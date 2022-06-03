Yanıltmakla nereye kadar?

Ekonomik meseleleri konuşmak istemesek de bir bakıma mecbur kalıyoruz. Çünkü insanlar çarşı ve pazara çıktığında mutlaka yüksek fiyatlarla karşılaşıyor ve konu bilmecburiye ‘para, pul’a gelip dayanıyor.

Hatırlanacağı üzere bir müddet önce idareciler, “Yaz ayları gelince sebze ve meyve fiyatları düşecek” demişlerdi. Elbette sebze ve meyve fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı ama bu beklenen kadar oldu mu? İstanbul’da ikamet ettiğimiz mahallede Cuma günleri pazar kurulur. Her Cuma günü cuma namazına giderken pazardan fotoğraflar çeker ve sosyal medya hesabımda ‘bilgi’ olarak paylaşırdık. Tabii ki fiyatlar yüksek olunca, bu fiyatları paylaşmamızdan başka manalar çıkaran ‘dost’larımız da olurdu. Sanki bir yanıltma, bir yanlış bilgi veriliyormuş gibi. Ne yapalım pazardaki tezgâhta 1 kg taze fasulye 20 ya da 25 TL’ye satılıyorsa, kabahat bizim mi?

Neyse, yaz dönemi vesilesiyle memleketimize geldik. Bulunduğumuz ilçede Çarşamba günleri ‘hafta günü’dür. Pazar yerini gezerken yine fiyat etiketlerinin fotoğraflarını çekerek ‘bilgi’ için sosyal medya hesabımızdan paylaştık. Elbette 4 hafta önceye gire fiyatlarda kısmi bir düşür var ama buna ‘ucuzluk’ demek mümkün değil. Fotoğrafların altına yorum yazan bazı arkadaşlar, bulundukları illerdeki fiyatların da aynı şekilde yüksek olduğunu belirttiler. Hatta bir arkadaş, “Burada görülen ürünler ilimize, ilçemizde yetiştirildiği halde fiyatlar aynı, yanı çok yüksek” notunu düşmüş. Amerika’dan bir arkadaş da, “Fiyatlar uygun mu abi?” diye sormuş. Eh, mevcut fiyatlara ‘uygun’ demek mümkün değil. Çünkü vatandaş bu fiyatlarla sebze ve meyve alamıyor. Herkes şahit olmuştur, biz de olduk: Bulunduğumuz ilçedeki markette (Gaye) bir amca elma fiyatlarına bakarak, “Bu fiyatlarla elma alınmaz” dedi. Yanındaki teyzemiz de “Benim hastam var, mecburen bir iki tane alacağım” diyerek belki yarım kile olma alabildi. Bu konuşma, dertleşmeye herkes şahit oldu ve müdahil olmasalar da aynı kanaatin paylaştıkları anlaşılıyordu.

Bir gün sonra, Almanya’da yaşayan bir tıp doktoru, “Almanya müthiş pahalı! 100 euro harcadığım alışveriş bu gün 200 euro! Dünya ekonomisini bozmak, insanları fakirleştirmek ve insanlığın onurunu çökertip yeni bir köle düzeni kurma peşindeler. Uyumayın, çocuklarınıza sahip çıkın!” diye bir twet mesajı paylaşmış. Haliyle bu mesajın altına özelle ve kısaca, “Hoca doğruları söyle. Enflasyonun yüzde 10 bile olmadığı bir yerde ne aldın ki yüzde yüz pahalılık var diyorsun” diye itiraz etmiş.

Mutlaka dünyanın her yerinde pahalılık var, ama Almanya’da yaşayan bir kişi yok ki ona inanalım. Bizim de eşimiz ve dostumuz var ve üstelik fiyatlara da internet ortamından ulaşmak mümkün. Türkiye’deki kadar yüksek miktarda artış başka ülkelerde pek yok. Hele hele Avrupa ülkelerinde hiç yok. Buna rağmen niçin bu yanıltma ve kandırmaca yoluna gidilir, anlamak mümkün değil.

Şunu da unutmayalım ki, kendi ‘yerli malımız’ olan sebze ve meyvelerdeki fiyat artışları petroldeki artışı aratmıyor... Ortada tam bir yanıltma ve büyük bir başarısızlık var, vesselam.