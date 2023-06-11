‘Yeni Anayasa’ya kim itiraz eder?

Bir arşiv taraması yapılsa, neredeyse her yıl ‘yeni ve sivil bir anayasa hazırlanma’ konusunun gündeme geldiği görülür.

Türkiye’yi idare edenler pek çok konuşmasında “Ülkemizin darbe döneminde hazırlanan anayasa ile idare edilmesi yanlıştır” der ve daha iyi, sivil ve iyi bir anayasa hazırlanmasını vaat olarak ilan ederler.

“Büyük Türkiye”nin, 12 Eylül 1980 askeri darbecilerinin eseri olan ve zorla kabul ettirilen bir anayasa ile idare edilmesi elbette kabul edilemez ve edilmemelidir. Ancak yeni ve daha iyi bir anayasayı hazırlamak için karar alan siyasetçilerin ve idarecilerin çeşitli bahanelerle bu vaatlerinden geri adım atması doğru değil.

Esasında yeni ve sivil bir anayasa hazırlanması ihtiyacı, darbe idarecilerinden sonra iş başına gelen siyasetçiler tarafından daha ilk günlerde dile getirilmişti. Ne hikmetse 12 Eylül darbe anayasasının pek çok maddesi farklı tarihlerde değiştirilmiş olsa da anayasanın ‘ruhu’ ve esası hiç değişmemiştir. Tabii ki anayasanın isminin ya da hazırlayanlarının ‘sivil’ olması tek başına ‘iyi anayasa’ için yeterli değildir. Öyle ‘sivil’ler var ki, fikren ve zikren darbecileri mumla aratabilir. Bu bakımdan esas olan, hazırlanacak yeni anayasanın özü itibarıyla ‘sivil’ olması ve hak, hukuk ve adalet prensiplerine uygun olmasıdır.

Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de yine ‘yeni anayasa vaadi’ gündeme geldi. Yeni ve daha iyi bir anayasa kim itiraz edebilir ki? Normal şartlarda ne olursa olsun ‘daha iyi’ye kimse itiraz etmez. Fakat bu vaadi dile getirenlerin samimi olup olmadığı tartışma konusu olur. Bir defa, bu vaadi dile getirenler ‘iyi anayasa’ için niçin 20 yıl beklemiş olabilir? Ayrıca, ‘kötü ve darbecilerin hazırladığı anayasa’nın iyi ve doğru maddeleri niçin uygulanmıyor? Mevcut durumda darbecilerin anayasasına elbette itiraz edilir. Ancak bu ‘kötü anayasa’nın dahi ‘iyi maddeleri’ni uygulamayıp onlarca ve belki de yüzlerce keyfiliğe imza atanların “yeni, daha iyi ve sivil bir anayasa” talepleri ne ölçüde dikkate alınabilir? İstense ‘mevcut kötü anayasa’ ile bile çok daha iyi ve hakperest bir idare mümkün değil mi? Mümkündür ve bunun delili de geçmiş yıllardır. Şu anda ‘hak, hukuk ve adalet’ sıralamasında daha kötü durumdaysak bunun sebebi mevcut anayasadan ziyade, mevcut siyasi anlayış, irade ve idaredir. O halde öncelikle değişmesi gereken bu yanlış ve keyfilikler olmalıdır.

“Yeni ve daha iyi bir anayasa”ya kimse itiraz etmez. Ancak bu yöndeki adımlar isimden ve resimden ibaret, gösteriş ve ‘mevsimlik’ olmamalı vesselam.