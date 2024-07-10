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10 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yanlışa kanun kılıfı

Faruk ÇAKIR
10 Temmuz 2024, Çarşamba
Haberler doğru ise kamudaki çifte maaş kanun yoluyla kalıcı hale getiriliyormuş.

Yeni yasa sayesinde, devlette ikinci koltuk verilen bürokrat veya bakan yardımcılarına maaş yerine “huzur hakkı, ücret, ikramiye” gibi isimler altında ikinci bir para daha ödenecekmiş.

Bilindiği üzere “kamuda çifte maaş” meselesi iktidar için savunulamaz bir uygulamaydı. Nasıl ki memurluğa girişte uygulanan ‘mülakat’ı iktidar savunamıyor, aynı şekilde çifte ya da çoklu maaş uygulaması da savunulabilecek bir icraat değildir.

“Çifte maaş” uygulaması ilk duyulduğunda büyük tepki çekmiş ve iktidar cenahı inkara yeltenmişti. Bu konudaki ilk haberlerden biri, eski bir bakan olan Ordu Belediye Başkanının iki maaş aldığının ortaya çıkmasıydı. Uzun süren tepkelerden sonra belediye başkanının bir maaşı iptal edilmişti.

İktidar güya çifte maaş meselesinde çözüm olacak bir adım atıyor. Ama bu uygulama “çifte yanlış”dan daha fena. Haberlere göre çifte maaş düzenlemesinin yer aldığı bir torba kanun teklifi TBMM’ye sunulmuş. 

Buna göre ikinci gelir için yüksek bir limit de belirlenmiş. Kamuda ikinci bir kurumda yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen bürokrat, oradaki koltuğu sayesinde ayda 98 bin 42 liraya, yılda da 1 milyon 170 bin liraya kadar ilave gelir elde edebilecekmiş.

Şöyle bir misal verilmiş: Bir genel müdür kendi kurumunda ya da başka bir kurumda yönetim kurulu üyesi olduğunda, 110 bin liralık genel müdür maaşının yanı sıra ayda 98 bin 42 liraya kadar da huzur hakkı alabilecekmiş. Aynı bürokrat 3-5 kurumda görevlendirilirse oralardan elde edeceği gelir bütçeye aktarılacakmış.

Bu taslak kanunlaşır mı bilemeyiz. Ancak kanunlaşsa da kanunlaşmasa da yanlış bir adımdır. Bir kişiye bir maaşın yettiği bir sistemi kurmak açama çok mu zor ki böyle bir yola tevessül ediliyor? Hem, bugünkü şartlarda emeklinin 10 bin TL aldığı bir ülkede bürokratlara hem yüksek hem de “iki maaş” ödeyecek şekilde düzenleme yapmak “Türkiye gerçekleri”yle uyuşuyor mu?

Yanlışa ‘kanun kılıfı’ dikmekle işerin düzeleceğini zannedenler büyük bir hata içindedirler. Böyle devam ederlerse ilk sandık gününde uyanırlar ama iş işten geçmiş olur.

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