursunuz. Ya bir ‘oyun’a abone olmuşsunuz, ya da bir ‘siteye’ girmişsiniz. Ne kadar derdinizi anlatmak isteseniz isteyin, mutlak kabahatli siz olursunuz. 

Tabiî ki ‘müşteri temsilci’lerine ulaşmak da başlı başına bir dert. Sadece bu meselenin halli için özel bir kanun çıksa yeri değil midir? Bir firma müşterilerine kolaylık sağlayacağı yerde, müşteriler merkeze ulaşamasın, derdini anlatamasın, haksızlığa uğrasın diye ‘özel’ çalışma yapsa ancak bu kadar olur. Telefonlar aramalarda 20 dakikadan daha fazla bir süre içinde ‘merkez’e ulaşılamadıktan sonra orada ‘müşteri memnuniyeti’ kalır mı? Bu firmaların il ve ilçelerdeki temsilcileri de aynı vurdumduymazlık içinde. Daha doğrusu bunlar temsilci, ama yetkileri yok. Her söylenen şikâyet karşısında; “Merkezi arayın, müşteri temsilcileri ile görüşün” cevabı alınıyor.

Yeri gelmişken cep telefonları aramaları yoluyla yapılan dolandırıcılığa da dikkat çekmek icap eder. Günümüz şartlarında istense bu yolla dolandırıcılık yapanlar çok kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilemez mi? İcap ettiğinde bir twitter mesajını yazan hemen bulunabiliyorsa, cep telefonuyla birisini arayıp dolandırmak ya da dolandırmaya çalışmak niçin engellenemesin? Bunun için ilçe merkezlerinde ya da ihtiyaç duyulan yerlerde, ‘âcil müdahale birimi’ kurulamaz mı? Diyelim ki bir kişi, bir cep telefonunda arandı ve dolandırılmaya çalışıldı. Hemen o birime müracaat edilse ve onlar çok hızlı bir şekilde, her türlü hukukî yetkiyle o kişiyi, arayan numarayı ve numaranın kayıtlı olduğu şahsı bulamaz mı? Bugünkü imkânlarla bunun çok kolay tesbit edilebileceğini söylemek mümkün. O halde bu kolay yol niçin tercih edilmiyor da çok daha uzun yollar tavsiye edilip ‘soygun’ların önü alınmıyor?

Esas olan milletin hakkını ve hukukunu bilmesi ve ona sahip çıkmasıdır. Fakat bu maksatla bazı STK’ların devreye girmesi ve devletin de destek olması çok daha iyi neticeler verir. İdarecilere düşen, milletin hakkını ve hukukunu savunmak ve savunanları desteklemek olmalı vesselâm.

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