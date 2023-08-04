Ya tutarsa!

Temmuz 2023 enflasyonu açıklandı ve idarecilerin ‘enflasyonla mücadele’ iddiasının kökten çöktüğü bir defa daha görüldü. Ortaya çıkan rakamlar, daha önce ilan edilen rakamların gerçekleri yansıtmadığını gösterdi.

Haber şöyle: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 9,49 olurken, yıllık yüzde 47,83 olarak hesaplandı. TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE, (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,51 yükseldi.

“Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayan ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve vergi oranlarındaki artışların damgasını vurduğu temmuzda aylık enflasyonun yüzde 13,18, yıllık enflasyonun ise yüzde 122,88 olarak hesaplandığını duyurdu.” (Euronews, 3 Ağustos 2023)

Keşke ekonomik sıkıntılar yerine, ülkemizin ‘hak, hukuk ve adalet’ meselesini konuşabilsek. Keşke, “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyenler ekseriyet olsa. Maalesef, ekonomik meseleler gündeme daha fazla meşgul ediyor. Oysa ‘hak, hukuk ve adalet’ yolunu açabilmiş olsak; dolaylı olarak ekonomi de düzelecek ve krizler aşılacak.

Peki, Türkiye’yi idare edenler gerçekten enflasyon rakamlarını doğru tahmin edemiyorlar mı ki neticeler tutmuyor? Yani, sene başında ilan edilen ‘yıllık enflasyon tahmini’nin dünyanın başka idarecileri doğru tahmin ederken; Türkiye’yi idare edenler tahmin edemiyor mu? Muhtemelen onlar da doğru tahmin ediyor ve edebilir; fakat vatandaşı daha fazla enflasyon altında ezmek için doğru rakamları bilerek açıklamıyorlar. Çünkü rakamlar doğru olarak açıklanmış olsa, maaşlara daha fazla zam yapmak mecburiyetinde kalacaklar. O sebeple vergilere yapılan zamlar da yılın ikinci yarısına ertelenmiş oldu ve Temmuz enflasyon rakamları rekor kırdı.

Tekrar hatırlamak ve hatırlatmak gerekir ki, Türkiye’de gerçekleşen Temmuz ayı enflasyon rakamı; güya bizi kıskanan Avrupa ülkelerinin yıllık enflasyonun daha yüksek! Onların yıllık enflasyonu bizim bir aylık enflasyonumuzdan daha düşük ve bizi idare edenler “Dünyaya nizamat veriyoruz. Her ülkeden daha iyi durumdayız” diye kendilerince ‘reklam’ yapıyorlar. Böyle yapan idarecilerin açıkladığı tahminlere itibar edilir mi?

Merkez Bankası başkanının açıkladığı “düzeltilmiş enflasyon tahmini”nin de tutma ihtimali görünmüyor. Uzmanların ifadesine göre 2023 yılsonu tahminini tutması için, yılın kalan aylarındaki enflasyon rakamı yüzde 4’ün altında gerçekleşmesi gerekir. Peki, Temmuz’daki yaklaşık yüzde 10 enflasyon rakamı önümüzdeki ay mesela yüzde 3’e düşer mi? Her gün yeni zamların yapıldığı bir ekonomide enflasyon ancak ‘kâğıt üstünde’ düşmüş gibi gösterilebilir.

İdarecilerin ‘Ya tutarsa!’ anlayışıyla ülkemizi getirdikleri yer hiç de iyi değil. Hak, hukuk, adalet, şeffaflık ve hesap veren bir idare anlayışından başka çıkış yolu görünmüyor vesselam.