Yanlış yapana hesap sormak yok mu?

Muhtemelen, “Cevabını bildiğiniz soruları niçin soruyorsunuz?” diyebilirsiniz. Maalesef, ülkemizde yanlış yapanlara hesap sorulması unutulmuş durumda. Ekseriyetle ‘yapanın yanında kâr’ kalıyor. Tabii ki bu durum Türkiye’nin ve milletin aleyhinde olan bir durum.

Düşünün ki Merkez Bankası, daha önce ilan ettiği “2023 yılsonu enflasyon tahminin” gerçeklere yakın şekilde güncelledi diye millet olarak seviniyoruz. Hemen hatırlayalım ki düne kadar geçerli olan 2023 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 22,3 idi. Güncellenen, gerçeklere yaklaşan 2023 tahmini ise yüzde 58 olarak ilan edildi. Peki önceki tahminde yeni tahmin arasındaki fark, sapma ne kadar biliyor musunuz: Yüzde 160.

Peki, sadece enflasyon tahmininde bile bu derece isabetsiz kararlar alan idarecilere millet önünde, hukuk önünde hesap sorulması icap etmez mi? “Enflasyon tahmini güncellendi, çok iyi oldu” demek yeter mi? Önceki tahmini yapanları ve bunları ‘doğru bilgi’ iye millete anlatanları açıkça kınamak icap etmez mi?

Şunu da unutmamak gerekir ki, önceki tahmin ilan edildiğinde de zaten şüphe ile karşılanmış ve bu rakamların gerçekleşmesinin mümkün olmadığı uzmanlarca beyan edilmişti. Fakat, “Bu rakamlar doğru değil. Milleti yanıltmayın” diyenler susturulmuş ve hatta neredeyse resmi rakamların dışında enflasyon rakamları açıklamak ‘suç’ gibi anlatılmıştı. Hem, o gün bu rakamları açıklayan bürokratlar ve yine bunları meydanlarda ilan eden idareciler gerçeklerin çok daha farklı olduğunu bilmiyorlar mıydı? Meselenin özü zaten burada düğümleniyor: Türkiye’yi idare edenler gerçek rakamları bildikleri halde bunu açıklamıyorlar ve hayati hedef ve rakamlarla milleti oyalıyorlar. Bu o kadar belli ki, aksini düşünmek mümkün değil.

Şu anda Merkez Bankası Başkanının açıkladığı yeni tahminler ortada olduğu halde, Türkiye’yi idare edenler adımlarını bu rakamlara göre mi atıyorlar? Onlar halen eski rakamlar gerçekleşecek gibi milleti oyalamanın peşinde.

Yanıltma ve oyalama sadece enflasyon rakamlarıyla sınırlı olsa neyse. Maalesef belki ‘toptancılık’ yapmak uygun değil, ama idareciler hemen her konuda milleti yanıltmayı meslek ittihaz etmişler. Dış politikadan ekonomiye, sanayiden ticarete kadar her konuda hayali rakamlar telaffuz edilmiyor mu? Nerede kaldı 2023 hedefleri? Tutmayan bu hedefler için bir defa olsun özür dilediklerine şahit olan var mı? Ya da hukuk ve adalet konusunda yapılanları hatırlayalım... Sadece konuştuklarına bakılsa Türkiye’nin tam bir adalet ülkesi olduğu akla gelebilir. Peki, uygulama? İşe alma ya da tayin ve terfilerde liyakati dikkate alan kaldı mı? Bunca yanlış iç içe girmişken ve yanlış yapanlara hukuk önünde hesap sorulmadan Türkiye’nin krizleri aşması ve milletin idarecilere güvenmesi mümkün olabilir mi?

Yanıltarak iş görmenin de bir sınırı ve hududu vardır. Türkiye bu sınırı da çoktan aştı. Artık yanıltmakla iş görme adetine son verin ve millet gerçeklerle yüzleşsin. Milleti yanıltanlar da her kademede hesap versin...