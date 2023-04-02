Yanlıştaki ısrar niye?

Keşke ekonomiyi konuşmak yerine hak, hukuk ve adaletin iyileştirilmesi gerektiğini konuşabilseydik. Maalesef yılların birikimi sebebiyle “Önce hürriyet” diyenler neredeyse kınanır hale geldi.

“Önce ekmek” diyerek hürriyet nimetinin kıymetini bilmeyince de millet olarak “ekmek”den de mahrum kalıyoruz.

Nihayetinde ‘çalışmadan para kazanmak’ olarak değerlendirilmesi gereken faiz sistemi, bir bela olarak milletin birikimlerini de, ahlakını da eritiyor. İktidarın uyguladığı yanlış politikalar sebebiyle faize karşı olan hassasiyetlerin her geçen gün biraz daha aşındığını da görmek gerekir. İsimlerin ve resimlerin değişmesiyle hakikat değişmeyeceğine göre, idarecilerin ‘faiz’e başka isimler vererek millete şirin göstermesi büyük bir vebal değil mi? Bilhassa emekliler, ‘promosyon’ adı altında faize alıştırılmadı mı? Uygulanmaya başladığı ilk yıllarda ‘faiz’ olarak değerlendirilen ‘maaş promosyonu’na bugün için ‘fetva’ veren ilahiyatçılar da var. Bu manevi aşınma devam ederse, faiz karşısındaki hassasiyetler kırılmaz mı?

İsraf denizinde yüzen iktidar, ekonomik sıkıntılara çare olarak Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemini uygulamaya koymuştu. Bu uygulamanın dertlere çare olamayacağı daha ilk günden uzmanlarca ifade edildiği halde idareciler bu ikazları dikkate almadı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) kavramı, Türk Lirası olarak yapılan birikimlerin dövizde meydana gelen değişimler karşısında TL’nin değerinin koruması olarak izah edildi. Tabii ki bu uygulama tam anlamıyla bir faiz sistemiydi. Aradan aylar geçince bu sistemin de çare olmadığı anlaşıldı ve bu hesaplardaki ‘faiz üst sınırı’nın kaldırılmasına karar verildi.

Bakınız, bu gelişmeyi uzmanlar nasıl yorumluyor:

*KKM sonrası kamunun döviz açık pozisyonu 2022 sonunda 258 milyar $’a çıktı. (An itibarıyla tahminim 280 milyar$.) Yani kurdaki her 1 TL sıçramanın kamuya net yükü yaklaşık 280 milyar TL olacak. (Hakan Kara, @ali_hakan_kara)

*Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 2022 yılı hasar raporunu yazdım. Yanlış ekonomi politikalarının yurttaşa yükü sadece bu alanda bile 200 milyar liranın üzerinde. Umarım 2023 yılında karşılaşacağımız hasarın bir öncüsü niteliğinde olmaz… (Ozan Bingöl. @ozanbingoll)

*Millet üzerinde vahşi deney yapıldı. KKM’de üst sınırın kaldırılması bu politikaların resmen iflasıdır. (Kerim Rota, @kerimrota)

*“Bizim modelimizi dünya kıskanıyor, örnek alıyor. Nas var” dedikleri KKM sistemi çöktü

Hazineden 220 milyar daha eridi, heba oldu. Sessizce, üstü kapalı #faiz serbest bırakıldı. (Ceyhun İrgil, @ceyhunirgil)

İlk gün yapılan itirazları dikkate almayanlar acaba şimdi ne düşünüyor? Yanlıştaki bu ısrarın bir adı var mı?