Virüsten daha zararlı olan nedir?

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), 120’den fazla ülkeye yayılmış durumda. Virüs daha çok yaşlıların ölümüne sebep olsa da sebep olduğu korku ve endişe dünyanın birinci gündem maddesi haline geldi.

Rakamlar her gün değişmekle birlikte beş bine yakın ölüm ve yüz binden fazla kişinin hastalığa yakalanması durumu var. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de koronavirüsü “pandemi” (salgın) olarak sınıflandırıp dünyaya ilân etti.

Karşı karşıya olduğumuz hal ne “Bize bir şey olmaz” diye açıklanabilir ne de “Öldük, bittik” diye. Gerekli tedbirleri almak şartıyla bu salgına karşı mücadele edilebilir. Tam bu noktada en başta idarecilere ve medyaya önemli görevler düşüyor. İdareciler karşı karşıya olduğumuz tabloyu çok iyi anlamalı ve tedbirleri gecikmeden almalı. Medya da doğru bilgileri doğru bir lisanla anlatmalı ki insanlar paniğe sevk edilmesin. Maalesef bu noktada medyanın imtihanı kaybettiğini söylemek mümkün. Bilhassa televizyonlar insanların korku hissini tahrik edecek şekilde haberlere imza atarak daha fazla paniğe yol açıyorlar. Marketlere hücum edilmesi ve gıda stoku yarışı biraz da TV’lerin yayınları sebebiyle değil mi?

Esasında uzmanlar da paniğe karşı haklı ikazlarda bulunuyorlar ve ‘ihtiyacın kadar al, her zaman uygun al’ anlayışını benimseye çağırıyorlar. İhtiyaçtan fazla ürün satın almak nihayetinde yine tüketicilerin zararına değil mi?

İstanbul’daki marketlerde yaşanan koronavirüs yoğunluğuyla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak” demiş. Maske ve kolonya fiyatlarının tavan yapması da ayrı bir durum. 12 TL’lik kolonyanın 25 TL’ye satılması fırsatçılık değil mi? Bir kolonya firmasının İstanbul Haznedar’da bulunan satış mağazasında dün, gün boyu kuyruk eksik olmadı. Yine marketlerde de kolonya ‘yok’ satıyordu. Bu panik hali hem satıcıya hem de alıca fayda vermez. Dün 10 liraya aldığı kolonyayı bugün ‘fırsat’ diyerek 20 liraya satan, yarın aynı ürünü belki 30 liraya alıp yerine koyamayacak.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan yaptığı yazılı açıklamada haklı bir uyarıda bulunmuş ve şöyle demiş: “Koronavirüsten kaynaklı sağlık ürünleri ve gıda ihtiyaçlarımızın karşılanmasında alış verişimizi ihtiyacımız kadar yapalım; kanaatkâr olalım. Bu zamanda ihtiyacı fırsat bilen ihtikârcılara, karaborsacılara, haksız kazanç elde edenlere, fiyat artışları yapanlara meydan vermeyelim. İhtikar; karaborsa, haksız kazanç dinimizce men edilmiştir.”

İşte hepimizi korkutması gereken ve idarecilerimizi de düşündüren asıl bu tablo olmalı: Ne oluyor da ilk fırsatta karaborsa, fırsatçı ve haksız kazanç yarışına giriyoruz? Karaborsa ve haksız kazanç yarışına girmek, koronavirüsten daha tehlikeli bir hal değil mi? Koronavirüs belli sayıda kişiyi hasta eder ve belli sayıda kişinin ölümüne sebep olur. Peki haksız kazanç yarışı, kanaatsizlik ve fırsatçılık cemiyette nelere yol açar, farkında mıyız?

Bugün ya da yarın ‘koronavirüs’ün tedavisi bulunabilir; ama fırsatçılık ve haksız kazanç yarışının tedavisi kısa sürede bulunamaz. Esas tehlike ve korkutucu olan budur, Allah muhafaza etsin. Amin.