Yaralar birlikte sarılır

Büyüklüğü ve tahribatı çok fazla olan bir depremle karşı karşıya kaldık. Hele hele, 7.7 büyüklüğündeki bir depremin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra yine aynı bölgede meydana gelen ikinci büyük bir deprem daha yaşanması pek alışık olunmayan bir durumdu.

7.7 büyüklüğündeki ilk depremde hasar gören bazı binalar, 7.6’lık ikinci depremde yerle bir oldu. Bölgeden bilgi veren sosyal medya hesaplarına göre, ikinci depremde yıkılan ev sayısı da çok fazla.

Deprem büyük olmakla birlikte, öncesinde ve sonrasında yapılan ‘büyük hata’lar da var. Yıkılan bina sayısının fazla olması, deprem felaketine teknik olarak hazır olmadığımızı gösterdi. Aynı şekilde kurtarma çalışmaları ve benzeri faaliyetlerde de aksaklıklar oluyor. “Her depremde böyle olur. Her ülkede böyle olur. Nerde olsa bu büyüklükte bir felaket sonrası kargaşa olur” diyerek işin içinde çıkılabilir mi? Elbette her ülkede benzer felaketler ve sonrasında da ‘kargaşa’ olma ihtimali vardır. Fakat ‘dünyaya nizamat verme iddiasında’ olan idarecilerin bu tablo ile övünmesi mümkün mü? İdarecilere kızgınlık yakışır mı? “Hatalarımız da oldu, özür dileriz. Bu bize ders olacak ve bundan sonra gerekli tedbirleri alacağız” diyen bir idari anlayış olsa; ne kaybedilir?

Fıkra gibi anlatılsa da yaşanmış bir hadisedir: Japonya, savaşı kaybedince o günkü idareci, başbakan ya da en yetkili kimse halkın karşısına çıkmış ve özetle “Suç bende!” demiş. Bu ‘özür’ üzerine vatandaş, “Hayır, suç bizde!” diye haykırmış. Ayrıntılar bir yana, hatasını kabul eden idareci vatandaş nezdinde her zaman daha fazla kabul görür. Aksini yapıp, “Bizde hata olmaz. Hata hep başkasında” anlayışıyla hareket eten idareciler uzun dönemde kaybedenler arasında yer alır.

Mesela, deprem sonrasında alınan sosyal medya kanallarının yavaşlatılması kararına bakalım. Böyle bir karar alınmadan önce neticeleri düşünülmüş müydü? Karar alındıktan sonra haklı olarak büyük tepki ve itirazlar geldi. Çünkü haberleşme büyük ölçüde bu kanallar üzerinden yapılıyor ve aynı zamanda kurtarma ekipleri de buna göre hareket ediyor. Hem, on binlerce ‘iyi hesap’ yanında az sayıda ‘kötü niyetli hesap’ var diye bu imkân elden çıkarılır mı?

Ayrıca, canlı yayın yapan TV kanallarının birinde haber sunan sunucunun hatırlattığı üzere, “yanlış haber”lerin yayılmaması için “doğru haber”lerin; doğru şekilde, düzenli ve gecikmeden milletle paylaşılması icap etmez mi? Doğru haberlerin paylaşılması geciktiğinde yanlış haberler daha hızla yol alır.

Tekrarlamakta fayda var: Depremin çok büyük ve çok yaygın olması ‘hata’ların üzerinin örtülmesini gerektirmez. Zaten başarı, ‘büyük deprem’lerde ortaya konulan iyi çalışmalarla anlaşılmaz mı?

‘Küçük deprem’lerden sonra herkes başarılı çalışma yapabilir. Önemli olan ‘büyük deprem’lerden sonra bunu yapabilmekte.

Yaralar birlikte sarılır. Enkaz kaldırmaya uzatılan her el takdire şayandır. Kim o elleri itmeye kalkarsa yanlış yapar vesselam.