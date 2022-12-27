Yanlış temsilin büyük zararı

Güzel örnekler ortaya koymak ne kadar mühim ve faydalı ise, ‘kötü örnek’lerin de ‘yüz köye’ zararı vardır. “Bütün dünya İslamı öğrensin, Müslüman olsun” diyen çok; fakat başka dinlere mensup olanları cezbedecek şekilde “İslamı hayatıyla yaşayıp güzel örnek olan”ların sayısı yeterli mi?

Sosyal medyada çokça paylaşılan bir videoda, ‘kötü örnek’lerin nasıl büyük zararlar verdiğini insanları İslamiyetten uzaklaştırdığına dikkat çekilmiş. Burada anlatılanlar bilmana ve kısaca şöyle özetlenebilir:

“(Orada, yabancı diyarlarda, gayr-i müslim ülkelerde) Cami yapıyoruz, medreseler yapıyoruz. Yaptığımız bu yerler için (çarşıya) halı ve hasır alamaya gittik. Halı almaya gittiğimiz dükkânı işleten, Hırıstiyan bir çocuk. Bizim de İslamı tebliğ ve tanıtma diye alışkanlığımız var. Ona hitaben, ‘Ya sen ne kadar iyi ve zeki bir arkadaşsın. Sen nasıl olmuş da Hıristiyan olmuşsun, öyle kalmışsın’. Sana İslam yakışır’ diye onu İslama ısındırmaya çalıştık. Bunu için bir tebliğ metodu olarak kullanıyorduk.

“Bana ne dedi biliyor musunuz? ‘Sen niye bana geldin, alışveriş için?’ diye sordu. Ben de işte, ‘En güzel fiyatı sen verdin, onun için geldim’ dedim. Buna karşılık o bana, ‘Bak, karşı sırada kaç tane Müslüman esnaf var, halı satan. Onlara niye gitmedin. Çünkü sen bile biliyorsun ki onlar seni de kandıracak. Onun için sen bana geldin. Ben şimdi o ‘yalancıların mensup olduğu dine’ mi gireyim şimdi? Beni onların dinine mi davet ediyorsun’ dedi. Yüzüm kıpkırmızı oldu...

“Biz bunları yaşıyoruz. Belki bunu sosyal medya ortamında ilan etmek zorumuza gitmiş olabilir. Ama arkadaşlar, ne yapıp yapmalı ve ticaretimizde, kantarımızda, tartımızda düzgün olmalıyız. Bakın, ‘Z kuşağı’ diyoruz. Benin bu kuşaktan çok arkadaşım var. Problem nedir biliyor musunuz? ‘Başta babalarımız, annelerimiz dürüst değil. Benim babam esnaf, beş vakit namazında. Ama kandırıyor milleti. Ben görüyorum bunu, utanıyorum bu durumdan’ diyorlar. Çocuklar bu durumda. Dolayısıyla biz kendi çocuklarımızı kurtarmak için dahi olsa dürüst olmak durumundayız. Başka çaremiz yok.”

Bu ve benzeri yüzlerce hadise vardır. O halde Müslümanların esas meselesi, İslamı doğru şekilde yaşamak ve insanlara örnek olmaktır. Bunu yapmak yerine, sloganla, zorla, bağırıp çağırmakla insanların kalpleri fethedilemez. Doğruluk ve dürüstlüğün kaynağı olan, her vesile ile bunu emreden İslama, kötü örnek olunarak ‘itfira’ atılmış olmuyor mu? Bir kişinin dahi olsa, İslamiyetle tanışmasına engel olan böyle bir ahlak, böyle bir hareket, böyle bir hayat tarzının hesabı verilebilir mi?

Üstad Bediüzzaman’ın şu mesajını hiç unutmayalım: “Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dahil olacaklardır.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 259)