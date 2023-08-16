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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yaparsa kim yapar?

Faruk ÇAKIR
16 Ağustos 2023, Çarşamba
Türkiye’yi idare edenler iddialı sözler sarf etmiş ve “Bir sonraki ay, bir önceki aydan daha iyi olacak. Her geçen gün daha iyiye gidilecek. Kriz bizi yine teğet geçecek” mealinde beyanatlar vermişlerdi. Ne yazık ki bu vaadlerin tam tersi yaşandı ve her yeni ay, bir önceki aydan daha zamlı, daha pahalı ve daha ‘krizli’ oldu.

Esasında böyle olacağı biliniyordu, fakat idareciler “günü kurtarmak” telaşına düştü ve kendilerinin de bildiği gerçekleri milletten gizlediler. Araya seçim de girince kesenin ağzı açıldı ve gelecek ayların ve belki de yılların muhtemel birikimleri de harcandı. 

İktidarın bu tavrı, bir iş adamı tanıdığımızın kardeşlerini anlatırken verdiği misale benziyor. İş adamı bir kardeşinin para harcamasını anlatırken şöyle derdi: “Bizim Hasan, gelecek yılın muhtemel kârını da hesaplayarak bu seneden harcar, yer, bitirir.” İktidarın yaptığı da bundan farklı mı? Seçinden önce bol keseden dağıtılan paralarla devletin kasası boşaltıldı ve bir bakıma gelecek yılın ya da yılların vergi gelirleri dahi harcandı. Bu durum krizi daha da derinleştirmiş olmadı mı?

Gıda fiyatlarındaki artış ile akaryakıttaki artış adeta birbiriyle yarışıyor. Önümüzdeki ay açıklanacak (ağustos ayı) enflasyonu hakkında değerlendirmede bulunan ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, ağustos ayı enflasyonunun TÜİK’in aylık yüzde 9,49 olarak açıkladığı temmuz ayı enflasyonuyla yarıştığı tahmininde bulunmuş. Aktaş, mevcut tabloda Merkez Bankası’nın yüzde 58 olarak belirlediği yıl sonu enflasyon hedefinin şimdiden “hayal” olduğunu da söylemiş. 

Aktaş’ın tahmini şöyle: “Ağustos ayında da temmuzdaki gibi bir oran görebilir miyiz? Doğrusu hiç şaşırtıcı olmaz. Bu ay da temmuzdaki gibi yüzde 9.49 artış olduğunu varsayalım; bu durumda sekiz aylık TÜFE artışı yüzde 44’e dayanacak ve yıl sonunun yüzde 58’lik tahmini için dört ayın toplamına yalnızca yüzde 10’luk bir marj kalacak. Dolayısıyla bu gidişle Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 58 olarak tahmin ettiği ve piyasaların pek gerçekçi bulduğu oran şimdiden hayal olmuş gibi görünüyor.”

Merkez Bankası’nın tahmininin tuttuğu varsayılsa bile bu durum krizin bizi teğet geçtiğini gösterir mi? Güya bizi kıskanan ülkeler yüzde 5 civarında yıllık enflasyonla yollarına deva ederken, bizdeki aylık enflasyonun dahi çok daha yüksek olması acaba Türkiye’yi idare edenleri uyandırır mı? Yıllık yüzde 60 enflasyona rağmen “Her şey güllük gülistanlık” diyebilen bir idareci Avrupa ya da ‘hür dünya’da olabilir mi? İdarecilerimiz nasıl olur da bu gerçeği görmeyip milleti ‘hikayelerle’ yanıltmaya devam edebiliyorlar?

Uyanalım ve gerçekleri görmeye gidelim...

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  • S.topuz

    16.8.2023 01:06:52

    Milletin ve Memleketin menfaatini düşünen kaldımı daha? Memleket maddî-manevî UÇURUMUN eşiğinde, ona rağmen müsbet bir adım atmak isteyen yok, yok, yine YOKKK. Milletin Vekilleri bile, beğenmedikleri ve gayrı Millî diye aşağıladıkları Muhalefet Partisinin çığlığıyla iki defa acil toplanma taleplerine rağmen Rahatı Kalple ve huzur içinde TATİLLERİNİ YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR, UTANMADAN ,SIKILMADAN! Bu mu millîlik. Bu mu Vatanseverlik? Bu mu ADALET ve KALKINMA? Güldürmeyin bizi! Vatandaşları aldatmaktan da vaz geçin artık LÜTFEN!

Risale-i Nur Külliyatı

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