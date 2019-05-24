Yayından alınan röportaj

Siyasette de bazen ‘trafik kazaları’ olur.

AKP Teşkilât Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci’nin Star gazetesinde yayınlanan röportajı da iktidar partisi açısından ‘trafik kazası’ olarak görülmüş olacak ki sohbet gazetede yayınlandıktan sonra yayından kaldırıldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi günkü Star’da yayınlanan röportajda dikkat çekici itiraflar olsa da, asıl ‘sıkıntılı bölüm’ her halde röportajın tamamının yayınlandığı internet sayfasında olmuş. Zaten gazetede yer alan ‘not’da da “röportajın tamamı ‘star.com.tr’de bilgisi paylaşılmış.

Haliyle yayından kaldırılan röportaj da merak konusu oldu. Esasında gazetede yayınlanan bölümde ‘yayından kaldıracak nisbette’ iktidarı rahatsız edici bölümler yok gibi. Fakat internet nüshası dikkat çekici. Tabiî ki röportajı internette yayınlanan ‘daha geniş hali’ başka siteler tarafından alınıp yayınlanmış durumda. Bu bakımdan yayından kaldırılan sohbetin internet sitelerinde yer alan halinden bazı iktibaslar yapmakta fayda var. Yayından kaldırılan röportajdan bazı bölümler şöyle:

“24 Haziran genel seçimlerinde bize kırgın olan vatandaşlar bizi, yerel yönetimler üzerinden eleştirerek ‘bu sefer farklı olacak’ cümlesini kullanarak bize ayar vereceğini ima ederek mesaj veriyordu. (...) Ancak bu sefer çok farklı bir refleksle hareket ettiğine şahit olduk.

“Şimdiye kadar yapılan 15 seçimin tümünde vardım. Daha önce kendi seçmenimize gittiğimizde adres vererek şöyle derlerdi: ‘Bize gelmeyin, filan kişiye / kişilere gidin.’ Şimdi seçmenimiz oturuyor bizimle saatlerce tartışıyor. Her şeyi sorguluyor. Bu bizim seçmenler konusunda geldiğimiz nokta ve üzerinde çok iyi bir şekilde durmamız gereken bir gerçek.

“Şahsım adına Esenyurt’ta kendi seçmenimizi ikna etmekle uğraştım ben, muhalefetle uğraşmadım. (...)

Meselâ ekonomi en başta gelen şeydir. Bazı konularda bizi ciddî ciddî sorguluyor, kızıyor ve Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yok, haberi olsa bunlara müsaade etmez diyor.

“Adam kayırma, rantçılık gibi negatif şeylerin yanında vatandaşın ayağına gitmeme, halktan kopukluk, marjinalleşme gibi hususlar. (…) Ayrıca belediye başkanı, yardımcıları ve yöneticilerinin israf ve şatafatları eleştiriliyor. Bunların etrafında dolaşan ihalecisi, müteahhidi gibi kesimlerden oluşan gruplarda ciddî bir ekonomik statü farklılığı oluşan tepki.

“Meselâ vatandaş ‘tanzimleri niye açmak zorunda kaldınız?’ diyor. Biz de “bir takım art niyetliler domates, patates, soğan üzerinden bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Onun için bunları açtık/açmak zorunda kaldık” dediğimizde ‘Neden, sizin zabıtanız yok mu, (...) niye denetlemiyorsunuz?’ diyor. ‘Yapıyorlar da yetişemiyorlar’ dendiğinde, O zaman ‘siz yönetemiyorsunuz’ diyor. Artık sorular bu noktaya gelmiş.

“Beka söylemi bu kadar keskin olmasaydı, (...) AK Parti’ye oy vereceklerdi. Fakat o sertlik engelledi bunu.”

Bu tesbitlerin bir AKP idarecisi tarafından ifade edilmiş olması, iktidar yöneltilen eleştirilerin haklığını da göstermez mi? İktidar partisine oy veren seçmenlerin dahi yolsuzluktan, usûlsüzlükten, adam kayırmadan şikâyet etmesi yolsuzlukların ayyuka çıktığına delil olmaz mı?

Netice olarak, Türkiye’yi idare edenler hem yanlış yapıyor hem de yaptıkları yanlışları ısrarla savunmaya devam ediyor. Tabiî ki meseleye sadece ekonomi penceresinden de bakamayız. Muhtemeldir ki iktidar partisine oy verenler de haksızlıktan, hukuksuzluktan, her türlü keyfilikten yana şikâyetçidirler.

Türkiye’nin menfaati hak, hukuk ve adalet yolunda ilerlemektedir vesselâm.