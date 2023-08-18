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18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Yap eğitim, boz eğitim

Faruk ÇAKIR
18 Ağustos 2023, Cuma
Eğitimin millet hayatındaki önemini anlatmaya her halde ihtiyaç yoktur.

En büyük düşmanlardan biri cehalet ve bunu mağlup etmek de eğitimle olacağına göre ‘iyi eğitim’ için ne kadar gayret sarf edilse yeridir. Ülkemizin bunu yapabildiğini söylemek ne yazık ki mümkün değil. Her ne kadar milli eğitim bakanlarının sıklıkla değişmesi eleştirilse de, esas eleştirilmesi gereken ‘eğitim sistemi’yle oynanıyor olmasıdır. Hemen her bakan yeni bir ‘sistem’ uygulamaya koyuyor ve bu sistemler de eğitimi içende bulunduğu krizden çıkarmaya yetmiyor. 

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla Ankara’da, gazetecilerle bir araya gelmiş ve eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunup soruları cevaplandırmış. Resmi ve özel olmak üzere yaklaşık 74 bin okulda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 210 bin öğretmenle 86 milyon vatandaşın tamamına hitap eden bir Bakanlık olduklarını belirten Tekin, “Bu vasfıyla Türkiye’nin en büyük ailesiyiz ve bir aile mantığıyla da hareket etmeye çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuşmuş. (trthaber.com, 16 Ağustos 2023)

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını hatırlatarak, “Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” demiş.

Açık öğretime kayıtlı öğrenci sayılarına değinen Bakan Tekin bu konuda da şöyle demiş: 

“Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. (...) Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız. (...) Zorunlu haller dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye kayıt yapmalarını istemiyoruz.” 

Yeniden hayata geçirilmesine karar verilen başarısız öğrenciler için ‘sınıf tekrarı’ acaba en başta niçin kaldırılmıştı? Hem, ‘açık lise’ye geçişler şimdi zorlaştırılmak isteniyorsa şimdiye kadar niçin teşvik edildi?

Eğitim meselesi çok önemlidir. Dolayısı ile her dönem ve her yıl değişiklikler yapmak doğru olmaz. Ehil olanlar bir araya gelir, bin düşünür ve bir karar alıp onu uygular. Dünya böyle yapmıyor mu?

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