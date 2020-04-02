Virüs gider, dertler kalır

Karşı karşıya kaldığımız koronavirüs salgını inşallah bir şekilde sona erecek.

Esas mesele, salgın sonrası ortaya çıkacak tabloyu iyi tahlil edebilmekte. Tahminlere göre bu salgın sonrası ülkemizde 2 milyon yeni işsiz ortaya çıkabilir. İşsizlik rakamları zaten yüksek olduğuna göre buna hazırlıklı mıyız?

Salgında en önemli mesele, sağlık sistemini güçlendirebilmek. Türkiye’yi idare edenlere göre bu konuda bir zorluk olmayacak. Öyle olması arzu edilir, ama normal günlerde bile yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğu hatırlanırsa karşı karşıya olduğumuz tablonun hafife alınmaması gerektiği anlaşılır.

Virüs salgınına karşı bütün dünyada hem sağlık, hem de ekonomik paketler açıklandı. Türkiye de 100 milyar liralık bir destek paketi söz konusu. Bu paketin zor durumda olanlara, ücretli çalışanlara ne kadar yansıyacağı zamanla ortaya çıkacak.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sayan’a göre paket istihdam koruma destekleri konusunda yeterli değil. Hatırlanacağı üzere Türkiye’de en yüksek işsizlik oranı 2009’da kaydedildi. Bu tarihte tesbit edilen işsizlik oranı yüzde 14,8. “Korona gelmeden önce de ciddî bir işsizlik sorunu vardı” diyen Prof. Dr. Sayan, “Bu salgın işsizlik sorununa tüy dikmiş oldu. Mevcut işsizlerin yarısı kadar daha yeni işsiz beklenebilir. İşsiz sayısı 2 milyonu aşabilir, dolayısıyla işsizlik oranı yüzde 20’yi geçebilir” tahmininde bulunmuş.

ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz’ın araştırmasına göre ise virüs salgından en çok konaklama ve yiyecek hizmetleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri, spor, kültürel hizmetler ve havayolu taşımacılığı gibi branşlar etkilenecek. Taymaz, en iyimser tahminle Türkiye’de 1 milyon 851 bin çalışanın işsiz kalacağı tahmininde bulunmuş.

Tabiî ki herkes hadiseye kendi penceresinden bakıyor. İşçi sendikaları istihdam kayıplarının önüne geçmek için işçi çıkarmanın yasaklanmasını talep etmiş. Bu talebin karşılanması mümkün olur mu? Esasında bütün Türkiye bir fabrika hükmünde. Bu fabrikanın bir çarşı devre dışı kaldığında o fabrikadan istenen netice elde edilebilir mi?

Böyle vakitlerde iş dönüp dolaşır ve devlete gelip dayanır. Krizi en az zararla atlatmak için hem işçiye, hem işverene el uzatmak devletten beklenir. Daha doğrusu devlet, böyle zamanlardaki zorlukları aşmak için belli hazırlıklar yapar ve yapmış olmalı. Elbette her ülkenin kendine göre imkânları ve planları var, ama meselâ çoğu defa idarecilerimizin kınadığı Avrupa ülkeleri vatandaşına dönüp, “Sen işini düşünme. Evinde kal. Sağlığını koru. Hastalığı yayma. Ben senin 3 ya da 5 ay ihtiyacını karşılarım” diyebiliyor ve diyor. Benzer çağrıyı biz niye yapamayalım? Böyle bir çağrıyı yapabilmek için işler yolunda iken, hava güneşli iken tedbir almak, ‘çatıyı aktarmak’ hazineyi güçlü tutmak, ‘azık ayırmak’ gerekirdi. Bilemiyoruz, bu hazırlık yapılmış da olabilir. Fakat hal ve gidişe bakıldığında bu hazırlığın arzu edilen nispette yapıldığı kanaati hasıl olmuyor.

Velhasıl, inşallah bu salgın kısa sürede tesirini kaybeder ve mağlûp olur. Bu salgından gerekli ibret ve derslerin alınması, en azından bundan sonrası için tedbirli olmak gerektiği açıktır. Türkiye’nin kalıcı dertlerini akıldan çıkarmadan fiilî ve kavlî gayrete, duâya, çalışmaya devam edelim inşallah.