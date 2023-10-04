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4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yaylalar ve problemler

Faruk ÇAKIR
04 Ekim 2023, Çarşamba
Bilindiği üzere Karadeniz bölgesi yeşil çevresi ve yaylaları ile meşhurdur.

Yaylacılık her geçen yıl biraz daha azalmış olsa da bu işi devam ettiren aileler var. Yaylalarımız artık turistlerin de ilgi gösterdiği yerler haline geldi. 

Türkiye’nin ve dünyanın değişik bölgelerinden Karadeniz yaylalarını ziyarete gelenler her geçen yıl biraz daha artıyor. Tabii ki bu yoğunluk beraberinden yeni ihtiyaçları da ortaya çıkarmış durumda. Yaylalarımızın en başta gelen ihtiyacı bakımlı yollardır. Arabaların çıkmakta zorlandığı çok sayıda ‘meşhur’ yaylamız vardır. Bu meselenin çözümü mümkün olduğu halde çözümsüz bırakılmış olması konuşulması ve tartışılması icap eden bir hadisedir.

Yaylaları ziyaret eden yerli ve yabancı ‘turist’lerin ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de halka açık tuvaletlerdir. Şaka gibi gelebilir ama yaylalarımızın epey bir kısmında tuvalet yoktur. Bu konuda yakından bildiğim için ifade edebilirim ki Çayeli yaylaları bu konuda maalesef eksi puan alır. Belki bu konuyu gündeme taşımış olmamızı garip bulanlar çıkacaktır. Fakat bu mesele görmezden gelinebilecek bir konu değildir. Temizlik imandan gelir ise nasıl olur da onlarca ya da yüzlerce ziyaretçinin gittiği yerlerde en temel insani ihtiyaç düşünülüp çare aranmaz? 

Müşahhas misal verelim: Çayeli’nin Senoz Vadisi yaylalarından Şemkoğut’da -ki Baldaş geçidi yolu üzerindedir- yakın zamana kadar gelip geçenlerin kullanabileceği bir tuvalet yoktu. İki sene önce bir hayırsever çıktı ve bir mescitle birlikte yanında iki adet tuvalet yaptırdı. Şimdi gelip geçenlerin duasını alıyor. Çok az bir gayretle büyük bir ihtiyaç karşılanmış oldu.

Yayla merkezlerinde böyle ihtiyaçlar olduğu gibi yayla yollarında da buna ihtiyaç duyuluyor. Bilenler bilir, yaylaya giderken su başlarında (biz ‘puğar’ deriç) mola verilir ve ‘azık’ yenir. Dolayısı ile imkan olsa her su kaynağı başında tuvaletler de yapılabilir ve yapılmalı. 

Çocukluğumuzun geçtiği yaylalarda da bu ihtiyaçlar hissediliyor. Geçen yıllarda Pelat-Cenlipos-Pilunçut Yaylası yolu üzerinde bulunan “Hacı Sıtkı Çeşmesi”nin yanında bir tuvalet yapılması komşular arasında konuşulmuştu. Bazı devlet memurlarının, istemeseler de hesabına yatırılan ‘promosyon’ paralarını bir araya getirdik ve usta bularak bu çeşme başında bir tuvalet yapılmasına vesile olduk. Bilgiyi sosyal medyada paylaşınca, ihtiyaç duyulan başka yerlere de wc yapılması halinde destek olacaklarını söyleyenler oldu. 

Esasında bu iş için belediyeler, dernekler ya da vakıflar harekete geçebilir. Hatta Diyanet bile bu çalışmalara destek verip öncülük de yapabilir. İhtiyaç duyulan yerlere tuvalet ve mescit yapılması iyi olmaz mı?

Elbette Türkiye’nin tek derdi bu değil, ama ihmal da edilmemeli diye düşünüyoruz.

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