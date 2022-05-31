Yalan da olmasın, sansür de

Kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen düzenlemelere meslek kuruluşları itiraz etse de iktidarın böyle itirazları dikkatle alma gibi bir alışkanlığı olmadığını herkes biliyor.

Pek çok yanlış iş, iyi niyet ve iyi ‘paket’le gündeme getiriliyor. İlk bakışta bu düzenlemenin ‘yalan haberlerin önlenmesi ve cezalandırılması’ olduğu söylense de, esas meselenin başka olduğu akla geliyor. Elbette ‘el’e bakar, ‘kalbe’ bakamayız, fakat bundan önceki pek çok düzenlemede de böyle yapılmadı mı? İyi paketle gelen çok yanlış karar, kanun ve uygulamalar olmadı mı?

Şimdi de yapılan ya da yapılacak olan düzenlemenin ‘yalan haber’ vermeyi engellemek olduğu ileri sürülüyor. Elbette hem ‘yalan haber’ ve hem de ‘yalan vaad’ler engellenmeli, mümkünse cezalandırılmalı. Peki, haberlerin ve vaadlerin ‘yalan’ olduğuna nasıl karar verilecek? Mesela, “Millet, işçi, çiftçi sıkıntı içende yüzüyor. Vatandaş geçim sıkıntısı çekiyor” demek ve yazmak ‘yalan’ mı? Değil, ancak Türkiye’yi idare edenlere göre bu haberler bile yalan muamelesi görmek üzere...

Yapılan ya da yapılacak olan bu düzenlemeye itiraz edenlere karşı, “Ne yani yalan haberler sürüp gitsin mi? Yalan haber yayanlar ceza almasın mı?” diyenler çıkacaktır. Mutlak surette her türlü yalan tabii ki engellensin, fakat bu yapılırken ‘doğru’ haberlerin engellenmeyeceği ve keyfilik olmayacağını kim garanti edebilir? Hal ve gidişe bakılırsa “Yolsuzluk var, usulsüzlük var, adam kayırma var” demek bile ‘yalan haber’ sayılabilir.

Önümüzde seçimler var ve bu kanunun keyfi olarak muhalifleri susturmak için kullanılabileceğinden endişe ediliyor. Türkiye’yi idare edenlerin genel tavrına bakıldığında da bu düzenlemenin keyfi kullanılma ihtimalinin yüksek olduğu akla geliyor. Kanunda bazı teknik düzenlemeler var ki, bu konuda ilgili kuruluşların kanaatinin alınması icap ederdi.

Belki küçük bir ayrıntı, ama yeni düzenleme ile Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğine; resmi ilan yayınlayacak internet haber sitelerinden iki, cumhurbaşkanınca belirlenecek iki, BTK ile RTÜK’ten iki temsilci daha eklenecek ve Genel Kurulun üye sayısı 42’ye çıkarılacakmış. 42 kişilik bir kurul ne ölçüde verimli olabilir, tartışılır.

Düzenlemeyi değerlendiren Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yeni yasa kapsamında hükümetin doğrulamadığı bir haberin yalan haber kapsamında değerlendirebileceği yorumunu yapmış. Prof. Dr. Akdeniz şu kanaatte: “Bu tip bir düzenlemenin ana amacı sosyal medya kullanıcılarını susturmak, sindirmek, haber sitelerini ve basın mensuplarını oto sansüre zorlamak ve eleştirel ve karşıt görüşü azaltmak olarak planlanmışa benziyor.”

Nihayetinde işin özünde hak, hukuk ve adalet kaygısı yoksa yeni düzenlemenin Türkiye’ye fayda vermesi kolay değil. Hak, hukuk ve adaleti temin edecek her türlü düzenleme desteklenmeli; aksi düzenlemeler ise reddedilmeli vesselam.