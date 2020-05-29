"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Virüs salgını neler öğretti?

Faruk ÇAKIR
29 Mayıs 2020, Cuma 00:07
Son ayların en çok konuşulan meselesi virüs salgını oldu.

Bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgın, bu musîbet ders alabilenler için de öğretici oldu. Salgın aynı zamanda insanın büyüklük taslamasının anlamsız olduğunu ve ölümün hepimize çok yakın olduğunu bir defa daha görmemize vesile oldu.

Koronavirüs salgını ve sonrasında uygulanan karantinalar sebebiyle insanlığın çıkardığı ‘ders’ler bir haberde şöylece (Sertaç Aktan, tr.euronews.com, 26 Mayıs 2020) özetlenmiş:

l Dünya kendine gelir: Karantina süreci karada ve denizde hayvanların sanılandan çok daha çabuk şekilde ‘kendilerine ait olan yerleri’ geri alabileceklerini gösterdi. Hatta nesli tükenmekte olanların bile hızla nüfusunun artabileceği görüldü. Okyanusların bu şekilde 30 yıl içerisinde tamamen sağlıklı bir dengeye gelebileceği ölçüldü.

l ‘Vahşi hayat’ ticareti son bulmalı: Varolan hastalıkların yüzde 60’tan fazlasının ‘zoonotik hastalıklar’ olması insanoğlu ile diğer türler arasındaki ilişkinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koydu. Örneğin, Çin’in bazı bölgelerinde gıda olarak kedi ve köpek tüketilmesi yasaklandı. 

l Dünyanın yarısını olduğu haliyle korumalıyız: Son 40 yılda dünya, hayvan varlığının yüzde 60’ını ve yağmur ormanlarının yüzde 50’sini kaybetti. Uzmanlar, bu ölçüsüzlük devam ederse yakın gelecekte yeni salgın uyarısı yapıyor.

l Tedarik zinciri daha yerel hâle getirilmeli: Karantina dönemi yerel üretimin ve tüketimin önemini gösterdi. Maske ve hijyen ürünlerinden medikal cihazlara ve tarımsal gıdalara kadar kendine yeterli derecede üretebilen ülkeler göreceli olarak daha az sıkıntı yaşadı.

l ‘Yeniden kullan’mak şart: Toplumun geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesinin önemi anlaşıldı.

l İlâç için de çevreyi koru: 1983 yılında kullanıma giren PCR testleri gibi birçok yeni keşfin olabilmesi için (bazı) yerlerin insan eli değmeden varolmaya devam etmesi gerekiyor. Örneğin başta okyanus tabanlarında olmak üzere (...) 40 farklı enzim var. (...) Onları koruma altına almalıyız.

l Hava kirliliğinin hızla azalması mümkün: Atmosferdeki sera gazları oranlarında bu kadar kısa bir sürede ciddî bir azalma kaydedilebileceğini kimse düşünmüyordu. (İstanbul’dan Uludağ’ın görünmesi de Türkiye’de bir örnek olabilir./fç)

l Birlikte çözüm devri: Ülkelerin mahalli hatta bölgeyi ilgilendiren dertleri artık hızla tüm dünyanın derdi haline geliyor. Bu sadece virüs salgını için değil, ekonomik ve siyasî hatalar için de geçerli. Ortak ve koordineli adımlar olmadan hiçbir ülkenin tek başına refah, huzur ve sağlık içerisinde günlük hayatına devam etmesi mümkün görünmüyor. 

l Şehirler için yeni vizyonlar şart: Yeni türde bir organizasyon modeli üzerinde çalışmalar yapılması söz konusu.

l İşler sandığımız gibi değil: İnsanoğlunun kurduğu, güvendiği ve garanti olarak düşündüğü bazı kurumların, yapıların ve sistemlerin ne kadar âciz ve hazırlıksız olduğunu gösterdi.

Özetlenen bu tesbitler, esasında çok daha ayrıntılı incelenme ve araştırmaya muhtaç. Netice: İnsanoğlu âcizdir vesselâm.

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yassıada istismarına tepki

    Erken seçim tartışması büyüyor

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    İçişleri Bakanlığı'ndan "sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesi

    "Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede"

    Seyahat kısıtlaması tamamıyla kalkıyor

    Trump, tartışmalı sosyal medya kararnamesini imzaladı

    ABD, Suriye'den çekilemiyor

    İdlib şehidine dua

    Amerika: Anlaşmazlıkların şiddetlenmesi kaçınılmaz

    Zihninde CHP’den kopya kategoriler var

    Bağdat’taki vaka artışı endişelendiriyor

    TFF: Süper Lig için tüm hazırlıklar tamam

    4500 kişiyi işten çıkaracak

    Cani polis cezalandırılmalı

    Terhisleri 31 Mayıs'ta başlatacağız

    İstanbul'da hangi cami, mescit ve açık alanlarda cuma namazı kılınabilecek?

    Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı büyük cezalar yolda!

    Güney Kore'de son 50 gündeki en yüksek artış

    ABD'de tansiyon yükseliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yassıada düşünceleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Milletle topluca görüşün de…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ayasofya’yı unutturan Fetih bezirgânları
    Ali FERŞADOĞLU

    Anlamak mümkün değil
    Cevher İLHAN

    “Demokrasi ittifakı”nı engelleme hesabına…
    Süleyman KÖSMENE

    Allah bizi huzurundan ayırmak istemiyor!
    Risale-i Nur'dan

    Bir mu’cize: İstanbul’u fetih müjdesi
    Genel

    Yassıada istismarına tepki
    Ali HAKKOYMAZ

    İstanbul rüzgarı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.