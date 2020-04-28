Virüsten sonra kıtlık mı?

Virüs salgınının fakir ve zengin ayırmaması ve hatta ‘zengin ülkeler’i nisbeten daha erken ve daha fazla etkilemesi dünyanın salgına karşı birlikte mücadele etme ihtiyacını ortaya çıkardı.

Bütün dünya adeta salgına teslim oldu ve ölüm gerçeğiyle yüzleşti. Onlarca ülke koronavirüse karşı bir an önce aşı ve tedavi geliştirme yarışına girdi. Salgın yaralarının sarılması için trilyon dolarlık bütçelerden bahsediliyor.

Herkes biliyor ki dünyanın tek derdi bu değil. Dünya, şimdiye kadar çoktan halletmiş olması icap eden bir dertle de karşı karşıya: Açlık.

2020 yılında dünyanın herhangi bir köşesinde bir insanın ‘açlık’ çekmesi kabul edilebilir mi? Maalesef, bir yanda tokluk ve israf yaşanırken bir yanda da ekmeğe muhtaç insanlar yaşıyor. Çoğu defa ifade edildiği üzere dünya insanları istese bu krizi çok kısa sürede hem de kalıcı olarak gündemden çıkarabilir. Salgınla mücadele için ayrılan trilyon dolarların çok azı ile ‘açlık krizi’ne çare ve çözüm bulunamaz mıydı?

Dünya Gıda Programı (WFP) virüs salgınına ilâve olarak dünyanın karşı karşıya olduğu bir diğer önemli mesele olarak ‘açlık pandemisi’ne dikkat çekmiş. WFP’ye göre bu yıl gıda ihtiyacında olacak insan sayısı ikiye katlanabilir. Geçen yılın sonunda 135 milyon insan açlık çekiyormuş. WFP, çoğu ülkenin karantina uygulaması dolayısıyla bu rakamın 265 milyona çıkabileceği uyarısında bulunmuş.

Açlık kriziyle karşı karşıya olan ülkelerin başında Yemen geliyor. Bilindiği üzere Yemen, savaş başlamadan önce de Arap dünyasının en fakir ülkesi kabul edilirdi. Savaş sonrası bu ülkedeki durum çok daha kötüleşmiş. BBC’ye konuşan WFP’nin başekonomisti Arif Hüseyin, “Yemen’de 2016 yılında belki üç ya da dört milyon kişiye destek oluyorduk. Bugün bu sayı 12 milyona çıktı” diyerek feci durumu özetlemiş.

Yine Dünya Gıda Programı’na (WFP) göre 25 yıldır silâhlı çatışmalarla boğuşan Kongo, dünyada açlık krizinin en ağır yaşandığı ikinci ülke konumunda. Ülke nüfusunun % 15’inden fazlası ‘ciddî gıda sıkıntısı’ yaşıyor. Kongo’da yaklaşık 5 milyon kişi de evlerini terk etmek durumunda kalmış.

Venezuela ise dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmakla birlikte, hiperenflasyon geçen yıl Ocak ayında % 200’e çıkmış ve ülke nüfusunun üçte biri yardıma muhtaç hale gelmiş. Yüzbinlerce Venezuelalı göçmen olmuş ve komşu ülkelerde gıda sıkıntısı çekerek yaşıyor. 2011’de bağımsız ülke olan Güney Sudan’da ise ülke nüfusunun yaklaşık % 60’ı açlık çekiyor. Savaşın vurduğu bir diğer ülke olan Afganistan’da da nüfusunun yarısından fazlası hâlâ yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla açlığın tetikleneceği ve dünyada 130 milyon kişini daha da fakir olacağı tahmin ediliyor.

Peki, açlık tehlikesini bertaraf etmek çok mu zor? Açıklamalara göre Dünya Gıda Programı’nın (WFP) bu yıl faaliyetlerine devam edebilmesi için 10-12 milyar dolara ihtiyacı varmış. Zengin ülkeler 10 milyar değil de meselâ 200 milyar dolar para ayıramaz mı? Ayırabilir ve ayırmalı. “Yok biz ayırmayız” derlerse Allah muhafaza yeni bir musîbet gelir ve trilyon dolar bütçeler ayrılmak durumunda kalınır... 2020 yılında tek bir insanın bile açlık çekmesi bütün insanlık için yüz karası sayılır...