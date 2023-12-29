Yapısal dönüşüm olmadan zor!

Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte yeni bir zam dalgasının ‘dar gelirli’yi vuracağı tahminleri yapılıyor ki, bu tahmini yabana atmamak gerekir.

Ekonomi öyle bir noktaya geldi ki, zam yapan da haklı, zamma itiraz eden de! Akaryakıt ve benzeri kalemlere zam yapıldıktan sonra zamları dizginlemek kolay değil.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisi’nin aralık ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada ‘mecburi yön’ olarak reformların yapılmasını göstermiş.

Kırılganlıkların azaldığı, büyümenin daha dengeli bir bileşime kavuştuğu bir modelin uzun vadede sağlayacağı kazanımların azımsanmaması gerektiğinin altını çizen İSO Başkanı Bahçıvan, “Yeni ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu hedefleri bir nihai nokta değil, bilakis ara hedefler olarak görüyoruz. Programda ortaya konan makro hedefleri yapısal reformların izlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira gelinen noktada üretimde yapısal dönüşüm artık ertelenebilir veya tali bir gündem olmaktan çıkmış, kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiş durumda” demiş. (AA, 27 Aralık 2023)

Ekonomi yönetiminin ‘müjde’ olarak duyurduğu hedeflerin nihai değil, ancak bir ‘ara hedef’ olduğunun ifadesi önemli olmalı. Ayrıca, bu hedefleri “yapısal reformlar”ın izlemesi gerektiği de pek çok uzman tarafından dile getiriliyor. Ve ihtiyaç duyulan bu reformların artık ertelenmeye tahammülü olmadığı da ayrı bir gerçek. Hemen her fırsatta dile getirilen bu tesbitler acaba niçin yeteri kadar dikkate alınmıyor? Çoğu defa hükümet programlarında da yer alan ‘reform paketleri vaadi’ niçin hayata geçirilmez?

Bahçıvan, konuşmasının devamında da yine ülkemizin temel problemlerinden olan ‘eğitim’ ve ‘hukuk’a vurgu yapıp şöyle demiş: “Bu tabloda, ekonominin paydaşları olarak dezenflasyon ve ekonomik dengelenme doğrultusunda yaşadığımız geçiş sürecine katkı sağlarken, aynı zamanda üretimde verimlilik ve teknoloji açığımızı kapatacak kapsamlı bir reform sürecine de odaklanmamız gerekiyor. Zira üretimde katma değer ve teknoloji odaklı bir dönüşüm, maliye ve para politikasının çok ötesine geçerek, eğitim, altyapı, işgücü piyasası, teşvik sistemi gibi pek çok alanda bütüncül bir stratejik planlama gerektiriyor. Bu açıdan baktığımızda, Orta Vadeli Program’da ortaya konulan hukuk başta olmak üzere yapısal dönüşüm vizyonunun kâğıt üstünde kalmaması çok önemli. Ülkemizde sadece makro ekonomik dengeleri değil, maalesef bir süredir epey yara almış olan yatırım iklimini de onarmamız gerekiyor.”

Hak, hukuk, eğitim, şeffaflık konularını içine alan bir ‘yapısal dönüşüm’ olmadan krizden çıkmak imkânsız gibi.