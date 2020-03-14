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14 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Virüs geçer dertler kalır

Faruk ÇAKIR
14 Mart 2020, Cumartesi
Koronavirüs salgınının bütün dünyayı esir aldığı günleri yaşıyoruz.

Çin’de başlayan salgın, çok kısa sürede dünyanın diğer ülkelerine de sirayet etti. Türkiye şimdilik salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer alsa da tehlike geçmiş sayılmaz. Zaten dünya ‘bir köy ve bir ev’ haline geldiği için bir yerde yaşanan krizin sınırlı kalması mümkün değil. Komşumuz, dünyamız dertli ise netice olarak az ya da çok biz de bundan etkileniyoruz.

Virüsün sebep olduğu zararlar bir şekilde geçer ya da telâfi edilebilir; ama esas kalıcı zarar ülkemizin hak, hukuk ve adalet yolunda arzu edilen seviyeye ulaşamamasıdır. Korona virüsüne karşı 2 ya da 3 ay ‘direnmemiz’ halinde zararlarını ortadan kaldırabileceğimiz idarecilerimiz tarafından da ifade ediliyor. Peki Avrupa Birliği üyeliği yolundaki engellerin kaç yıldır devam ettiğini ve toplamda ne kadar ‘fatura’ ödediğimizi hesaplayabildik mi?

Türkiye’nin AB’ye ‘aday ülke statüsü’nü kazandığı yılın 1999 olduğunu ve AB ile üyelik müzakerelerinin 2005’te başladığını hatırlamak her halde kaybımızı anlamak için yeterli olur. 2005’de başlayan üyelik müzakerelerinin arzu edilen seviyede ilerlememesi kime kaybettirdi? Boşa geçen 15 yılın hesabı yapılması icap etmez mi?

Türkiye’yi idare edenlerin bu meseleyi çok da gündemlerine almadığı bilinen bir durum. Buna rağmen Avrupa Parlamentosu (AP), üye milletvekillerine Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere “tekrar göz atma” çağrısında bulunmuş. Bu anlamda bir çağrı idarecilerimizden gelmesi gerekirken AP idarecilerinden gelmesi dikkat çekici.

AP resmî internet sitesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik metnini güncelleyen AP, açıklamayı “Türkiye-AB: Kördüğümü Çözmek” başlığıyla tekrar yayımlamış. Türkiye-AB ilişkilerinin insan hakları ve Suriye’deki gelişmeler ışığında gerildiğine dikkat çekilen açıklamada, taraflar arasında “sorunlu” hususların yanı sıra birçok iş birliği alanlarının da bulunduğunun altı çizilmiş. (AA, 13 Mart 2020)

Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiyi “Kördüğümü çözmek” şeklinde tarif etmesi önemlidir. Arada bir ‘kördüğüm’ olduğu belli, ancak bu düğümün çözülmesinin iki tarafın da menfaatine olduğu ayrı bir tesbit. Gerek AB idarecileri ve gerekse ülkemizi idare edenler ara sıra yaptıkları açıklamalarda meseleyi bu şekilde özetliyorlar. Ancak şu soru cevapsız kalmış durumda: İki taraf da üyeliğin gerçekleşmesini istiyor ve bunda da menfaat görüyorsa üyelik yolunu kim tıkayıp engelliyor?

Karşı karşıya olunan yeni virüs salgını elbette büyük maddî kayıplara yol açıyor. Bununla birlikte virüs salgını geçici, AB üyelik meselesi ise kalıcı bir dert halini almış durumda. Koronavirüsün sebep olduğu kayıpları belki bir yılda telefi etmek mümkün. Peki AB üyeliğinin engellemesinin yol açtığı kayıpları Türkiye kaç yılda telâfi edebilir?

Türkiye’yi idare edenler bir yandan virüs salgını ile mücadele ederken öte yandan da haksızlıkla, hukuksuzlukla ve adaletsizlikle mücadele etmeli. Türkiye’nin AB yolunun açılması kalıcı menfaat sağlar. Virüslerden daha çetin ‘cehalet, ihtilâf ve fakirlik’ düşmanlarıyla karşı karşıya olduğumuz hiç unutulmasın.

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