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6 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Yangını Meclis söndüremez mi?

Faruk ÇAKIR
06 Ağustos 2021, Cuma
Adı üstünde olduğu üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletin reyleriyle seçilen kişilerden meydana geliyor ve işleri ‘milletin dertlerine çare bulmak’tan ibarettir.

Bu vazifeyi gereği gibi yerine getirememiş olsa bile her türlü sıkıntıyı aşmak için TBMM’yi vazife başına çağırmak işin tabiatı gereğidir.

Bütün Türkiye’yi etkileyen büyük bir yangın felâketi ile karşı karşıyayız. Bu kadar büyük bir felâket yaşanmasına rağmen Temmuz (2021) ortalarında tatile giren TBMM’nin yeniden vazife başına çağrılmamış olması ve çalışmalara başlamaması garip değil mi?

“Meclis toplanıp da ne yapsın? Yangın söndürmeye mi gitsin?” diyenler olabilir. Evet, tabiî ki Meclis toplansın, ama fiilen yangın söndürmeye gitmese bile yangın söndürmeye gidenlere destek olsun ve bu felâketlere karşı nasıl daha iyi çalışmalar yapılabileceğini konuşsun, tartışsın ve gerekli tedbirleri alsın. Bu çok mu zor?

TBMM bu felâket üzerine âcil olarak yeniden toplanmayacaksa, tatil 1 Ekim 2021’e kadar devam edecek. Böyle bir dönemde TBMM’nin bu kadar uzun süre tatilde olmasını hangi haklı sebeple izah edebiliriz? Yangın felâketiyle ilgili olarak onlarca belki de yüzlerce ihmalden bahsediliyor. Bunlar doğru ya da yanlış bilgilere dayanmış olabilir. Bunun tahkiki ve gerçeklerin ortaya konulması için TBMM’de gündeme gelmesi, konuşulması ve tartışılması icap etmez mi? İnsanlar konuşa konuşa melelerini hallettiklerine göre vakit kaybetmeden TBMM yeniden toplantıya çağrılmalı ve yangın felâketi masaya yatırılmalıdır. Bulunduğumuz coğrafî şartlar bakımından yangınların tekrarlaması her zaman için ihtimal dahilindedir. O halde mümkün olan her imkânın erkenden alınması için TBMM daha aktif olarak meseleye el atamaz mı? 

Acaba dile getirilen ihmal iddialarının hakikat payı var mı? Olması gereken sayıda yangın söndürme uçağımız var mı? Bu filoya daha yenilerinin ilâve edilmesi icap eder mi? Dünya yangınlarla mücadeleyi nasıl yapıyor? Bu mücadeledeki ekipmanımız dünya şartlarına uygun mudur? Bütün bu sorular TBMM’de gündeme gelip konuşulup tartışılsa ve ‘akıl için bir olan yol’ tercih edilse bundan kim zarar görür?

Evet, yangını Meclis söndürebilir, ama bunun için illa yangın mahalline gidip ateşe su sıkması icap etmez. Mesele konuşulur, tartışılır ve varsa eksikler giderilir. Bu suretle hem devam eden yangın daha kolay söndürülür hem de bundan sonraki yangınlara karşı daha donanımlı, daha hazırlıklı ve daha teçhizatlı olunur. 

Meseleye sen, ben, o, şu, parti, siyasî kaygı gibi pencerelerden bakmak isabetli değildir. Yangın felâketine karşı hep birlikte mücadele gerekir. Bunun bir yolu da konunun TBMM gündeminde konuşulması ve tartışılmasıdır.

Tatil başka günlerde de yapılır, ama yangını söndürmek için çalışmak için şimdi tam vakittir. İnşallah daha ağır orman yangını, sel ve deprem gibi felâketlerle karşılaşmayız...

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